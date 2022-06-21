Военная операция на Украине. День 118-й

В ДНР разрешили иностранцам поступать на военную службу по контракту. Газета The Washington Post сообщила о гибели еще одного гражданина США — Стивена Забельски — во время боевых действий на Украине. Минфин Канады планирует принять закон, позволяющий конфисковать замороженные активы РФ. В порт Бердянска начали завозить зерно на отгрузку. «Газета.Ru» ведет хронику событий.