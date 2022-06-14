Россия запретила въезд 29 британским журналистам за «разжигание русофобии»

МИД РФ запретил въезд в Россию 49 подданным Великобритании — 29 журналистам и 20 британским гражданам, связанным с оборонным и военно-промышленным комплексом страны. В российском дипведомстве назвали это ответными мерами на введение Лондоном «персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса».
МИД пообещал продолжить работу над расширением российского «стоп-листа».
Журналисты из черного списка
Под российские рестрикции попали руководители и сотрудники The Times, The Guardian, Daily Telegraph, «Би-би-си», Financial Times, Daily Mail, The Independent, ITV и Sky News.
По версии МИД РФ, внесенные в черный список журналисты, «своими предвзятыми оценками способствуют разжиганию русофобии в британском обществе».
Ведомство также обвинило их в причастности «к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе».
Санкции против оборонного комплекса
В заявлении МИД РФ также утверждается, что «лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры».
Среди попавших под санкции — заместитель министра обороны Джереми Марк Куин (сам глава Минобороны Бен Уоллес попал под санкции ранее) и парламентский замминистра Лео Докерти, командующий ВМС Бенджамин Джон Ки, командующий ВВС Майкл Вигстон, командующий совместными операциями ВС Чарльз Ричард Стикланд, председатели совета директоров оборонной компании BAE Systems и промышленной группы Thales UK Роджер Мартин Кар и Александр Колин Кресуэл, а также четыре депутата Палаты общин британского парламента.
Всем гражданам, попавшим в «стоп-лист» запрещается въезд в Россию.
Какие санкции вводила Британия
Ранее Великобритания ввела в отношении России санкции, которые, по словам главы МИД страны Лиз Трасс, окажут сильное давление на российскую экономику.
Основные запреты коснулись сферы услуг в таких областях, как управленческий консалтинг, бухгалтерское дело и PR-бизнес.
В общей сложности с начала конфликта на Украине Великобритания ввела санкции в отношении более 1600 физических и юридических лиц из России.
4 мая тогда под ограничения попали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц. В черный список Лондон также внес главу банка «Открытие» Михаила Задорнова, председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, а также агентство «Инфорос», ВГТРК, сайт Southfront.org и организацию Strategic Culture Foundation. МИД Британии назвал попавшие в санкционный список юридические лица и сайты «стратегическими пропагандистскими организациями».
31 марта Лондон вводил ограничения против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и его гендиректора Алексея Николова, ведущего ВГТРК Сергея Брилева и руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова. Тогда же под санкциями оказался глава «Газпром-медиа» Александр Жаров.
С 15 марта в черном списке Великобритании находятся телеведущие Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский, политик и писатель Захар Прилепин.