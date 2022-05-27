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Канцлер Австрии Нехаммер пригрозил отобрать у «Газпрома» газохранилище в Хайдахе

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Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер устроил пресс-конференцию по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого пригрозил отобрать у «Газпрома» газохранилище в Хайдахе, сообщает РИА «Новости».

«Вопрос газа был затронут им [президентом Путиным. — «Газета.Ru»], что все поставки в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», — заявил Нехаммер.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, во время которого они обсудили специальную военную операцию России на Украине.

Кроме того, российский лидер подтвердил Нехаммеру приверженность Москвы соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию, добавляется в сообщении.

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