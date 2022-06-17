«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: о чем Путин говорил на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как и ожидалось, его речь была посвящена экономике России и мира на фоне непростой геополитической ситуации, происходящему на Украине и отношениям с Западом. О чем говорил глава государства — в материале «Газеты.Ru».

Об Украине

Президент в своей речи, как и ожидалось, отдельно остановился на проблемах, связанных с Украиной. В частности, в ходе его выступления упоминались трудности с вывозом зерна из этой страны. Путин заверил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок, и напомнил, что не Россия минировала украинские порты. «Пусть разминируют и вывозят, мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов», — сказал Путин.

Говоря о спецоперации, президент в очередной раз объяснил, что решение о ее начале было трудным, но вынужденным и необходимым.

В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность Владимир Путин Президент РФ

Путин вновь заверил, что все задачи военной операции на Украине будут выполнены, а залогом этому он назвал «мужество и героизм воинов, консолидацию общества».

Отдельное внимание глава государства обратил на нанесение ВСУ ударов по жилым районам Донецка, что он охарактеризовал как преступление против человечества. Он также отметил, что на территории, откуда ведутся обстрелы, созданы укрепленные районы ВСУ, рядом с которыми воюют местные жители.

«Хорошо воюют», — сказал Путин, но уточнил, что попытка штурмовать укрепрайоны приведет к большим потерям.

«Идет работа по заходу в тыл этих укрепрайонов», — сообщил президент. По его словам, это займет время, но обстрелы неизбежно прекратятся.

Объясняя причину нынешних событий на Украине, он вновь напомнил, что все началось с госпереворота в этой стране в 2014 году, после которого Киев начал проводить антироссийскую политику под прикрытием «цивилизационного выбора».

«Эта оппозиция [на Украине] пришла бы к власти демократическим способом — идите на выборы и побеждайте. Нет, зачем-то надо было совершить госпереворот, причем кровавый. С этого все началось», — сказал Путин.

О «путинской инфляции»

По мнению президента РФ, спецоперация на Украине стала «спасательным кругом» для западных стран, который позволяет им переложить на Москву свои просчеты в экономике. Существующие проблемы с инфляцией, продовольствием и энергетикой на Западе российский президент объяснил ошибочной экономической политикой властей в западных странах, а не действиями России.

Заявления про «путинскую инфляцию», озвученные президентом США Джо Байденом, российский лидер назвал глупостью.

В последнее время все чаще слышу про так называемую, вы уж меня извините, не люблю себя как-то упоминать, но не могу не сказать, все мы слышали про «путинскую инфляцию» на Западе. Я все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют Владимир Путин Президент РФ

Рост цен он назвал результатом системных ошибок в действиях администрации США и европейской бюрократии. «Напечатали деньги в огромных количествах. А дальше что? Куда потекли все эти средства? На закупку товаров и услуг за пределами этих стран.... Они буквально начали пылесосить глобальные рынки», — отметил президент.

О политике Запада

Эпоха однополярного мира завершилась, несмотря на попытки ее сохранить и законсервировать любыми средствами, констатировал Путин. По его словам, США считают себя «посланниками Бога на Земле», а Запад не хочет замечать очевидных вещей, включая противодействие ходу истории.

Санкции, введенные против России Западом, он назвал безумными и бездумными.

Как отметил президент, «количество и скорость штамповки» санкций не знают прецедентов, это было желание Запада «взять нахрапом» и смять экономику России.

Мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись, констатировал Путин. В этот период российские власти и предприниматели, по словам главы государства, работали собранно и сплоченно. Экономические потери ЕС от санкционной лихорадки стран-членов союза могут превысить $400 млрд, инфляция в отдельных странах еврозоны выросла до 20%, «экономический блицкриг» против России изначально не имел шансов на успех, отметил президент.

Говоря о провале плана обрушить российскую экономику, Путин процитировал американского писателя Марка Твена.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»,

— сказал глава государства.

О бизнесе

Одним из самых интересных предложений Путина стал полный отказ от большинства проверок всего российского бизнеса.

Как отметил глава государства, нет необходимости проверять всех подряд, правительство должно определить параметры проверок. Число плановых проверок в бизнесе, как сообщил Путин, после введения моратория снизилось в шесть раз, при этом сократилось и число нарушений, что свидетельствует о зрелости бизнеса.

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда Владимир Путин Президент РФ

Президент попросил правительство в ближайшие месяцы определить конкретные параметры такой реформы.

Кроме того, президент России обратился к представителям крупного бизнеса РФ и призвал их связывать свое будущее и будущее их детей со своей Родиной.

«Настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее и будущее детей со своей Родиной», — сказал Путин. «Дома — надежнее», — отметил он.

Путин также поручил запустить программу промышленной ипотеки под 5% годовых для предприятий, которые планируют купить готовые площади для производства.

О поддержке государства и деньгах населения

Одним из главных вопросов в речи президента стала поддержка населения в сложившейся экономической ситуации. В частности, Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки на новостройки до 7%.

Вскоре после этого первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что кредитная организация начала предварительный прием заявок по программе такой льготной ипотеки.

Российский лидер также обратил внимание на вопрос высокой ключевой ставки. Он признал, что она препятствует экономическому росту, но позволила сохранить сбережения россиян в банках.

Конечно, для представителей бизнеса, понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс Владимир Путин Президент РФ

Кроме того, отдельно президент остановился на инфляции в России, которая, как он отметил, пока держится на уровне двузначных отметок. При этом в стране уже проиндексировали социальные выплаты и пенсии, подняли уровень МРОТ и прожиточного минимума, тем самым защитив наименее обеспеченных россиян.

Как отметил Путин, Россия сохраняет цель по достижению инфляции в 4% в стране. Президент уже поручил правительству подготовить предложения по новым бюджетным правилам, которые должны обеспечить предсказуемость бюджетной политики и создать условия для максимального использования нынешней экономической конъюнктуры.