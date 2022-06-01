«Это русские территории». Юг и восток Украины собирается воссоединиться с Россией

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что референдумы о присоединении к России могут состояться в Донбассе, Херсоне и Запорожье в течение года, мнение западных стран при этом не имеет значения. А глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает, что регионы могут войти в состав РФ уже в июле. Представители территорий, взятых под контроль РФ, также заявили о своем желании присоединиться к Российской Федерации.

«Изначально русские территории»

По словам Сергея Цекова, Донбасс, Херсон и Запорожье «должны быть с Россией». Он также считает, что присоединение к РФ «может произойти в гораздо больших размерах».

«Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории», — подчеркнул сенатор во время разговора с РИА «Новости».

Парламентарий также уверен, что процесс по организации и проведению референдума в этих областях будет «довольно быстрым, в течение года». Он отметил, что многие крупные города на юго-востоке Украины были основаны во времена императрицы Екатерины Великой.

Кроме того, по мнению Цекова, Херсон, Запорожье и Донбасс сами смогут обеспечить свое восстановление, так как они – «регионы бюджетообразующие, регионы-доноры», из которых «все высасывала Западная Украина».

Сенатор также убежден, что происходящее на Украине – «гражданская война», поэтому нельзя оставлять жителей Харькова и Изюма в беде.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил РИА «Новости», что референдумы в Донбассе, Херсонщине и Запорожье пройдут, как только позволит ситуация.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности», — сказал он.

Турчак также уверен, что Донецкая и Луганская народные республики присоединятся к России, в этом «ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем».

«Должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности. Всему свое время. Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения», — считает он.

Выступая в среду на брифинге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что жители НР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны сами принимать решения о своем будущем.

«Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее, и как раз жители двух государств – ЛНР и ДНР – и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем. И мы также не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение», — заявил он.

В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил РИА «Новости», что все эти территории могут войти в состав России в этом году. Депутат «рассчитывает, что это может произойти уже в июле». Он также считает, что референдумы в регионах пройдут «более или менее одновременно».

Стремление юго-востока Украины

Ранее глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий в эфире Первого канала сообщил, что надеется на присоединение к России всех взятых под контроль территорий в статусе федеральных округов.

«Кроме как с Российской Федерацией, мы свое будущее не видим. Надеюсь, что мы будем федеральным округом Российской Федерации», — пояснил он.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об аналогичном стремлении его региона во время беседы с РИА «Новости».

«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации. Вопрос времени действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины», — отметил Стремоусов.

Согласно его оценкам, за вхождение в состав России проголосуют 60-70 процентов населения области.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил РИА «Новости», что ЛНР и Донецкая народная республика проведут референдумы по вхождению в состав РФ, как только им удастся выйти на конституционные границы.

«Итоги референдума такого вполне очевидны, они вполне понятны. Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, как мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик. Всему свое время», — пояснил Пушилин.

«Ни одного километра»

В середине мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕС не признает «ни одного километра» территории Украины, которая присоединится к России.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал «Газете.Ru», что мнение других стран граждан ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области волновать не должно.

«Самое главное — что Россия признает эти территории своими. Как в свое время самым главным для нас, крымчан, было то, что Россия согласилась на воссоединение Крыма с РФ и приняла в свой состав. Честно говоря, нас мнение других стран практически не волновало. Это самое главное», — сказал парламентарий.

По его словам, в последние 30 лет, после распада СССР, страны НАТО «устроили безобразие», «затевали войны по всему миру, признавая независимыми части государств», например, Косово.

«Мы наконец-то займемся пояснением своих действий с точки зрения общей истории России и Украины и будем объяснять другим странам, что вообще-то эти территории осваивались российским государством в течение XIX и XX века. Юг и восток Украины — это территории, за которые пролили кровь миллионы наших предков и предавать их дальше было невозможно. Самое главное, чтобы с этим согласился народ России. <...> Для нас мнение народа России — это основополагающий фактор и основополагающее условие», — заключил он.