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Политика

Военная операция на Украине. День 98-й

Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 98-й день

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
1 июня США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, и боеприпасы к ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не намерены атаковать территорию России с помощью американского оружия. Он также подчеркнул, что Украина не уступит свои территории. Российские войска контролируют до 70% города Северодонецк в Луганской области. Великобритания и ЕС договорились о запрете страховать суда, перевозящие российскую нефть. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08:10

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак утверждает, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России — РИА «Новости».

08:09

Президент США Джо Байден заявил, что цель Вашингтона в конфликте на Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения.

08:08

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя американские реактивные системы залпового огня с увеличенным радиусом действия — телеканал Newsmax.

08:07

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что промежуточные трибуналы над причастными к совершению военных преступлений бойцами ВСУ могут пройти до конца этого лета — ТАСС.

08:06

Власти ДНР с 2014 года зафиксировали гибель в результате боевых действий свыше 8,6 тыс. жителей. Из них 40% — более 3,5 тыс. смертей 00 пришлись на период обострения конфликта после 24 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

08:05

Власти ДНР собираются привлечь к ответственности бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, экс-президента страны Петра Порошенко и действующего главу государства Владимира Зеленского — ТАСС.

08:04

Байден также заявил, что Вашингтон не собирается оказывать давление на Украину, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России.

08:03

Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, и Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если страны НАТО не будут атакованы.

08:02

Ожидается, что сегодня США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, и боеприпасы к ним с максимальной дальностью стрельбы примерно 80 км.

08:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается уступать свои территории, но при этом могут обсуждаться связанные с ними сложности — телеканал Newsmax.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 98-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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