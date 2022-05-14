«Он был настоящим, истинным демократом». В возрасте 58 лет умер правозащитник Андрей Бабушкин

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин скончался в реанимации московской больницы в возрасте 58 лет. Накануне правозащитнику стало плохо прямо в метро, после чего его госпитализировали.

Председатель комиссии президентского Совета по правам человека (СПЧ) по развитию пенитенциарной системы и глава комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин умер на 59-м году жизни. О его смерти сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

Ранее Меркачева рассказывала, что Бабушкин попал в реанимацию 20-й больницы в Москве. Ему стало плохо во время поездки в метро. «Пришлось вызывать скорую. Его откачали, но врачи сказали, что жизненно необходимо вести здоровый образ жизни, а он ведь просто себя извел», — отмечала она.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в беседе с «Газетой.Ru» назвал работу Бабушкина «машиной помощи людям». «Бабушкин был выдающимся правозащитником, и он помог десяткам тысяч людей. Помогал конкретно людям, самым разным. Бывало, что в день он и его коллеги каким-то образом получали, обрабатывали и принимали решения по десяткам и даже сотням обращений. Это была такая, в хорошем смысле слова, машина по оказанию помощи людям», — сказал он.

«Бабушкин был настоящим демократом, Бабушкин защищал парламент России и в августе 1991 года во время ГКЧП, и в октябре 1993 года, когда парламент российский расстреливали из танков. Бабушкин защищал парламент, Бабушкин защищал народовластие. Он был настоящим, истинным демократом», — добавил Фадеев.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Андрей Кабанов подчеркнул, что Бабушкин был человеком «чистой души» и «настоящим защитником прав людей». «За долгие годы совместной работы в СПЧ и дружбы Андрюша вызывал только самые добрые чувства. Я называл его наш маленький и добрый гном. А он улыбался… Вечная память и вечный покой», — написал он в Telegram.

В 1989 году Бабушкин окончил философский факультет МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «социология», после чего работал учителем истории и вел научную деятельность. В 1990-м избран депутатом Моссовета.

В 1997 году Бабушкин создал и возглавил Комитет за гражданские права, занимающийся общественным контролем за соблюдением прав человека, в том числе заключенных, бездомных, детей-сирот, а также жертв пыток и судебного произвола. Летом 2001 года комитет инициировал проведение амнистии женщин и детей, постановление о которой Госдума приняла в ноябре того же года. В 2004-м под эгидой комитета создана Ассоциация гуманизации правоприменительных органов. В 2006-м организации удалось добиться внесения ряда поправок в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Мать Бабушкина, Светлана Ротштейн, была убита в сентябре 2004 года во время разбойного нападения на квартиру правозащитника. Преступление совершил Антон Соколов, которому комитет за гражданские права помогал более 5 лет. После освобождения из колонии в августе 2004 года он был принят на работу в организацию, совершил кражу, был уличен Бабушкиным и решил так ему отомстить. «Только через полгода после смерти своей мамы Председатель смог продолжить работу в том объеме, что прежде. К этому времени количество неотвеченных писем в организации составило 4000, а высота их стопки превысила 4 метра», — говорится на сайте комитета.

В 1999 году Бабушкин стал членом партии «Яблоко» и одним из разработчиков партийной программы. с 2003 года — заместитель председателя московской региональной организации политической партии «Яблоко». Активно выступал против уплотнительной застройки, в частности против строительства транспортно-пересадочного узла, коммерциализации парковочного пространства и застройки природоохранных зон.

2 марта 2008 года Бабушкина избрали депутатом Совета депутатов муниципального района Отрадное города Москвы, а затем переизбирали несколько раз.

Правозащитник занимал пост председателя Попечительского совета Российского Красного Креста. Инициировал проект по оказанию помощи беспризорным детям, который действует до сих пор. Написал 20 книг и брошюр по вопросам защиты прав человека.

В период с 2005-го по 2012 год был членом Общественного совета при МВД.

Осенью 2012 года по указу президента России Андрея Бабушкина включили в состав СПЧ. В качестве члена Совета он провел свыше 400 различных проверок учреждений, где произошли нарушения прав человека. Состоял в комиссиях по социальным и культурным правам, по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы, по международному сотрудничеству в области прав человека, а также в рабочих группах по коренным и малочисленным народам, по вопросам пространственного развития и градостроительной политики.

Награжден медалями «Защитнику свободной России» и «К 850-летию Москвы». Прообраз Бабушкина изображен в спектакле Елены Греминой «Правозащитники», поставленном по пьесе Анны Добровольской в Театре.doc.