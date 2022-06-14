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Политика

Россия запретила въезд 29 британским журналистам за «разжигание русофобии»

МИД РФ ввел санкции против 49 подданных Великобритании

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РИА «Новости»
Москва объявила о санкциях против 49 подданных Великобритании, среди которых руководители и сотрудники крупнейших СМИ, а также представители командования вооруженных сил и оборонной промышленности. Всем им запрещается въезд в Россию. МИД РФ назвал это решение ответными мерами на действия британских властей. Лондон уже ввел рестрикции в отношении более 1600 российских физических и юридических лиц.

МИД РФ запретил въезд в Россию 49 подданным Великобритании — 29 журналистам и 20 британским гражданам, связанным с оборонным и военно-промышленным комплексом страны. В российском дипведомстве назвали это ответными мерами на введение Лондоном «персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса».

МИД пообещал продолжить работу над расширением российского «стоп-листа».

Журналисты из черного списка

Под российские рестрикции попали руководители и сотрудники The Times, The Guardian, Daily Telegraph, «Би-би-си», Financial Times, Daily Mail, The Independent, ITV и Sky News.

По версии МИД РФ, внесенные в черный список журналисты, «своими предвзятыми оценками способствуют разжиганию русофобии в британском обществе».

Ведомство также обвинило их в причастности «к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе».

Санкции против оборонного комплекса

В заявлении МИД РФ также утверждается, что «лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры».

Среди попавших под санкции — заместитель министра обороны Джереми Марк Куин (сам глава Минобороны Бен Уоллес попал под санкции ранее) и парламентский замминистра Лео Докерти, командующий ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон, командующий совместными операциями ВС Чарльз Ричард Стикланд, председатели совета директоров оборонной компании BAE Systems и промышленной группы Thales UK Роджер Мартин Кар и Александр Колин Кресуэл, а также четыре депутата Палаты общин британского парламента.

Всем гражданам, попавшим в «стоп-лист» запрещается въезд в Россию.

Какие санкции вводила Британия

Ранее Великобритания ввела в отношении России санкции, которые, по словам главы МИД страны Лиз Трасс, окажут сильное давление на российскую экономику.

Основные запреты коснулись сферы услуг в таких областях, как управленческий консалтинг, бухгалтерское дело и PR-бизнес.

В общей сложности с начала конфликта на Украине Великобритания ввела санкции в отношении более 1600 физических и юридических лиц из России.

4 мая тогда под ограничения попали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц. В черный список Лондон также внес главу банка «Открытие» Михаила Задорнова, председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, а также агентство «Инфорос», ВГТРК, сайт Southfront.org и организацию Strategic Culture Foundation. МИД Британии назвал попавшие в санкционный список юридические лица и сайты «стратегическими пропагандистскими организациями».

31 марта Лондон вводил ограничения против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и его гендиректора Алексея Николова, ведущего ВГТРК Сергея Брилева и руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова. Тогда же под санкциями оказался глава «Газпром-медиа» Александр Жаров.

С 15 марта в черном списке Великобритании находятся телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.

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