«Запоздалый, но мощный сигнал»: как на Западе оценили визит Шольца, Макрона и Драги в Киев

Немецкая газета Die Welt назвала поездку лидеров Германии, Франции и Италии в Киев запоздалой. Американская The New York Times в свою очередь увидела в высказываниях трех политиков в ходе визита демонстрацию поддержки Владимира Зеленского. А немецкий журнал Der Spiegel объяснил, что европейцы «выставили бы себя дураками», если бы прибыли поодиночке. Что в Европе и США пишут о путешествии Шольца, Макрона и Драги на Украину — в обзоре «Газеты.Ru».

Три опоздавших лидера

Немецкая газета Die Welt отметила, что три европейских политика посетили Украину «после долгих колебаний». Авторы статьи считают, что совместное путешествие «может стать началом нового, более тесного сотрудничества в рамках ЕС», а фотографии, появившиеся в поездке, «войдут в историю», так как Киев посетили лидеры «трех важнейших стран ЕС».

«Спустя три с половиной месяца после начала войны Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги впервые побывали в Украине. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже был там, как и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Итак, трое опоздали. Но тот факт, что они путешествуют вместе, компенсирует задержку, посылая сильный сигнал единства», — говорится в статье.

Визит четырех европейцев в гости к Зеленскому Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президенты Франции и Румынии Эммануэль Макрон и Клаус Йоханнис посетили Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.



На совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеры четырех европейских стран заявили об однозначной поддержке предоставления Киеву статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Лидеры Германии, Франции и Италии также пообещали Киеву новые поставки вооружений.

Авторы заметили, что Германия, Франция и Италия «впервые объединились для продвижения общей повестки дня» с тех пор, как Великобритания покинула Евросоюз, а Ангела Меркель ушла с поста канцлера ФРГ.

«Станет ли альянс действительно треугольником и будет ли мотор Германии, Франции и Италии управлять ЕС в будущем, также зависит от последствий этой поездки в ближайшие дни и недели. Если Шольц, Макрон и Драги вместе добьются своих целей, есть много оснований полагать, что они продолжат совместную работу и в будущем», — считают авторы.

Они заметили, что все три главы государств ЕС продемонстрировали Украине поддержку, а также поддержали ее стремление стать частью Европейского союза. В Киеве также побывал и президент Румынии Клаус Йоханнис, но он выступает за то, чтобы Молдавия и Грузия также получили статус кандидатов на вступление в ЕС. Решение о предоставлении этого статуса Украине будет принято на саммите Евросоюза уже на следующей неделе. Как отмечается в статье, все страны объединения должны быть единодушны в этом вопросе, но «особый вес в предшествующих дискуссиях будет иметь положительная оценка Германии, Франции и Италии».

«В ответ главы государств и правительств, вероятно, за закрытыми дверями призвали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, который их страны несут из-за войны, становится все больше, и его труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня», — предположили в материале.

В статье также говорится, что у каждого из глав государств ЕС были свои личные мотивы визита. По мнению авторов, Макрон хотел «прояснить свою позицию в конфликте». За несколько недель «он превратился из высокопоставленного европейского дипломата, понимающего Зеленского, в хладнокровного прагматика, которого, с учетом экономических последствий войны, казалось, больше заботил ее конец, чем целостность Украины». И это «вызвало разочарование» Киева.

В частности, Макрон «заговорил о том, что не нужно унижать Россию». Но теперь он открыто поддержал Украину и пообещал поставки вооружений.

«Для Драги само участие в этой поездке — важный сигнал. После многих лет, когда его страна действовала скорее как проситель в ЕС, теперь он хочет снова сделать ее главным героем. Если бы Италию удалось воспринять как часть франко-германской оси, проект удался бы», — говорится в статье.

Но, «как и для Макрона», для Драги «важно, чтобы война закончилась как можно скорее». Если из-за конфликта на Украине «объем производства не восстановится, на карту будет поставлена стабильность страны».

«Демонстрация солидарности»

Журналисты The New York Times отметили, что накануне «украинские комментаторы и даже некоторые чиновники в правительстве Зеленского почувствовали разочарование в связи с предполагаемыми попытками Европы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией».

«Ожидается, что Европейская комиссия обнародует свои официальные рекомендации по заявке Украины на членство в Европейском союзе в пятницу и, по словам официальных лиц, скорее всего, порекомендует предоставить стране статус кандидата», — говорится в статье.

Несмотря на военный конфликт, «ожидаемое принятие заявки Украины на вступление в блок» воспринимается как «прорыв для Украины», даже при том, что «процесс присоединения к блоку труден и может занять целое десятилетие». В частности, Украина должна сделать свою политическую, судебную системы и экономику совместимыми с союзом, «приняв систему общего права ЕС, а также более 80 000 страниц правил и положений».

В Верховной раде заметили, что «перспектива вступления (в ЕС) в конечном итоге поможет сплотить украинцев сегодня», обозначив «послевоенное будущее в рамках Европейского Союза и положив конец восприятию Украины как буферной зоны безопасности с Россией».

«Европейские лидеры, посетившие Киев в четверг, выразили поддержку тому, чтобы сделать Украину кандидатом на членство в Европейском союзе, что является демонстрацией солидарности на фоне вопросов об их поддержке президента Владимира Зеленского и его призывов к поставкам более тяжелого вооружения», — говорится в статье.

Авторы материала также отметили, что в последнее время на Украине «усилилась критика в связи с мнением, что европейские официальные лица — и в частности Макрон — пытались заставить» Зеленского начать мирные переговоры с Россией.

«Но в четверг приехавшие лидеры настаивали на том, что любые сроки установления мира будут в руках Украины. И Шольц сказал, что поддерживает идею, высказанную и Макроном, о том, что «Россия не может навязывать путь к миру, она не может уйти от того, чтобы ставить Украине условия, которые не могут быть приняты ни Украиной, ни нами», — констатировали в The New York Times.

Лидеры стран ЕС пообещали Киеву военную помощь. Но в то же время этим государствам приходится «иметь дело с далеко идущими последствиями» — «ростом цен на энергоносители и инфляцией, назревающим глобальным продовольственным кризисом» и «исходом миллионов украинских беженцев» в соседние страны.

«Настала очередь сомневающихся»

Журналисты немецкого журнала Der Spiegel считают, что «настала очередь сомневающихся» посещать Украину и выражать ей свою поддержку.

«Их считали колеблющимися, вечно ждущими, отказывающимися. В течение нескольких недель Эммануэль Макрон и Олаф Шольц с редким единодушием отказывались от визита в Киев. Макрон заявил в разгар французской предвыборной кампании, что поедет в Украину только в том случае, если такая поездка будет действительно «полезной», — говорится в статье.

Но теперь Макрон и Шольц вместе с премьер-министром Италии Марио Драги «дали международной публике лучшую возможность для фото» недель — «согласованную совместную поездку в Киев». Авторы также считают, что сам факт посещения Украины политиками «после долгих колебаний» — «большой жест».

«Было слишком поздно ехать в одиночку. Как последние в своем классе, каждый из них выставил бы себя дураком в Киеве и на своей родине», — так журналисты объяснили совместный визит трех лидеров.

«Это был бы запоздалый, но мощный сигнал», — уверены в редакции.

Журналисты также отметили, что Шольц, Макрон и Драги представляют три крупнейшие страны ЕС с населением около 210 миллионов человек, что составляет почти половину всего населения Евросоюза.

«Так что кастинг правильный», — заключили они.

«Цена вопроса»

В другой статье Der Spiegel авторы задались вопросом, чего будет стоить вступление Украины в ЕС.

«Украина должна вступить в ЕС – но какой ценой? <…> В четверг Зеленский на шаг приблизился к своей цели — быстро привести свою страну в Евросоюз. Три крупнейшие экономические державы ЕС заявили о своей поддержке вступления Украины», — говорится в статье.

Авторы отметили, что президент Украины «был благодарен и очень доволен».

«Но он, должно быть, отдавал себе отчет в том, что его гости не коснулись, пожалуй, самого важного вопроса: какие условия выставит ЕС для предоставления статуса кандидата», — написали авторы материала.

Они также считают, что «поездка в Киев дала возможность героям скрыть расколы и разногласия, прекрасно понимая, насколько на самом деле разделена Европа по этому вопросу». Как говорится в статье, Португалия, Испания, Нидерланды и Дания «серьезно обеспокоены слишком быстрым вступлением Украины в ЕС». Поэтому Германия, Франция и Италия «должны были бы сыграть посредническую роль».

«Это должно скоро снова закончиться с гармонией. Потому что требования Зеленского о скорейшем вступлении поставили Евросоюз перед дилеммой: он может быстро предоставить Украине полноправное членство, только выбросив свои собственные правила за борт, что считается невозможным. Кроме того, это оттолкнет западно-балканские страны, которые годами тщетно пытаются вступить в ЕС. С другой стороны, хлопнуть дверью перед украинцами посреди войны было бы равносильно геополитической клятвопреступлению со стороны ЕС», — подчеркнули авторы.

Они также уверены, что визит Шольца, Макрона и Драги «мало прояснил позицию ЕС» по этому вопросу. У троих лидеров «уже есть проблемы с согласованием деталей, не говоря уже об остальных 24 членах» Евросоюза. Макрон – «самый большой скептик», Драги — «самый убежденный сторонник» членства Украины в ЕС, а Шольц «где-то посередине».

Журналисты считают, что быстрое вступление Украины может еще сильнее расколоть европейское единство. Например, это может «оттолкнуть» западно-балканские страны, «которые годами тщетно пытаются вступить в ЕС». «Тот факт, что украинская заявка на прием была обработана в течение нескольких месяцев, вызвал гнев» этих государств.

«Разочарование в ЕС также ведет к солидарности с российскими поджигателями войны в регионе», — говорится в статье.