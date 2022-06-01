Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак утверждает, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав России — РИА «Новости».
Президент США Джо Байден заявил, что цель Вашингтона в конфликте на Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя американские реактивные системы залпового огня с увеличенным радиусом действия — телеканал Newsmax.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что промежуточные трибуналы над причастными к совершению военных преступлений бойцами ВСУ могут пройти до конца этого лета — ТАСС.
Власти ДНР с 2014 года зафиксировали гибель в результате боевых действий свыше 8,6 тыс. жителей. Из них 40% — более 3,5 тыс. смертей 00 пришлись на период обострения конфликта после 24 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».
Власти ДНР собираются привлечь к ответственности бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, экс-президента страны Петра Порошенко и действующего главу государства Владимира Зеленского — ТАСС.
Байден также заявил, что Вашингтон не собирается оказывать давление на Украину, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России.
Президент США Джо Байден заявил в своей статье для газеты The New York Times, что Соединенные Штаты не ищут войны с Россией, и Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если страны НАТО не будут атакованы.
Ожидается, что сегодня США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, и боеприпасы к ним с максимальной дальностью стрельбы примерно 80 км.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается уступать свои территории, но при этом могут обсуждаться связанные с ними сложности — телеканал Newsmax.