«Трудно переоценить значение этого выступления»: Путин обращается к гостям ПМЭФ

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Российский президент, по словам Пескова, будет говорить о влиянии санкций против России на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире. К тому же он отметил, что и форум, и выступление главы государства по времени совпадают с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, экономике, политике.

«Конечно, экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она, наверное, становится заложницей политики, она кладется на алтарь политики, как жертва. Но тем не менее все-таки главным образом речь пойдет об экономике, о том, как ситуация влияет на экономику, о том, как будет жить наша экономика в условиях враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики», — сказал пресс-секретарь президента.