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Боррель предложил передать Украине замороженные в ЕС резервы России

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Christian Lutz/AP

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы направить их на восстановление Украины после конфликта. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Financial Times.

Дипломат напомнил про изъятые США активы «на миллиарды долларов» у Центрального банка Афганистана, за счет которых будут выплачены компенсации жертвам терроризма, а также сформирована гуманитарная помощь для этой исламской республики. По его словам, «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами РФ.

«Я бы высказался за, потому что это очень логично», — сказал Боррель.

Он назвал вопрос о том, как платить за восстановление Украины, одним из ключевых политических вопросов для ЕС, учитывая «невероятную сумму денег», которая нужна.

Вместе с тем Боррель выразил надежду, что дискуссия о «военной компенсации» будет идти из РФ.

Ранее президент США Джо Байден направил в конгресс пакет инициатив, который позволит изымать активы российских предпринимателей и направлять их Украине. По его словам, эти меры направят силы американских правоохранителей на изъятие «собственности, связанной с российской клептократией».

До этого палата представителей США одобрила законопроект, разрешающий направить Украине арестованные активы, связанные с Россией. Средства пойдут на восстановление страны после военной спецоперации РФ, а также на гуманитарную помощь. Кроме того, деньги могут направить на «содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии». В МИД РФ заявили, что не оставят решение Соединенных Штатов без ответа.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине. Новости
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