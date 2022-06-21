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Политика

Военная операция на Украине. День 118-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 118-й день

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Боец Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе

Боец Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе

Виктор Антонюк/РИА «Новости»
В ДНР разрешили иностранцам поступать на военную службу по контракту. Газета The Washington Post сообщила о гибели еще одного гражданина США — Стивена Забельски — во время боевых действий на Украине. Минфин Канады планирует принять закон, позволяющий конфисковать замороженные активы РФ. В порт Бердянска начали завозить зерно на отгрузку. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:29

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в 19-м заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан — Европейский союз», где обсудил пути предотвращения влияния антироссийских санкций на казахстанские компании — ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

8:26

Аграрии Запорожской области начали завозить в порт Бердянска зерно для возобновления отгрузок по морю, основными импортерами запорожского зерна выступают страны Ближнего Востока, Турции, Африки, а также зернотрейдеры Северной Америки — ТАСС.

8:24

Международное агентство по атомной энергии имеет возможность удаленного получения всех данных об уровне радиации, выработке и других показателях работы Запорожской АЭС в Энергодаре, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов — ТАСС.

8:23

Жительница ЛНР была ранена в результате обстрела со стороны Украины с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:22

Командующий ВДВ генерал-полковник Теплинский вручил награды участникам спецоперации.

8:21

Буровые платформы «Черноморнефтегаза», подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, нанесенный ущерб оценен, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет — РИА «Новости».

8:20

Богатство энергоресурсами и продовольствием — главные козыри России, позволяющие ей бороться с западными санкциями, заявил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин — РИА «Новости».

8:19

Крым запустил проекты по интеграции с взятыми под контроль Херсонской и Запорожской областями Украины, заявил РИА «Новости» постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

8:18

Иностранцы получили возможность поступать на военную службу по контракту во внутренние войска МВД ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

8:17

Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов РФ уже до конца текущего года, перед этим будет проведен референдум, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов — ТАСС.

8:16

Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage за $103,5 млн — ТАСС.

Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.

8:15

Власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы, заявила журналистам глава канадского Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд на экономическом форуме в Торонто — ТАСС.

8:14

Отношения России и Евросоюза продолжают деградировать, поэтому сторонам еще предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью газете «Известия».

8:09

Страны Евросоюза готовы формально предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

8:08

Гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на некролог в издании его родного города.

8:07

Военные украинского батальона «Айдар» выпустили около 30 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке, сообщил ТАСС во вторник источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

8:06

Россия больше никогда не будет доверять Западу, кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня 118-й день с начала спецоперации России на Украине. «Газета.Ru» продолжает следить, как развиваются события.

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