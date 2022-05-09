Боррель предложил передать Украине замороженные в ЕС резервы России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы направить их на восстановление Украины после конфликта. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Financial Times.

Дипломат напомнил про изъятые США активы «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, за счет которых будут выплачены компенсации жертвам терроризма, а также сформирована гуманитарная помощь для этой исламской республики. По его словам, «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами РФ.

«Я бы высказался за, потому что это очень логично», — сказал Боррель.

Он назвал вопрос о том, как платить за восстановление Украины, одним из ключевых политических вопросов для ЕС, учитывая «невероятную сумму денег», которая нужна.

Вместе с тем Боррель выразил надежду, что дискуссия о «военной компенсации» будет идти из РФ.

Ранее президент США Джо Байден направил в конгресс пакет инициатив, который позволит изымать активы российских предпринимателей и направлять их Украине. По его словам, эти меры направят силы американских правоохранителей на изъятие «собственности, связанной с российской клептократией».

До этого палата представителей США одобрила законопроект, разрешающий направить Украине арестованные активы, связанные с Россией. Средства пойдут на восстановление страны после военной спецоперации РФ, а также на гуманитарную помощь. Кроме того, деньги могут направить на «содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии». В МИД РФ заявили, что не оставят решение Соединенных Штатов без ответа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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