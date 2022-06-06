«Новый Карибский кризис уже к октябрю — со всеми вытекающими»

Администрация президента США Джо Байдена находится в отчаянии из-за неспособности преодолеть волну вызовов, захлестнувших государство, пишет Politico. В числе главных проблем называются глобальная инфляция, рост цен на топливо, операция России на Украине и ряд внутренних кризисов. Есть ли у Байдена шансы справиться с кризисом, «Газета.Ru» обсудила с политологами.

Президент США Джо Байден и его помощники все больше разочаровываются в своей неспособности переломить ситуацию против каскада проблем, угрожающих сокрушить администрацию главы государства, пишет Politico. По информации издания, текущего лидера страны все чаще сравнивают с 39-м президентом США, демократом Джимми Картером, который не смог переизбраться на второй срок на фоне волны внутренних и внешних кризисов.

Параллель между двумя главами государства во многом связана с тем, что Картер во время своего президентства столкнулся с ростом цен на нефть и увеличением инфляции, а также внешними проблемами в виде революции в Иране и вводе войск СССР в Афганистан.

Как отмечает Politico, главные вызовы для Байдена в целом схожи — серьезный скачек инфляции, увеличение цен на топливо вместе с ростом стоимости нефти и российская военная спецоперация на Украине.

Кроме того, для текущего президента проблемами стали пробуксовка законопроекта о праве на владение оружием, риск пересмотра права на аборт в Верховном суде, кризис с поставками детских смесей и продолжение пандемии COVID-19.

С точки зрения обозревателя издания, наиболее серьезным для Байдена и Демократической партии в целом являются проблемы экономического характера, поскольку именно они в большей степени волнуют избирателей — несмотря на то что Белый дом делает акцент на украинский кризис и поддержку Киева в противостоянии с Россией.

Самым болезненным Politico называет рост цен на бензин и увеличение инфляции, указывая, что в администрации Байдена и Демпартии растут опасения, что нивелировать эти проблемы до промежуточных выборов в Конгресс, на кону которых сохранение большинства демократов в обеих палатах, вряд ли получится.

Какие вызовы угрожают Байдену

Основной проблемой для главы Белого дома и его команды становится экономика, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Так, главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что в последнее время ситуация для администрации Байдена действительно изменилась в худшую сторону.

«Возможная экономическая рецессия является самым страшным фактором для Белого дома. В отношении проблем в экономике никаких двух мнений быть не может. То есть либо это состояние плохое, либо хорошее. По последним опросам, большинство американцев считает, что положение экономики лишь ухудшается. И это почти приговор администрации Байдена с точки зрения электората», — указал эксперт.

С этим отчасти согласен и политолог-американист Малек Дудаков, он акцентирует внимание, что разворачивается топливный кризис с рекордными ценами на бензин и максимальной за 40 лет инфляцией. «Не исключено, что на этом фоне США грозит серьезный кризис, поскольку экономика действительно замедляется», — отметил эксперт.

Что будет делать Белый дом

Байден объясняет рост цен на топливо действиями России на Украине, при этом в Москве утверждают, что увеличение стоимости бензина связано как раз с санкциями, которые Вашингтон ввел в отношении России.

Как писали американские СМИ, администрация Байдена пытается изменить ситуацию, в том числе с помощью давления на Саудовскую Аравию с целью увеличения Эр-Риядом уровня добычи нефти, что должно снизить цену. Однако переломить ситуацию с ростом цен в США пока не удается.

Что касается инфляции, тут Белый дом отдал поиск решения на откуп Федеральной резервной службе (ФРС), разрешив ввод более жесткой кредитно-денежной политики и допустив повышение процентной ставки. В медийном пространстве США эти меры называют негативными для экономики в целом, не исключая рецессии в ближнесрочной перспективе.

С точки зрения политолога Малека Дудакова, администрации Байдена вряд ли удастся улучшить экономическую ситуацию до промежуточных выборов в Конгресс. По его мнению, в данном случае стоит ожидать только ее ухудшения.

«Скорее всего, ситуация ухудшится, потому что в первом квартале мы видели падение экономики США, во втором прогнозируется небольшой рост, а в третьем снова падение.

К тому же с учетом высокой инфляции ситуация в экономике будет становиться все более неблагополучной. Поэтому на данный момент демократы активно используют третьестепенные вопросы, связанные с культурными или оружейными проблемами внутри США, чтобы как-то заработать очки перед выборами. При этом педалировать внешнеполитические темы они вряд ли станут, поскольку ситуация на Украине разворачивается неблагополучным для США образом и попытки обвинить во всех бедах Америки Россию уже не работают», — считает эксперт.

Владимир Васильев из института США и Канады также не исключает, что в итоге Белый дом не сможет изменить ситуацию в экономике, несмотря на попытки Демпартии скрыть наличие проблем в медийном пространстве.

«Большинство влиятельных американских экономистов сходятся, что у страны два варианта — «мягкая» или «жесткая» посадка. Однако в обоих случаях очевидно, что США не смогут избежать рецессии своей экономики. В таких условиях не исключено, что не имея возможности решить проблемы в экономике, Белый дом попытается использовать внешнеполитический кризис, чтобы отыграть ситуацию внутри страны. То есть администрация Байдена может поставить страну на грань мировой войны или ядерного конфликта с Россией.

Если Белый дом пойдет этим путем, то к октябрю мы можем иметь второе издание Карибского кризиса со всеми вытекающими последствиями»,

— добавил эксперт.

Чего ждать демократам от выборов

Промежуточные выборы в Конгресс должны пройти в ноябре 2022 года. На фоне проблем Байден и Демпартия в целом подходят к ним с серьезным падением рейтинга. Так, по опросам Rasmussen Reports, работу президента одобряют только 40% американцев, разочарованы в лидере страны 58% респондентов. Более того, согласно исследованию, 40% опрошенных готовы проголосовать на будущих выборах за демократов, 48% поддерживают Республиканскую партию.

Как отметил Владимир Васильев из института США и Канады, промежуточные выборы в Конгресс — первая константа для любого нового президента США. По его словам, их можно назвать референдумом для американцев, на котором поднимается вопрос, правильный ли они сделали выбор

«Текущие проблемы США можно назвать формой невыполнения обязательств президента. И если они не выполняются, то американцы задаются вопросом, того ли они избрали.

В таких условиях на промежуточных выборах в Конгресс нельзя исключать избрания оппозиционных политиков от Республиканской партии, что станет неким вотумом недоверия администрации Байдена. Это поставит жирный крест на всю внутриполитическую повестку дня Белого дома, если демократы потеряют большинство в обеих палатах Конгресса», — добавил эксперт.

В свою очередь политолог Малек Дудаков замечает, что до эскалации украинского кризиса и так ожидалось определенное снижение влияния демократов в Конгрессе после выборов. Однако, по его мнению, текущие экономические проблемы США еще больше ухудшают положение партии.

«На данный момент Демпартии грозит потеря больше 30 мест в Палате представителей и 2-3 мандатов в Сенате. То есть демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах Конгресса. Учитывая, что момент с экономикой вряд ли удастся как-то развернуть — выборы для Демпартии будут очень болезненными», — резюмирует эксперт.