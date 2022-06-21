«Никогда больше не будем доверять Западу». Песков дал интервью NBC

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью американскому телеканалу NBC, в котором подробно описал свое видение кризиса из-за ситуации на Украине. По мнению Пескова, кризис будет затяжным, а доверие между Москвой и Вашингтоном восстановить так и не удастся. Он подчеркнул, что РФ «больше никогда не будет доверять Западу». О чем еще рассказал представитель Кремля, — в материале «Газеты.Ru».

Страны Запада никогда не смогут вернуть доверие России, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. «Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», — сказал он в интервью журналисту телеканала NBC Киру Симмонсу.

По словам Симмонса, беседа с Песковым длилась больше часа, но в эфир выпустили только несколько небольших фрагментов. Трансляцию полной версии NBC не анонсировал. Съемки проходили в Москве.

«Эти ребята стреляли по нашим военным»

Песков также не смог гарантировать того, что плененных на Украине американцев не приговорят к смертной казни в ДНР. «Это будет зависеть от результатов расследования», — ответил он на вопрос интервьюера о том, постигнет ли Александра Дрюке и Энди Хьюна «та же участь», что и двух британских граждан и одного марокканца, приговоренных к смертной казни в июне.

Пресс-секретарь указал, что участие в конфликте граждан США, не состоящих в рядах Вооруженных сил Украины, не подпадает под действие Женевской конвенции. Наемники «причастны к незаконной деятельности» на Украине. «Эти ребята на поле боя стреляли по нашим военным. Они сами подвергали свою жизнь опасности», — подчеркнул Песков.

«Будет суд, и будет решение суда», — сказал он. «Они должны быть наказаны», — резюмировал Песков, назвав Друке и Хьюна «солдатами удачи».

По информации The Telegraph, Дрюке и Хьюн попали в плен под Харьковом. Президент США Джо Байден также сообщил о третьем пропавшем без вести на Украине американце — бывшем офицере морской пехоты Грэди Курпаси.

На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что поток иностранных наемников на Украину сократился. Более того, уже прибывшие массово покидают страну. По данным ведомства на 17 июня 2022 года, на Украине находятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С начала проведения спецоперации туда прибыло 6956 человек, 1956 из них погибли (из них 214 — граждане США).

«Преследуется по закону, ничего не поделать»

В интервью Песков также заявил, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная при попытке нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево, не является заложником. «Почему мы должны называть ее заложником?» — удивился он.

«Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется по закону, с этим ничего не поделать», — подчеркнул пресс-секретарь.

Как отметил Песков, Россия «не единственная страна в мире», которая имеет строгое законодательство «в этом смысле».

Грайнер выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио.

12 мая «Газета.Ru» узнала, что Грайнер хотят обменять на россиянина Виктора Бута, отбывающего наказание за контрабанду оружия в американской тюрьме.