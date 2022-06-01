Военная операция на Украине. День 98-й

1 июня США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, и боеприпасы к ним. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не намерены атаковать территорию России с помощью американского оружия. Он также подчеркнул, что Украина не уступит свои территории. Российские войска контролируют до 70% города Северодонецк в Луганской области. Великобритания и ЕС договорились о запрете страховать суда, перевозящие российскую нефть. «Газета.Ru» ведет хронику событий.