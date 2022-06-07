«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев — и почему

Мир продолжает снабжать Украину оружием — Польша анонсировала крупнейший за последние 30 лет оборонный контракт на поставку вооружений этой стране. Однако Киев продолжает высказывать недовольство о недостаточности помощи со стороны стран Европы и США — наиболее необходимое для себя вооружение ВСУ пока так и не получили. Российские военные эксперты рассказали «Газете.Ru», какое оружие ждет Киев — и почему.

Рекордный контракт

Польша поставит Украине оружие на сумму более $467 млн — по словам вице-премьера страны Яцека Сасина, для Варшавы это «самый крупный контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет». Он отметил, что частично расходы украинской стороны на эти поставки будут покрыты из бюджета Евросоюза.

Достоверно неизвестно, какое именно оружие Киев получит в рамках этой сделки, однако официальное объявление совпало с публикацией польского портала Dziennik, который ссылаясь на источники сообщил о готовящейся покупке Украиной 60 польских самоходных гаубиц AHS Krab. Сумма сделки, о которой сообщило СМИ, соответствует той, которую анонсировал Сасин.

По оценкам экспертов, с начала российской спецоперации Украина получила суммарно десятки тысяч единиц вооружений, в том числе стрелкового оружия, РПГ, ПТРК, ПЗРК, а также всевозможного тяжелого вооружения.

Однако Киев продолжает выступать с критикой своих партнеров, указывая на недостаточность помощи.

Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о задержке поставок 5 тыс. касок, которые Германия собиралась прислать еще до начала российской спецоперации.

«Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять [какое вооружение Германия поставила Украине]. Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили», — сказал Арестович в эфире «Фейгин Live».

Конфликт между Украиной и ФРГ по поводу поставок разгорается уже не в первый раз — за день до этого источники немецкой газеты Der Spiegel рассказали, что Германия откладывает поставку танков Украине. По их данным,

Берлин беспокоится, что Киев, одержав несколько крупных побед, станет «слишком самоуверенным» и захочет вторгнуться на территорию России.

Аналогичные опасения высказывают в США, когда речь заходит о поставках Украине реактивных систем залпового огня (РЗСО). Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью CNN говорил, что Вашингтон требовал от Киева заверений, что украинские военные «не будут использовать данные системы для ударов по территории России».

Что нужно Украине?

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда содействию технологиям XXI века, военный эксперт Иван Коновалов, позиция Киева сводится к тому, что ему необходимо все возможное вооружение.

«Украина требует РЗСО — реактивные системы залпового огня наибольшей дальности. Украина требует авиацию, Украина требует системы ПВО, системы противоракетной обороне, дальнобойную тяжелую артиллерию. Украина бы и ядерное оружие попросила, если бы знала, что ей могут его дать. Украина требует все», — сказал эксперт.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов со своей стороны указал:

наиболее востребованы для Киева сейчас три вида вооружений — противокорабельные ракеты, реактивные системы залпового огня и зенитные самоходные установки. Все эти вооружения Украина так или иначе уже получила.

Противокорабельные ракеты Украине уже поставила Дания — речь идет о системах «Гарпун». В украинском министерстве обороны говорили, что страна уже начала получать первые поставки еще в конце мая, в Пентагоне же подтверждали, что украинским военным помогают в прохождении подготовки использования этого вооружения.

«Гарпуны» позволят Украине держать под ударом Черноморский флот РФ и заставлять его держаться на отдалении от берегов Одессы и Очакова под угрозой уничтожения», — пояснил значимость этого вооружения для Киева Алексей Арбатов.

РЗСО HIMARS будут поставляться Украине от США.

«Системы залпового огня в оборонительных или наступательных боевых действиях помогут на большом расстоянии накрывать большие группировки российских войск, особенно если они будут оснащены системами точного наведения GPS», — пояснил эксперт.

Пока сложности возникают только с поставками зенитных самоходных установок Gepard, которые Украине пообещала Германия.

СМИ сообщали, что с поставками этого тяжелого вооружения возникли сложности, однако в конце мая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заверила, что первые партии поступят на Украину уже в июле.

«Зенитные установки Gepard необходимы для того, чтобы подорвать российское превосходство в воздухе. Наша авиация работает над Украиной в полном масштабе, у украинцев практически нет авиации, которая пригодна для участия в боевых действиях», — объяснил необходимость этой техники Арбатов.

Как это отразится на ходе военных действий

Как объяснил Алексей Арбатов, все эти вооружения важны Киеву для выполнения разных задач.

«Но все эти задачи сводятся к тому, чтобы остановить наступление российских войск и при должной концентрации этих вооружений самим перейти в контрнаступление. Действительно, наиболее важные для этого ракеты ATACMS для РЗСО пока Украине не поставляются. Вместо этого будут только системы залпового огня с реактивными снарядами по типу российских «Урагана» и «Смерча» с дальностью до 80 км. Но это пока — как дальше будут развиваться события, мы не знаем», — сказал он.

Если представить наихудший сценарий, при котором Украина все же получит все вооружение, которое она считает для себя необходимым, речь будет идти не о парировании угрозы, отмечает эксперт.

«Придется не парировать, а наносить ответный удар. Президент Путин предупредил, что будут атакованы те цели, которые пока Россия не подвергает массированным ударам. Скорее всего имеются в виду крупные промышленные предприятия, административные центры в больших городах, близлежащие городские застройки. Россия сможет ответить вот таким вот образом, используя для этого ракеты «Искандер», «Калибр», — резюмировал Алексей Арбатов.

У военного эксперта Ивана Коновалова другая оценка — по его мнению, влияния на исход российской спецоперации поставки вооружения не окажут.

«С моей точки зрения Украине требуется только одно — сдаться. Потому что это их единственный выход. Все остальное не имеет значения — это только затягивание процесса», — уверен он.