«Болонская система вышла из нас, а не мы из нее»

Российские вузы фактически исключили из Болонского процесса в апреле после того, как ректоры поддержали спецоперацию России на Украине, заявили в Минобрнауки. В министерстве теперь намерены создать национальную систему высшего образования. В ее основу может лечь опыт СССР.

В Минобрнауки сообщили, что вузы России больше не участвуют в Болонском процессе. Еще 11 апреля Болонская группа объявила, что прекращает представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.

«С учетом того, что наши руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», – заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Он напомнил, что Болонская декларация не является договором, поэтому и разрывать ее не надо. «Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», – подчеркнул чиновник.

Афанасьев добавил, что двухуровневая система высшего образования – бакалавриат и магистратура – не улучшила уровень подготовки студентов. По его словам, четырех лет бакалавриата недостаточно для «полноценного формирования знаний, умений, компетенций».

Замминистра утверждает, что из-за этого многие работодатели не назначают обладателей таких дипломов на ключевые позиции.

«За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений», – заключил он.

24 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Болонскую систему стоит воспринимать как «пережитый этап». По его словам, в ближайшие несколько лет в России будет своя национальная система высшего образования.

Основной целью внедрения Болонской системы в свое время заявлялось приведение образования в Европе к единым стандартам и единой квалификации. В 1999 году министры образования 29 стран Европы подписали Болонскую декларацию. В сентябре 2003 года к этой системе подключилась и Россия.

Ректоры российских вузов уже поддержали создание новой системы образования на основе той, что была в СССР.

«То решение, которое мы приняли, конечно, будет иметь отношение и к международному сотрудничеству, потому что наши университеты будут учитывать вызовы времени, будут меняться программы», – уточнил президент Российского Союза ректоров ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он подчеркнул, что упор будет делаться на специалитет в пять-шесть лет, а не на четырехлетнее образование.

В то же время президент РУДН Владимир Филиппов в комментарии РИА «Новости» заявил, что не стоит возвращаться к неэффективной в нынешних реалиях системе СССР.

«Возврат к моноуровневому образованию катастрофичен для личности и государства», – сообщил он, пояснив, что в Советском Союзе образование было элитарным, а сейчас наступила эпоха массового высшего образования.

Филиппов отметил, что сейчас обучение по 70-80 специальностям проводится в формате специалитета, что не мешает ввести пятилетнее образование. «Только обоснуйте, что это для вас лучше: спросите население, спросите работодателей, спросите будущих студентов», — подытожил Филиппов.

Также ведется дискуссия по замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) другими формами аттестации школьников.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что отмена ЕГЭ должна стать следствием прекращения действия Болонской системы в России.

Хинштейн предлагает сделать вступительные экзамены максимально прозрачными и честными. Но он не смог предложить соответствующие варианты.

В то же время глава Рособрнадзора Анзор Музаев заверил, что школьные экзамены не будут заменять. Он подчеркнул, что власти не собираются лишать выпускников прав на единую возможность поступления в любой вуз России.