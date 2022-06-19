Марш ЛГБТ в День скорби. Кишинев и Тирасполь спорят о Бендерской трагедии

В Приднестровье проходят памятные мероприятия, посвященные 30-й годовщине Бендерской трагедии — начала наступления Молдавии на приднестровский город Бендеры, самого кровопролитного эпизода войны. Накануне траурной даты в Кишиневе прозвучало предложение вспоминать в этот день добровольцев, принимавших участие в штурме города, что вызвало резкую резкую реакцию властей ПМР. Почему события 30-летней давности стали снова актуальными именно сегодня и какое будущее ждет участников приднестровского конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Для Приднестровья 19 июня — День памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры. 30 лет назад в этот день молдавская армия начала штурм приграничного города, который обернулся сотнями жертв с обеих сторон.

Отношение к этой на дате на двух берегах Днестра совершенно разное. Пока жители непризнанной республики принимают участие в траурных мероприятиях и общереспубликанской минуте молчания, в Молдавии пройдут несколько самых разнообразных мероприятий — от антиправительственного протеста и крестного хода до ЛГБТ-марша и концерта с участием звезд — в том числе российской эстрады.

При этом для Кишинева 19 июня не является какой-либо официальной датой, хотя в будущем это может измениться.

На этой неделе в республике прозвучало предложение объявить эту дату Национальным днем волонтеров войны — в память о тех, кто штурмовал приднестровские Бендеры.

С предложением выступил Союз волонтеров войны 1991–1992 годов — объединение ветеранов-добровольцев, принимавших участие в войне на стороне молдавской армии.

По словам председателя Союза Серджиу Каракая, письмо с соответствующей просьбой он направил президенту Молдавии Майи Санду. Кроме того, он попросил ее принять специальный закон о правовом статусе волонтеров войны.

«Сначала волонтеры войны должны быть признаны законом, а затем мы представим ряд предложений», — пообещал он.

Власти Приднестровья отреагировали на эту инициативу крайне болезненно. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил о всплеске национализма в Молдавии.

То, что они чествуют комбатантов и делают из них героев, — является частью их национальной идеологии. Это кощунственные вещи. Виталий Игнатьев Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики

Дипломат считает, что подобные предложения обостряют конфликт между Кишиневом и Тирасполем, разрушают доверие, взаимопонимание и мешают нормализации отношений двух сторон.

Война в Приднестровье и значение даты 19 июня Приднестровский конфликт начался в 1989 году из-за решения властей республики сделать молдавский язык единственным государственным. Вскоре после этого русскоязычные жители районов правого берега Днестра выступили за создание Приднестровской автономии. Читать дальше

Кишинев строит анти-российскую идентичность

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что инициатива Союза волонтеров имеет все шансы на то, чтобы воплотиться в реальность.

«Почему нет? Ничто не мешает нынешнему парламенту принять соответствующее решение», — сказал он «Газете.Ru».

С этим согласен и депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. По его словам, «это укладывается в единую цепь все более и более прорумынской политики, которую проводит нынешний официальный Кишинев».

При этом в разговоре с «Газетой.Ru» политик выразил уверенность, что судьба тех самых волонтеров в этом вопросе вторична.

В данном случае власти Молдовы интересует не столько судьба добровольцев, которые сражались с молдавской стороны, сколько создание атмосферы, при которой разворот в сторону дружбы с Россией для Молдовы станет невозможен. Разумеется, такая политика отталкивает приднестровцев от Кишинева. Андрей Сафонов Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики

Владимир Брутер со своей стороны добавил, что учреждение столь противоречивых памятных дат необходимо молдавским властям для формирования соответствующей их представлениям национальной идентичности.

«Они хотят сформировать некую национальную идеологию, которая, естественно, будет антироссийской.

Все идеологии, которые формируются в западных республиках бывшего СССР, за исключением, может, Белоруссии, формируются на антироссийской основе. Этот совершенно очевидный факт был ясен еще в 1991 году. Просто потому, что Запад эти республики использует в своих интересах, а Россия их использовать по разным причинам не очень может», — отметил эксперт.

Как это повлияет на приднестровский конфликт?

По словам Владимира Брутера, Кишинев не боится испортить отношения с Тирасполем — потому что при решении приднестровского вопроса рассчитывает на внешний фактор.

«С точки зрения действующих властей Молдовы, если конфликт Кишинева и Тирасполя и будет урегулирован, то только при участии Вашингтона. США же предлагают сейчас Приднестровью автономию, хотя понятно, что автономия в нынешней ситуации абсолютно ничего не значит. Это было бы то же самое, как если бы ЛНР и ДНР вернулись в состав Украины на правах автономий», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, молдавские власти решение приднестровского вопроса вовсе не считают для себя обязательной задачей.

«Они считают так: если Вашингтон все сделает — хорошо. Не сделает — ну и ладно, идем дальше», — сказал Брутер.

По мнению эксперта, никакие решения Кишинева, в том числе учреждение Национального дня волонтеров войны, никак не повлияют на существующий статус-кво.

«Это никак не отразится на отношениях Кишинева и Тирасполя — их как нет в данный момент, так и после этого не будет. Каких-либо встреч нет, оснований для встреч нет — все ждут, как будет развиваться военная операция: дойдет ли до границы Одесской области и Приднестровья. На сегодняшний момент все остальные вопросы кажутся вторничными», — подчеркнул он.

Приднестровский депутат Андрей Сафонов согласился с такой оценкой, при этом отметив, что о полной заморозке отношений речь вряд ли зайдет.

«Я думаю, что в вопросах экономического сотрудничества, торговли, взаимодействия в социальной сфере, в медицинской и так далее точки соприкосновения находить будет можно.

Что же касается политического диалога, то он и без того уже поставлен на паузу — это признавали и официальные лица Молдовы.

Поэтому, я считаю, как бы не повернулись сейчас внутриполитические события и симпатии в Молдове, это никоим образом не стимулирует возрождение того диалога, который раньше был», — сказал он.

Что дальше для Молдавии и Приднестровья?

Как отметил Владимир Брутер, Молдавия в силу специфики политического раскола страны, а также из-за опыта вооруженного конфликта в начале 90-х, долгое время оставалась нейтральным государством. Однако последний электоральный цикл и внешнеполитическая конъюнктура положили конец этому статусу-кво — «никакой нейтральной Молдовы больше не существует».

«Безусловно, нынешняя власть продолжит сближение Молдовы с Западом, Приднестровье не будет в этом участвовать.

На территории Приднестровья периодически будут организовываться теракты и различные провокации — вот так и будут выглядеть отношения двух берегов Днестра», — спрогнозировал политолог.

В Приднестровье, по словам Андрея Сафонова, давно уже не связывают свое будущее с Молдавией из-за того, что «между Кишиневым и Тирасполем существуют очень большие расхождения, совершенно разные внешнеполитические ориентиры».

«В данный момент официальная политика Тирасполя направлена на достижение независимости, а еще точнее — на ее международное признание», — заявил приднестровский депутат.

«Если Кишинев твердо держит курс на европейскую интеграцию, то Приднестровье, как и раньше, держит курс на евразийский интеграционный проект и на существующий реально военно-политический союз с Россией. Никакого компромиссного варианта между этими двумя направлениями за 30 лет выработать так и не удалось. И нынешние обсуждения в Молдавии, конечно же, не способствуют поиску этого компромисса», — резюмировал он.