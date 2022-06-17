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Политика

«Трудно переоценить значение этого выступления»: Путин обращается к гостям ПМЭФ

Онлайн-трансляция выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума, 17 июня 2022 года

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума, 17 июня 2022 года

Сергей Бобылев/ТАСС
На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин выступает с «чрезвычайно важной речью», которую несколько дней назад анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, обращение президента будет посвящено экономике. Глава государства лично принимал участие в подготовке текста. Из-за DDOS-атак начало выступления было перенесено на час. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16.20

«Суверенитет в 21 веке не может быть частичным», — сказал Путин.

16.18

Президент назвал решение о проведении спецоперации трудным, но вынужденным и необходимым. Он заверил, что все задачи спецоперации будут решены. «И залогом тому — мужество и героизм наших воинов», — сказал Путин.

16.16

Путин о зерне: «Все зависит от адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве». Он отметил, что не Россия заминировала Черноморские порты на Украине. По словам президента, есть другая опасность — что украинское зерно пойдет в счет оплаты оружия, «но это будет совсем грустно».

16.15

Путин заявил, что Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 млн тонн.

16.14

Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии, заявил президент. По его словам, Россия в приоритетном порядке будет направлять поставки в те страны, где велика опасность возникновения голода.

16.13

«Может, нам было бы и приятно послушать, что мы такие могущественные, вздуваем инфляцию в США до небес. Может быть, нам было бы и приятно. Но это не так», — сказал Путин.

16.12

«США могут украсть чужие деньги в любой момент, когда им что-то не понравится. Это объективный анализ», — сказал президент России.

16.11

Как утверждает Путин, эксперты ожидают, что уже в ближайшие годы будет запущен процесс конвертации глобальных резервов из валют в настоящие ресурсы.

16.09

Как отметил президент, российская спецоперация стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на Россию все проблемы .

16.08

«Запад словно пылесосом выгребал товары из беднейших стран, оставляя им лишь ошметки», — заявил Путин.

16.06

Российский лидер обратил внимание, что денежная масса в США за 2 года выросла на 38%, в ЕС — на 20%.

16.05

По словам Путина, проблемы с инфляцией, продовольствием и энергетикой связаны с ошибочной экономической политикой Запада.

16.04

«Вы уж меня извините, я не люблю себя упоминать, но все мы слышим про «путинскую инфляцию» на Западе. На кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеют. Люди, которые умеют читать, понимают, что происходит», — заявил Путин.

16.03

То, что происходит в последнее время, — это не результат специальной военной операции России, а сознательное передергивание фактов, говорит Путин.

16.02

Все попытки делать хорошую мину при плохой игре не могут скрывать главного — Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, констатировал президент России.

16,01

Как отметил Путин, высокая ключевая ставка препятствует росту экономики, но позволила сохранить сбережения граждан в банках.

16.00

Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год $400 млрд, заявил российский президент. По его словам, эти издержки ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%.

15.59

Путин отметил, что санкции могут быть использованы против любого неугодного государства, их целью могут стать и европейские компании. «Пока же ЕС сами нанесли удар по своей экономике», — констатировал президент.

15.58

Путин в очередной раз отметил, что экономический блицкриг изначально не имел шанса на успех. Он обратил внимание, что санкционное оружие обоюдоострое.

15.57

Президент назвал возможным снова снизить ставку по льготной ипотеки — до 7%. По его словам, она продлится до конца года.

15.56

Путин назвал причиной нынешнего приступа русофобии попытку изолировать и «отменить» Россию как бунтаря против Запада.

15.55

«16,7% - большая инфляция, мы должны над этим работать», — говорит Путин. Он заверил, что бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей.

15.54

Президент назвал «заклинания про «доллар за 200» и крах экономики» инструментом информационной борьбы.

15.52

Путин: «Мы сильные и можем справиться с любым вызовом. Об этом говорит вся наша тысячелетняя история».

15.51

Путин назвал санкции против России безумными и бездумными. Он утверждает, что Россия шаг за шагом нормализует экономическую ситуацию. Российские бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплоченно, сказал президент.

15.50

Президент утверждет, что страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом.

15.48

Путин заявил, что как прежде не будет. По его словам, ничего вечного не бывает. Коллеги на Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений.

15.47

По словам Путина, эпоха однополярного мира завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. США, одержав победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле.

15.45

ПМЭФ проходит в непростое время, отмечает Путин. Ключевые для бизнеса понятия основательно подорваны нашими партнерами на Западе намеренно ради амбиций, заявил президент. Он обещает рассказать о ситуации в глобальной экономике.

15.44

Владимир Путин начинает свою речь.

15.42

Диктор объявляет выход Путина. Вместе с ним выходит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Модератор заседания — журналист Маргарита Симоньян.

15.40

Пленарное заседание начинается с видеопрезентации о системе потребления, изменении жизни и глобальных переменах. Президент пока не вышел.

15.33

Зал пленарного заседания на ПМЭФ по-прежнему в темноте. Выступление Владимира Путина задерживается более чем на полчаса.

15.27

В зале для пленарного заседания ПМЭФ уже приглушили свет. Ждем выхода президента.

15.25

Выступление президента начнется с минуты на минуту. Диктор уже попросил собравшихся гостей отключить мобильные телефоны.

15.12

Все ожидают выступления президента. Его речь должна была состояться в 14.00, но глава государства принял решение перенести ее на час — пленарное заседание форума пройдет в 15.00. Причиной переноса Дмитрий Песков назвал хакерские атаки. Из-за массированных DDoS-атак вышла из строя база участников форума и система допуска по бейджам.

14.58

Гости форума собираются в ожидании речи президента России.

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«Газета.Ru»
14.55

В этом году проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Он берет начало еще из 1997 года, когда носил более скромное название — Петербургский экономический форум (ПЭФ). А вот статус международного он получил лишь десять лет спустя — в 2007 году. В его работе 8-10 июня 2007 года участвовала делегация Всемирного экономического форума в Давосе. Тогда он и стал называться ПМЭФ.

14.53

ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня. Его организатором выступает Фонд Росконгресс. В этом году тема форума: «Новый мир — новые возможности». В рамках ПМЭФ также запланированы форумы малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week.

14.50

Путин участвовал в подготовке своего выступления на ПМЭФ персонально, уточнил Песков. По его словам, президент очень ответственно подошел к этому вопросу.

«И, конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», — сказал пресс-секретарь президента.

14.48

Российский президент, по словам Пескова, будет говорить о влиянии санкций против России на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире. К тому же он отметил, что и форум, и выступление главы государства по времени совпадают с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, экономике, политике.

«Конечно, экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она, наверное, становится заложницей политики, она кладется на алтарь политики, как жертва. Но тем не менее все-таки главным образом речь пойдет об экономике, о том, как ситуация влияет на экономику, о том, как будет жить наша экономика в условиях враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики», — сказал пресс-секретарь президента.

14.45

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин выступает на Петербургском международном экономическом форуме. Как ранее отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, выступление главы государства будет «чрезвычайно важным». «Газета.Ru» следит за речью президента в режиме онлайн.

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