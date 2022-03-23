Bloomberg: Чубайс уволился и покинул Россию

Анатолий Чубайс уволился с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Источники американского Bloomberg и российского ТАСС сообщили, что он покинул Россию. Собеседники Bloomberg считают, что причина выезда из страны — позиция Чубайса по спецоперации на Украине. В то же время, знакомые политика говорят, что Чубайс планирует вернуться.

Bloomberg со ссылкой на двух людей, «знакомых с ситуацией», написал, что Чубайс ушел в отставку и покинул Россию. При этом агентство указало, что он был «российским посланником по климату». На самом деле спецпредставителем президента РФ по климату является Руслан Эдельгериев.

По версии Bloomberg, Чубайс объяснил свое решение несогласием со спецоперацией на Украине.

Источник из окружения Чубайса подтвердил ТАСС, что политик уволился и уехал из России.

«Он и ушел с поста спецпредставителя, и уехал из страны», — сказал собеседник агентства.

Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что политик вместе с супругой, режиссером Авдотьей Смирновой, уехал в Стамбул. Знакомый Смирновой подтвердил изданию, что она в Стамбуле. Издание «Коммерсантъ» пишет, что вчера, 22 марта Чубайса также видели в турецком городе.

Один из источников РБК сообщил, что Чубайс «собирался вернуться».

Брат политика, доктор философских наук и социолог Игорь Чубайс сказал, что не в курсе, действительно тот уехал из России или нет. «Я понятия не имею, где он находится», — заявил он. Он также не смог прокомментировать информацию об уходе Чубайса со своего поста.

Позже увольнение политика подтвердили в Кремле.

«Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал — это его личное дело», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Анатолия Чубайса не стоило выпускать из страны.

«Сообщают, что Чубайс уволился и уехал из России. Если это так, то туда ему и дорога. Хотя, по большому счету, зря выпустили: его надо было судить здесь!», — подчеркнул Зюганов.

Миллиардер, глава совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что недавно Чубайс рассказывал ему о планах покинуть Россию.

«К сожалению, да [Чубайс уехал из России]. Я точно не знаю, куда улетел он. Потому что это частная жизнь. Журналисты могут написать, что хотят: Армения, Турция, Эмираты. Да чего угодно можно написать! Но никто не знает, где человек может быть сегодня», — отметил Евтушенков.

По мнению миллиардера, Чубайс погорячился, решив сейчас уехать. «Знаете, говорю честно, когда Чубайс мне сказал об отъезде из страны — то я ответил: «Ты это зря сделал». Но это личное дело каждого», — считает Евтушенков. Он уточнил, что разговаривал с Чубайсом недавно.

Миллиардер не смог подтвердить, уехал ли политик из-за своей позиции по поводу Украины. «Я, честно говоря, не слышал, чтобы он выступал по этому поводу. <...>. И мне Чубайс сам такое не говорил. Поэтому правда или неправда такие слухи — не могу подтвердить», — сказал Евтушенков.

66-летний Чубайс известен как один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов, а также реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах. С 2011 по 2020 годы был председателем правления АО «Роснано». В декабре 2020-го президент Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Песков уточнял, что на новой должности экс-глава «Роснано» не будет госслужащим или сотрудником администрации главы государства. На новом месте политик курировал, в частности, реализацию Парижского соглашения об ограничении выбросов углекислого газа и «зеленую» тематику развития экономики.