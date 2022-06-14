Условный статус: кто в Европе не хочет видеть Украину кандидатом в ЕС

В Евросоюзе до сих пор нет единого мнения относительно необходимости предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Хотя, как утверждают СМИ, Еврокомиссия готова поддержать этот шаг. Ряд европейских стран выступают против такого развития событий из-за несоответствия Украины необходимым критериям. В Киеве же говорят, что поставки оружия на данном этапе важнее продвижения в вопросах евроинтеграции. Как в ЕС воспринимают статус кандидата для Украины и действительно ли он нужен государству, в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия собирается рекомендовать Совету Евросоюза предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в объединение, пишет Politico со ссылкой на источники. По информации издания, официальное решение ЕК по этому вопросу будет озвучено 17 июня — за шесть дней до начала двухдневного саммита ЕС.

Свое решение европейские чиновники объясняют тем, что наделение украинской стороны статусом кандидата в ЕС станет сигналом для России, что у Москвы более не получится вернуть страну в сферу своего влияния. Как указывает Politico, рекомендация ЕК позволит рассмотреть этот вопрос на саммите Евросоюза, но, чтобы Киев получил соответствующий статус потребуется единогласное решение всех 27 государств-членов.

При этом официально в Еврокомиссии пока не подтверждают информацию о готовности поддержать продвижение интеграции Украины. Представители ведомства подчеркивают, что на данный момент решение все еще не принято.

Как в ЕС спорят о кандидатстве Украины

Сам статус кандидата не дает гарантий вступления в объединение за короткий промежуток времени. В частности, Турция была наделена им еще 1999 году, но спустя 23 года так и не стала членом ЕС. Помимо Анкары, соответствующее решение было принято Брюсселем в отношении государств Западных Балкан, а параллельно с Украиной ожидается еще рассмотрение заявок Молдавии и Грузии.

Наличие иных кандидатов, а также вопросы относительно реальной готовности Киева к присоединению, вызывает серьезные споры внутри ЕС по поводу целесообразности наделения Украины статусом кандидата.

По информации европейских СМИ, как минимум три государства выступают против этого решения, в том числе Нидерланды и Дания.

В Амстердаме и Копенгагене считают, что Украина по многим пунктам не соответствует критериям для вхождения в ЕС, в том числе из-за высокого уровня коррупции и экономических проблем.

В то же время во Франции, Германии и Австрии в целом поддерживают европейский курс Киева, но предлагают более компромиссные решения.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать новую организацию — Европейское политическое сообщество — и включить в нее Украину, поскольку стране могут потребоваться десятилетия, чтобы начать соответствовать строгим стандартам ЕС.

Это предложение поддержали в Австрии, а в Германии, по информации СМИ, также не исключают наделение Киева неким условным статусом кандидата.

При этом в государствах Восточной Европы, преимущественно в Польше и Прибалтике, напротив, полностью поддерживают интеграцию Киева как раз на фоне эскалации украинского кризиса. Схожую риторику используют и сами украинские власти, к примеру, президент Украины Владимир Зеленский прямо привязывал вступление страны в ЕС к защите всей Европы, уверяя своих партнеров в якобы наличии «угрозы России» для всего региона.

Впрочем, тут в Киеве есть некоторые расхождения, поскольку советник офиса Зеленского Алексей Арестович не исключил, что в настоящее время статус кандидата нужен украинской стороне меньше, чем увеличение поставок оружия.

«Лучше бы дали оружие, чем кандидатство в ЕС. Мы бы сами разобрались и с кандидатством, и со всем остальным <…> Турция сколько сидит в кандидатах? Мы можем стать вторым таким особым случаем», — указывал сотрудник офиса президента Украины.

Эту точку зрения поддержал премьер Португалии Антониу Кошта, призвавший сосредоточиться на помощи Украине, а не дебатах о статусе кандидата в ЕС для нее. Он подчеркнул, что статус не решит насущных проблем страны, при этом «велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием».

Нужен ли Украине статус кандидата

Как заявил «Газете.Ru» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, у Украины меньше всего оснований для получения такого статуса, и нужен он в основном самому Зеленскому, а не непосредственно населению республики. По его мнению, за счет этого решения президент рассчитывает на переизбрание.

«Это необходимо Зеленскому, который мечтает о втором президентском сроке. В 2018 году ЕС подарил тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко безвиз. Он, конечно, оказался не совсем таким, о каком мечтали украинцы, открыв возможность поехать и повкалывать в Польше, Италии или Германии.

Тем не менее Зеленский тоже хочет какого-то подарка от Европы, чтобы он мог сказать украинскому народу, что страна стала кандидатом. Хотя разница между кандидатом в ЕС и членом объединения — очень большая.

Вряд ли эта виртуальная вещь устроит народ Украины, который был в Европе и видел все своими глазами», — отметил Олейник.

В то же время заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов указал, что статус кандидата в ЕС нужен Украине с политико-символической точки зрения, как подтверждение ее принадлежности к западному сообществу и того, что она решительно и навсегда рвет с Россией и постсоветским пространством.

«За счет него Украина становиться уже не страной постсоветского пространства, а частью периферии Евросоюза и страной-кандидатом на вступление в объединение. То есть происходит фундаментальная переориентация государства и Украине нужен сертификат, что она находится на европейском треке и не просто является страной, ассоциированной с ЕС, а именно кандидатом на присоединение к нему. Жизнь украинцев и состояние экономики страны это никоим образом не улучшит, практическое и материальное воздействие тут будет ничтожным. Более того, Евросоюз будет давить в сторону проведения реформ на Украине, однако пока идет военная операция, говорить о каких-то изменениях крайне затруднительно. Тем не менее, украинское руководство и лично президент Владимир Зеленский смогут поставить это себе в заслугу», — добавил эксперт.

Каковы европейские перспективы Киева

С точки зрения экс-депутат Рады Владимира Олейника, канцлер ФРГ Шольц, премьер Италии Драги и президент Франции Макрон в рамках своего визита в Киев, который может состоятся 16 июня, собираются обсудить с Зеленским моменты, связанные с предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС.

«Они собираются на что-то уговорить Зеленского. На днях в Германии заявляли о возможном условном кандидатстве для Украины, так что будут что-то «мутить» в этом плане. Не исключено, что европейские лидеры будут что-то обещать Зеленскому, чтобы он не закатил им образцово-показательный скандал. Часть ЕС играет в то, чтобы использовать Украину как расходный материал до последнего, а другие страны заявляют, что им все это уже надоело. ЕС же разный внутри. Так что на сегодня можно говорить, что в Евросоюзе наблюдаются признаки смерти мозга, как ранее тот же Макрон говорил о НАТО», — указал политик.

Кроме того, вопрос наделения Украины статусом в ЕС, скорее всего, вызовет сложные дебаты внутри объединения, считает Дмитрий Суслов. По его словам, основная проблема тут заключается в том, что это решение носит исключительно геополитический, а не нормативно-правовой характер.

«То есть подобное решение ЕС станет актом политического поощрения и поддержки Украины против России, он не будет иметь никакого отношения к тому, соответствует ли украинская сторона критериям членства или нет.

При этом расширение Евросоюза всегда имело именно нормативно-правовую природу, поскольку от стран действительно требовалось соответствие критериям членства. И если Украина получит статус кандидата сейчас, то это перечеркивает интеграционно-нормативную природу ЕС. Это в принципе ставит вопрос о дальнейшем существовании Евросоюза как такого, потому что он перестает быть таким, каким он был с 1957 года», — отметил эксперт.

При этом, по версии Суслова, перспективы полноценного вступления Украины в Евросоюз на данный момент в целом равны нулю, так как на территории страны не только идет военная операция, но и политический режим носит все более авторитарный характер, учитывая запреты партий и отсутствие свободы слова.

«Вряд ли Украина в том состоянии, в котором она находится сейчас, сможет действительно присоединится к Евросоюзу даже в течении нескольких десятилетий. Она точно не сможет вступить раньше стран Балканского полуострова, в том числе Косова, и сами переговоры о ее интеграции могут идти бесконечно долго», — резюмировал эксперт.