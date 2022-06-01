«Они — как террористы». В Донбассе не собираются отпускать пленных наемников

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении трех иностранных наемников, воевавших на стороне украинских войск. Им может грозить смертная казнь. В парламенте ДНР подчеркнули, что два британца и подданный Марокко не подлежат обмену, так как действовали без соблюдения международных конвенций.

Обмену не подлежат

Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры ДНР, «возбуждено уголовное дело в отношении группы иностранных наемников». Среди них — граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный королевства Марокко Саадун Брагим.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных второй частью 34-й статьи (совершение преступления группой лиц), 323-й статьей (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и 430-й статьей уголовного кодекса ДНР (наемничество)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что все они действовали в составе ВСУ в качестве наемников, «принимали участие в подготовке и ведении боевых действий» против Донецкой народной республики.

«Арестованные иностранцы обвиняются в наемничестве и совершении группой лиц по предварительному сговору действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР», — уточнили в Генпрокуратуре республики.

В ведомстве добавили, что обвиняемые иностранцы содержатся под стражей, «дают развернутые показания».

В свою очередь председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила ТАСС, что принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе иностранные наемники обмену не подлежат, так как действовали без соблюдения международных конвенций.

«Они действовали здесь не как военнослужащие. <...> Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», — уверена она.

По ее словам, плененных бойцов «Азова» также нельзя на кого-нибудь обменять. Кроме того, на стороне украинских войск в боевых действиях участвуют граждане Франции, Польши и Литвы. Шишкина рассказала, что следователи выясняют, приехали ли они на Украину по своему желанию, или их направили спецслужбы и правительства этих стран.

Смертная казнь

27 мая начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов заявил на пресс-конференции, что плененным гражданам Великобритании и марокканцу может грозить смертная казнь.

Гаврилов заявил, что показания Шона Пиннера, Эндрю Хилла и Саадуна Брагима подтвердили их виновность.

«Генеральной прокуратурой ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко. Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — пояснил он.

В Генпрокуратуре республики добавили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник 11 мая в интервью РИА «Новости» сказал, что все иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, должны быть наказаны.

«У нас достаточно однозначная позиция по этому поводу. Наемники, которые прибыли на нашу территорию, прибыли убивать и зарабатывать деньги. Мы же ведем войну за свободу и возможность выжить и построить нашу жизнь. <...> Мы считаем иностранных наемников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона <...> а это очень серьезное наказание за наемничество и за ведение преступной деятельности, нарушение законов войны», — подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что работу по обмену пленными взяла на себя Россия, ЛНР в этом процессе не участвует.

Предложение об обмене

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен еще в середине апреля. Затем в эфире телеканала «Россия 1» Пиннер рассказал, что он и Аслин обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Супруга последнего эту идею поддержала.

Однако официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, согласно международному гуманитарному праву, «лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме».

19 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что для России иностранные наемники – «не добровольцы».

«Они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции», — подчеркнул Медведев.

По его словам, «поэтому иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся» российским войскам, «вместе со своими наставниками» подлежат «денацификации». «Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых», — заключил зампред Совбеза.

26 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение об обмене британских граждан, воевавших на стороне Украины и сдавшихся в плен, должен принять Киев.

«Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим. <...> У них есть права по Женевской конвенции. Их не должны выставлять перед камерами, их не должны заставлять записывать видео заложников. Это нарушение их прав», — сказал Джонсон в эфире телеканала Talk TV.

Он добавил, что «граждане Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и которые были пойманы, не являются заложниками, они не какие-то террористы для обмена, они — военнопленные».