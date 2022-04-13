«Теперь японцы считают угрозой не только Китай, но и Россию»

Япония получила неофициальное приглашение в оборонный альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США), сообщают местные СМИ. И хотя Токио пока не подтверждает эту информацию, эксперты не исключают подобное сотрудничество, которое усилит военную мощь всех сторон. К тому же, Япония теперь относит к главным угрозам для себя не только Китай, но и Россию. «Газета.Ru» рассказывает о том, как изменится баланс сил в Азии в случае расширения альянса.

США, Великобритания и Австралия неофициально обращались к правительству Японии с предложением присоединиться к военно-политическому блоку AUKUS, сообщает газета Sankei.

Источники газеты утверждают, что политическая элита страны разделилась. Первые активно поддерживает вступление страны в упомянутый союз, делая акцент на новых возможностях по сдерживанию Китая. Вторая же группа выступает за сотрудничество с США, Австралией и Британией в отдельных отраслях как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, но без полноценного присоединения к AUKUS.

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно убеждает, что фактов обращений к Токио с подобным предложением вовсе не было.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле «очень внимательно» наблюдают за развитием AUKUS.

«Но подобные альянсы не являются инклюзивными. И судя по целям и задачам, они приводят к формированию таких узких междусобойчиков, которые вряд ли должны становиться широкой платформой для обеспечения стабильности и безопасности такого огромного региона», — сказал он.

Зачем странам AUKUS сотрудничество с Японией

По данным Sankei, ключевая цель призыва США, Британии и Австралии к Японии вступить в AUKUS — привлечь технологический потенциал Токио для разработки гиперзвукового оружия и усиления возможностей радиоэлектронной борьбы. Кроме того, страны альянса заинтересованы в привлечении потенциала островного государства и в других сферах: от кибернетики и работ над искусственным интеллектом до квантовых технологий.

Что такое AUKUS 15 сентября 2021 года США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве под названием AUKUS. Китай в совместном заявлении не упоминается, по мнению большинства экспертов, договор, прежде всего, направлен на сдерживание Китая в акватории Южно-Китайского моря. Читать дальше

К слову, версия про гиперзвук звучит весьма убедительно, так как только 5 апреля страны AUKUS договорились о сотрудничестве в его разработке.

«Мы взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия и средств защиты от него, а также средств радиоэлектронной борьбы», — говорилось в заявлении Белого дома.

И эти разработки сразу поприветствовал Токио, — Мацуно назвал это «своевременным ответом» на проведение военной операции России на Украине.

А вот Китай, против возвышения которого, по мнению большинства экспертов, AUKUS и направлен, мягко говоря, не обрадовался. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь говорил, что планы альянса по совместной разработке гиперзвукового оружия «подрывают мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений», — отмечал он.

К слову, в марте США тайно испытали гиперзвуковую ракету Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) с бомбардировщика B-52. Ракета, по данным CNN, пролетела около 482 км на скорости 5 М.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал «Газете.Ru» о собственной японской программе создания гиперзвукового оружия.

«Она подразделяется на два направления: создание баллистической ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком и создание гиперзвуковой крылатой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Испытание первой они планировали начать в середине 2020-х годов, а второй — к концу 2020-х — началу 2030-х.

В этом плане Япония на порядок более важна, чем Британия, у которой нет никакого серьезного потенциала в гиперзвуке (и которая баллистические ракеты даже толком не может делать), и Австралия, которая в этой сфере — пустое место.

В целом у Токио существенный потенциал в разработке ракетного оружия, хорошая промышленная база, поэтому он будет очень важным партнером для стран AUKUS», — считает аналитик.

Оценивая угрозу России от появления японского боеспособного гиперзвукового оружия, Кашин признает, что это, как минимум, «не очень приятно». «Но учитывая перспективу развертывания в регионе американских систем такого же класса, это не радикальное ухудшение наших позиций», — дополняет он.

Зачем это Токио

Доцент МГИМО Владимир Нелидов в комментарии «Газете.Ru» выделил среди главных мотивов Японии принять возможное предложение о вступлении в AUKUS угрозы со стороны Китая, а с недавнего времени — и России.

«Фактор угрозы со стороны России всему мировому порядку повысился в глазах Японии после начала военной операции на Украине. Понятно, что произошел радикальный переход.

Раньше Япония смотрела на Россию с настороженностью из-за формирования китайского-российского альянса, но не оставляя при этом попыток наладить взаимодействие. А сейчас наши отношения рухнули, business as usual больше быть не может», — сказал он.

По мнению Нелидова, в новых условиях все процессы, связанные с оборонным сотрудничеством стран коллективного Запада, резко ускорились. Это касается и партнерства Японии с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впрочем, эксперт считает, что Токио все-таки не будет полноценно присоединяться к AUKUS.

«Я думаю, что, скорее, возможны различные форматы взаимодействия Японии с AUKUS, связанные, например, с военными технологиями. Другое дело, все равно вряд ли этот альянс будет точной копией НАТО в АТР», — сказал он.

Этого, например, опасаются в Китае. Тот же Чжао Лицзянь называл AUKUS попыткой создать «Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО», которая служит гегемонии США и несет в себе ментальность «холодной войны». Однако аналогии с НАТО, как минимум, не совсем точны, — так, AUKUS не предусматривает взаимной обязательной помощи при нападении на одного из участников со стороны третьих стран.

Эксперт Нелидов считает, что скорее всего, архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет состоять не из какой-то одной структуры, а из разных, каждая — под определенную цель.

«И чем больше будет какая-то страна вовлечена в эти форматы, тем больше будет ее близость с США. У Японии и так уже есть тесное двустороннее сотрудничество с США, Австралией, формат QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности Индия-Австралия-США-Япония). И AUKUS, видимо, станет еще одним форматом взаимодействия в сфере безопасности», — считает аналитик из МГИМО.

Василий Кашин подтверждает, что AUKUS не несет конкретных обязательств, но считает, что Япония может быть заинтересована в присоединении к нему именно с военно-промышленной точки зрения.

«В этом плане Токио выиграет. Ведь уже существует модель, что Япония полноценно участвует как крупный партнер в некоторых американских программах создания систем ПРО. Например, очень большая роль японцев в создании зенитной управляемой ракеты «Стандарт» SM-3 Block IIA.

Так что для японской оборонной промышленности участие в AUKUS — очень хороший вариант. Это — способ разделить расходы на НИОКР и добиться более позитивного результата. Японцы будут браться за такие проекты, это существенно будет способствовать росту их военных возможностей. А американцам участие Японии поможет в разработке новых образцов оружия, снижении расходов и решении собственных технических проблем», — объясняет обоюдную выгоду эксперт.