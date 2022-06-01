Украинская православная церковь раскололась на епархии. Девять из них поминают патриарха Кирилла

Ряд епархий Украинской православной церкви отказались следовать решению Собора о провозглашении независимости от Москвы. В Ровеньковской епархии, которая находится на территории ЛНР, и вовсе перестали поминать епископа Киевского Онуфрия. Вместе с тем УПЦ выразила готовность при ряде условий начать диалог с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ). Что происходит с православием на Украине — в материале «Газеты.Ru».

«Для РПЦ ничего не меняется»

В украинском православии назревает новый раскол. На этот раз — внутри Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), Собор которой конце мая не согласился с патриархом Кириллом в оценке российской военной операции и принял изменения к Уставу.

Речь идет о «подтверждении полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви» от РПЦ и «суждениях о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви», на что имеют право только автокефальные, то есть независимые церкви.

Ряд епархий УПЦ выразили свое несогласие с новым курсом.

Так, в Ровеньковской и Свердловской епархии УПЦ, которая находится на территории ЛНР, заявили, что останутся под омофором патриарха Кирилла, и перестали поминать митрополита Киевского Онуфрия. Представители Ровеньковской епархии также отметили, что ее правящий архиерей архиепископ Аркадий голосовал против постановлений Собора УПЦ.

Той же позиции придерживаются в Симферопольской и Крымской, Феодосийской, Донецкой, Херсонской, Горловской и Славянской епархиях УПЦ.

Митрополит последней из них Митрофан при этом сказал, что будет продолжать поминать Онуфрия. «Я это [решение Собора УПЦ] не поддерживаю и не одобряю, но не буду делать ничего такого, чтобы причинить вред нашей братии. Мы поминаем и Блаженнейшего митрополита Онуфрия, и Святейшего патриарха», — заявил он.

Формально поступать так позволил сам Собор: на период военного положения епархиальным архиереям дано право самостоятельно принимать решения по вопросам епархиальной жизни.

Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук сказал «Газете.Ru», что после заседания Собора УПЦ вышло постановление Священного Синода, в котором высказано отношение РПЦ к украинским решениям.

«На вопрос, что будет дальше, дало ответ постановление Синода, из которого следует, что ничего не меняется в наших отношениях», — сообщил Якимчук.

В упомянутом документе Синод выразил «всемерную поддержку и понимание архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности».

Статус УПЦ же для РПЦ, судя по заявлению Синода, действительно никак не меняется: он определен Грамотой Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 1990 года, согласно которой Украинской православной церкви дано право независимости и самостоятельности в управлении.

На него все еще ссылаются и в УПЦ, что может говорить о нежелании идти на полный разрыв — так, глава синодально-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент отметил, что изменения в Устав были внесены на его основании.

«А что касается отказа ряда епархий следовать решениям Собора УПЦ, то они делают это вполне законно, потому что этот же Собор УПЦ наделил епархиальных архиереев правом действовать в зависимости от ситуации. Вот они и действуют», — объяснил Якимчук.

Независимость или раскольничество

Состоявшийся 27 мая 2022 года в Киеве Собор УПЦ — Высшего органа управления церкви — рассматривал вопросы церковной жизни в условиях российской спецоперации на Украине. Он осудил военные действия «как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» и не согласился с оценками патриарха Московским и всея Руси Кирилла. Патриарх Кирилл, в частности, называл военные действия на Украине попыткой «разных сил» столкнуть друг с другом братьев и напоминал военнослужащим о верности присяге. Вместе с тем он призывал сделать все, чтобы остановить кровопролитие.

Собор УПЦ принял дополнения и изменения в Статусе об управлении УПЦ, «которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви». Священник Андрей Пинчук (УПЦ МП) заявил, что убрано «все, что связывает УПЦ с МП».

Кроме того, в Киевской митрополии заявили о восстановлении мироварения, что де-факто признак автокефальной церкви. Миро (специально приготовленное и освященное ароматическое масло, которое использует в таинстве миропомазания) варили в Киеве до конца XIII — начала XIV веков, — затем митрополиты перебрались во Владимир. Это решение УПЦ в РПЦ никак не прокомментировали.

Собор УПЦ также обратился к российским и украинским властям «с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

Спустя два дня, 29 мая, во время совершения литургии в Киево-Печерской лавре 29 мая митрополит Онуфрий совершил поминовение патриарха Кирилла по диптиху — после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, что тоже характерно практике предстоятелей автокефальных церквей.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин сказал «Газете.Ru», что принятые на Соборе УПЦ решения в любом случае будут иметь последствия в будущем, но вовсе не свидетельствуют о полном разрыве с Московским патриархатом.

«Собор УПЦ, действительно, поставил Украинскую православную церковь в двоякое положение — между автокефалией и нахождением в составе РПЦ, эта связь все-таки не отвергнута. Но, я думаю, что добровольно УПЦ не будет стремиться к полной автокефалии и окончательному отделению от РПЦ, о чем не было никаких просьб. И все это дало повод Священному Синоду сказать, что ничего не изменилось. Но при этом двоякое положение УПЦ действительно возникло еще и потому, что на Соборе сказали, что центр управления украинской церковью находится в Киеве», — объяснил эксперт.

Лункин считает, что УПЦ своими решениями, в том числе позволяя действовать в зависимости от ситуации, ищет способы сохранить единство церкви в условиях, когда 13 епархий находятся в зоне боевых действий, а три — и вовсе в составе России, в Крыму.

Решение Собора УПЦ МП могло быть связано и с политическим давлением, — так 28 марта 2022 года в Верховную раду был внесен законопроект о запрете УПЦ на территории страны, отметил Лункин. А в ряде районов ее деятельность уже была запрещена решением местных властей.

Поговорят ли УПЦ и ПЦУ

Собор УПЦ, кроме всего прочего, также выразил надежду на возобновление диалога с Православной церковью Украины (ПЦУ) для преодоления раскола. ПЦУ была создана в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в начале 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. При этом и РПЦ, и УПЦ не признают Православную церковь Украины, считая ее раскольнической.

«Понимая особенную ответственность перед Богом, Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии. Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану на церковном теле», — говорится в сообщении Собора УПЦ МП.

При этом для начала диалога там выдвинули ряд условий: так, представители ПЦУ должны «прекратить захват храмов УПЦ» и «решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ». По данным, которые был опубликованы до начала российской военной операции, у УПЦ МП было около 12 тыс. приходов, у ПЦУ — около 7 тыс.

26 мая Православная церковь Украины обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить престола патриарха Кирилла. Глава ПЦУ Епифаний обвинил предстоятеля РПЦ в поддержке военной операции на Украине и распространении «ереси».

Роман Лункин считает, что слова о возможном диалоге УПЦ с ПЦУ носят, скорее, символический характер.

«Церковь была открыта для любого диалога и раньше. Например, митрополиты Онуфрий и Епифаний раньше встречались на мероприятиях и общались, в этом проблемы на Украине не было. Сейчас ситуация, конечно, обострилась, — ПЦУ вместе с греко-католиками все чаще нападают, хотят забрать часть приходов и монастырей. И упомянутый диалог, я думаю, не состоится, потому что УПЦ все еще признают ПЦУ раскольниками. А ПЦУ, которая гордится патриотической позицией, точно не будет каяться», — уверен Лункин.