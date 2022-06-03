Каких неонацистов можно найти в Европе

На этой неделе шведская полиция сообщила о предотвращении массового убийства. Предполагаемого организатора, 25-летнего Джима Холмгрена, подозревают в связях с неонацистами. По данным следствия, он принимал участие в деятельности Северного движения сопротивления (NRM) — шведской партии, исповедующей неонацистские взгляды. «Газета.Ru» разбиралась, какие еще неонацистские организации продолжают действовать в Европе, как они связаны между собой и в чем их отличие от ультраправых популистских партий вроде «Альтернативы для Германии» и «Национального Фронта» Ле Пен.

Северное движение сопротивления (Nordiska motståndsrörelsen, NRM)

Страна образования: Швеция

Идеология: национал-социализм

Присутствует: Норвегия, Дания, Исландия

Связи с другими движениями: Русское имперское движение, Болгарский национальный союз

Шведская группировка представляет собой одну из крупнейших национал-социалистических организаций не только в Европе, но и во всем мире. В западной прессе NRM также называют ведущей неонацистской силой в «Старом Свете».

Основатели партии тесно связаны с ныне несуществующей неонацистской организацией — Белым арийским сопротивлением. Один из основателей NRM Клас Лунд провел в тюрьме немалую часть своей жизни. Один из сроков швед отбывал за убийство активиста Ронни Ландина, который попытался вступиться за подвергшихся нападению мигрантов. Были у Лунда и менее тяжелые статьи — за грабежи и нападения.

Поначалу движение существовало в форме организации, однако в 2014 году было принято решение о преобразовании шведского крыла NRM в политическую партию.

И хотя NRM не представлена в законодательных органах Швеции, члены активно агитируют за свои идеи, среди которых — прекращение миграции в скандинавские страны, репатриация выходцев из среды мигрантов, установление авторитарного правления, а также выход из Евросоюза.

В самой партии остро воспринимают термин «нацизм», который зачастую используется в СМИ для характеристики деятельности NRM. Члены движения настаивают на термине «национал-социализм». Другими особенностями движения также являются иерархическая форма управления, собственная униформа, а также наличие собственного издательства.

Что такое неонацизм? Согласно определению из Большой российской энциклопедии, неонацизм – это движение, объединяющее после Второй Мировой Войны экстремистские, националистические организации, близкие по своим программным установкам национал-социализму, либо объявляющие себя последователями Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Также отмечается, что идеологи неонацизма пытаются оправдать и восстановить идеологию нацизма как таковую. Идеологическая основа движения в ряде... Читать дальше

В 2019 году власти соседней Финляндии официально запретили деятельность шведского движения на территории страны, признав NRM террористической организацией.

Лидер партии, Симон Линдберг, который пришел к власти в 2015 году, в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что запрет партии на территории самой Швеции — вопрос времени.

«В Швеции все еще осталось немного свободы слова. Однако запрет партии — только вопрос времени. Правительство пыталось сделать это уже много раз. Не потому, что мы делаем что-то противозаконное, а потому, что у нас отличные от правительства политические взгляды», — уверен Линдберг.

Политик также признался, что у его партии есть «несколько сторонников» в России, однако официальных отделений NRM на территории РФ нет, добавил он.

Atomwaffen Division

Страна образования: США

Идеология: неонацизм

Присутствует: Великобритания, Германия, Россия, Италия, Франция

Связи с другими движениями: Combat 18 (деятельность организации запрещена на территории РФ) , Северное движение сопротивления, Русское имперское движение

Деятельность Atomwaffen Division раскинулась на десятки стран, что делает из AWD своеобразную сеть неонацистских группировок, которым до недавнего времени удавалось координировать свою деятельность.

История движения берет начало с интернет-форума Iron March. Портал, к созданию которого в 2011 году якобы был причастен москвич с узбекскими корнями Алишер Мухитдинов, стремительно превратился в одну из популярнейших площадок для ультраправых со всего мира. В 2015 году постоянный участник форума, американец Брэндон Рассел, объявил о создании организации.

Первоначально вербовка осуществлялась на территориях университетских кампусов. Затем организация пополнилась бывшими военными ВС США, которые взяли на себя обязанности по военной подготовке «рекрутов».

Идеологи движения выступают не только против этнических и сексуальных меньшинств, но и против правительства США в целом, призывая сжигать бумажные копии американской Конституции. Одним из вдохновителей движения называется американский неонацист Джеймс Мейсон, который, по утверждениям иностранной прессы, читал для участников движения лекции и проводил семинары.

В США за участниками AWD числится от пяти до восьми убийств. Уголовные разбирательства по некоторым из дел ведутся до сих пор.

Движение признано террористическим в США, Великобритании, Австралии и Канаде, где AWD в течение нескольких лет создавало локальные ячейки. Кроме того, организация ведет свою деятельность в Италии, Франции и Германии, где им противостоят местные правоохранительные органы.

По данным газеты The Washington Post, на следующий день после того, как организация была признана террористической в США, ее члены основали ячейку в России.

Согласно расследованию аргентинского издания Infobae, члены AWD проходили военную подготовку в тренировочных лагерях Русского имперского движения. Позднее в ФБР заявили, что некоторые американцы действительно проходили военную подготовку в рядах РИД — однако их численность не вызвала у американских правоохранителей беспокойства.

В 2020 году двое членов движения из США также пытались пройти обучение в составе украинского батальона «Азов». Однако в октябре того же года украинские власти депортировали мужчин и запретили им въезд на территорию Украины в течение трех лет.

Combat 18*

Страна образования: Великобритания

Идеология: неонацизм

Присутствует: Германия, Сербия

Связи с другими движениями: Blood and Honour* (деятельность организации запрещена на территории РФ)

Неонацистская террористическая организация Combat 18* создавалась как боевое крыло Британской националистической партии, которое должно было обеспечивать защиту мероприятий БНП от нападок британских антифашистов. Основателями движения считаются Чарли Сарджент и Гарольд Ковингтон.

Со временем Combat 18 эволюционировали в самостоятельную организацию, которая стала преследовать мигрантов и политических противников, как правило придерживающихся социалистических взглядов. В разные годы состав организации включал в себя группировки футбольных фанатов, самой известной их которых была Seaburn Casuals, поддерживавшая клуб Сандерленд.

Немецкий филиал организации отличается особой жестокостью и бескомпромиссностью.

В 2019 году один из активистов Combat 18 застрелил члена Христианско-демократического союза Вальтера Любке, который выступал с поддержкой мигрантов. В 2020 году власти Германии запретили деятельность Combat 18 Deutschland на территории страны.

Деятельность организации признана террористической в Канаде. Однако в самой Великобритании членам движения лишь запрещено поступать на службу в органы правопорядка.

Legio Hungaria

Страна образования: Венгрия

Идеология: консерватизм

Связи с другими движениями: Die Rechte

Хотя Legio Hungaria формально не придерживается неонацистских позиций, организация регулярно выступает за проведение так называемого «Дня чести» — церемонии в память о нацистском гарнизоне, который вырвался из окруженного советскими войсками Будапешта в конце Второй мировой войны.

Мероприятие традиционно привлекает неонацистские группировки со всей Европы. Однако в этом году местные власти запретили шествие, опасаясь стычек с полицией.

В 2019 году около 50 членов организации проходили подозреваемыми по делу о нападении на представителей местной Еврейской молодежной организации. Тем не менее власти не стали выдвигать против них официальные обвинения.

Правые (Die Rechte)

Страна образования: Германия

Идеология: национал-социализм

Связи с другими движениями: Legio Hungaria

Партия была основана в 2012 году видным неонацистским активистом Кристианом Вохом, который в разное время состоял в таких организациях, как Фронт действия национал-социалистов, Свободной немецкой рабочей партии и Свободных товариществах. Все эти организации исповедовали праворадикальные взгляды. В общей сложности Ворх провел в тюрьме пять лет за пропаганду нацизма.

Партия Ворха не оставляет надежд пробиться в бундестаг, но безрезультатно. В 2017 году, когда «Правых» все же допустили к выборам в федеральный парламент, им удалось набрать чуть более 3 тыс. голосов, что, впрочем, не принесло им мест в бундестаге.

В 2019 году партия пошла на неординарный шаг и сделала своей председательницей 90-летнюю отрицательницу Холокоста Урсулу Хавербек.

С пожилой и неоднократно судимой немкой «Правые» попытались пробиться в Европейский парламент, но снова безуспешно.

Не путать с национализмом

Европейские политики и партии правого и ультраправого толка, выступающие с позиций национализма, евроскептицизма и консерватизма, нередко сталкиваются с обвинениями в продвижении неонацистской идеологии. В их числе, например, Марин Ле Пен («Национальный фронт») и Тино Хруппала («Альтернатива для Германии»).

Профессор кафедры политических и правовых учений Московской высшей школы социальных и экономических наук, доктор политических наук Владимир Малахов обращает внимание — между наонацистами и националистами есть ключевое различие, оно заключается в отношении к существующему институциональному порядку.

«Родовое понятие неонацизма — это фашизм, который является революционным явлением. Неонацисты выступают за смену общественного устройства, они не признают действующих институтов. Националисты напротив — пытаются оставаться в рамках институционального порядка: участвуют в выборах, стараются не нарушать закон», — рассказал Малахов «Газете.Ru».

По его словам, неонацисты в принципе отрицают все институты и выступают за силовой вариант прихода к власти.

«Революция, кровь, насилие, уничтожение всего существующего порядка — вот методы нацистов. Поэтому когда мы называем обычных правых популистов фашистами – это очень расширительное употребление понятия», — отметил профессор.

Он также объяснил, почему многие страны не стремятся запрещать неонацистские организации — так за их членами и работой проще следить.

«Если они уйдут совсем в подполье, будет тяжелее наблюдать за их деятельностью. Но они маргиналы, у них нет политического веса. Их презирает большинство населения. Пока они не отбросят свою циничную повестку, никто не будет с ними разговаривать», — резюмирует Малахов.

* В России в отношении организации судом было принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»