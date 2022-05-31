Канада объявила о санкциях против Алины Кабаевой и дочерей Михаила Фридмана

Канада расширила санкционный список из-за военной операции России на Украине. Под ограничения попала Алина Кабаева, в отношении которой уже ввел санкции Лондон, а Евросоюз рассматривает возможность внесения ее в черный список. Санкции также ввели против Российского фонда прямых инвестиций, Российской венчурной компании, Инвестторгбанка и Россельхозбанка. Как сообщает правительство Канады, ограничения призваны оказать давление на руководство России, чтобы вынудить Москву завершить военную операцию.

Министерство иностранных дел Канады объявило о новых персональных санкциях против 22 граждан России. В списке оказалась и глава совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.

«Среди физлиц и юрлиц, попавших под санкции, — высокопоставленные официальные лица российских финансовых институтов и члены их семей, а также ключевые финансовые институты и банки», — указано в заявлении канадского правительства.

Новые ограничения ввели в отношении 22 физических и четырех юридических лиц. Санкции коснулись членов правления ВТБ, Россельхозбанка, Сбербанка и Инвестторгбанка. Под санкции попали дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина. Им запретят въезд в страну, а их активы в Канаде, если они есть, будут заморожены.

Кроме того, в санкционный список внесли Российский фонд прямых инвестиций, Российскую венчурную компанию, Инвестторгбанк и Россельхозбанк.

Гражданам Канады запрещено совершать сделки или содействовать сделкам с любым имуществом членов списка, а также предоставлять подпавшим под санкции финансовые или другие услуги и товары.

«Эти меры являются последним примером непоколебимой приверженности Канады Украине и ее народу. Эти меры также демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — заявляет правительство Канады.

С 24 февраля Оттава ввела санкции в отношении более 1050 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

В частности, в марте Канада объявила о рестрикциях против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также Службы внешней разведки, Минобороны РФ, компании «Сухой» и других. После этого власти страны объявили об ограничениях в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, а в начале апреля — против главы «Норникеля» Владимира Потанина, главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, основателя группы «Ренова» Виктора Вексельберга и еще шести россиян.

20 мая МИД Канады включил в черный список 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей.

Помимо этого Оттава запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков и табака, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства. Из России в Канаду запрещено ввозить морепродукты, рыбу, алкогольные напитки и алмазы.

Как сообщает пресс-служба правительства Канады, новые ограничения призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы вынудить Москву завершить военную операцию на Украине.

Не первые санкции против Кабаевой

13 мая Великобритания ввела санкции в отношении Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной. Санкции Лондона предусматривают заморозку активов, запрет на въезд и пребывание в Соединенном Королевстве, а также транспортные ограничения.

Bloomberg утверждает, что Евросоюз собирается включить Кабаеву в санкционный список в рамках шестого блока ограничительных мер. Тогда же под санкции может попасть патриарх Кирилл.

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал 31 мая, что главы государств и правительств стран ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, включающий частичное нефтяное эмбарго. Он отметил, что рестрикции могут быть окончательно утверждены 1–2 июня.

По его словам, ограничения «немедленно» затронут 75% российского импорта нефти, а к концу года под запрет попадет 90% нефти, ввозимой в Европу из РФ. Как отметил глава Евросовета, в новый пакет вошли и другие «жесткие меры»: было решено отключить Сбербанк от системы SWIFT, запретить трансляции «еще трех российских государственных вещателей» и ввести ограничения против людей, которых в Евросоюзе считают «ответственными за военные преступления на Украине».

Согласно статистике, опубликованной аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, работа более чем 86% компаний из России оказалась затронута санкциями.

«Санкции против народа»

Санкции Запада направлены против народа России, а в их основе лежит «омерзительная и иррациональная ненависть» к русским, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Против кого это все? Вывод напрашивается отвратительный — эти санкции направлены именно против народа России», — написал он в своем Telegram-канале.

«Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем ее жителям», — считает Медведев. По его словам, санкции в первую очередь влияют на жизнь обычных россиян. Они призваны сделать хуже экономике, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, «а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина», указал политик.

Медведев также заявил, что у него нет имущества и «значимых интересов» за границей.