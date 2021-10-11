Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
В ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде пострадали... 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара» 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
Общество

25 тысяч рублей за человека. Как россияне попадают в рабство

Правозащитник сообщил, за сколько в России можно купить раба или рабыню

close
100%
Петр Пелеханов и Ольга Лифатова

Петр Пелеханов и Ольга Лифатова

Кадр из видео/Mash Gor
В России десятки тысяч человек ежегодно попадают в рабство, сообщил «Газете.Ru» глава общественной организации «Альтернатива». Людей заманивают большой зарплатой либо похищают, а затем отправляют бесплатно работать на фермах, заводах или стройках. В СПЧ призвали создать отдельную структуру при МВД, которая будет расследовать соответствующие кейсы, а в Госдуме — усилить надзор за расследованием подобных дел со стороны прокуратуры.

За малейший проступок наказывали и унижали

Мужчину и женщину из Москвы, путешествовавших автостопом до Севастополя, продали в рабство в Дагестане. Об этом в сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В августе 2021 года на трассе «Дон» им повстречался водитель автобуса, который предложил довезти их до места. Спустя некоторое время пассажиры поняли, что подъезжают к Дагестану. Вскоре водитель признался, что их вместе с остальными пассажирами автобуса продали в рабство на кирпичный завод.

По информации Telegram-канала в Дербенте местный предприниматель Ямудин Ахмедов встретил молодых людей и заявил, что им предстоит отработать уплаченные за них денежные средства на его предприятии. Только в начале октября мужчина нашел под кучей мусора люк, через который узникам удалось бежать.

Похожая история произошла и с 44-летним Дмитрием Бурцевым в начале 2021 года. Мужчина приехал в Астрахань в январе, чтобы найти новую работу. На автовокзале он познакомился с таксистом. Тот рассказал, что знает небольшую ферму в Калмыкии, где неплохо платят, предложил подбросить туда и познакомить с хозяином.

Бурцеву пообещали крышу над головой, бесплатное питание и 20 тыс. рублей в месяц. Приехав на место, у него отобрали вещи и документы. Он был единственным работником на семейной ферме. Хозяин грозил ему физической расправой за любое неповиновение, передавало РИА «Новости».

Прошел месяц, Бурцев не получил ни копейки. Попробовал сбежать. Хозяин дважды возвращал его: догонял на машине, избивал, угрожал в следующий раз «закопать в степи». Вырваться из плена удалось только в конце марта 2021 года — правозащитники до сих пор добиваются возбуждения уголовного дела.

Миллион чистой прибыли в месяц

В мире в рабство попадает около 5-7% пропавших без вести людей — в России речь идет о 70-120 тыс. человек, пропадающих без вести ежегодно. При этом большинство становятся трудовыми рабами, рассказал «Газете.Ru» руководитель некоммерческой организации по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива» Олег Мельников.

«Самое распространенное у нас рабство — трудовое. Второе по популярности — секс-рабство. На третьем месте находится нищенская мафия — они используют труд человека, просящего в качестве подаяния деньги на улице. Схема попадания в эти группы примерно одинаковая — всем обещают хорошую высокооплачиваемую работу или же обманом привозят куда-то», — пояснил он.

Средняя цена за которую покупают человека в 2021 году, по словам правозащитника, около 25 тыс. рублей в трудовом, 50 тыс. рублей в сексуальном и от 70 до 100 тыс. рублей в нищенском. «Такая цена обусловлена той суммой, которую человек сможет принести за месяц. За 10 лет нашей деятельности мы освободили 1800 человек из рабства. К сожалению, в год освобождаем меньше, чем в день людей пропадает», — добавил Мельников.

Есть несколько категорий людей, которые попадают в трудовое рабство, отметил член организации и председатель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин.

«Проблема трудового рабства относительно массовая. В нее попадают мигранты — у них часто отбирают паспорт, их заставляют работать за еду, а потом по окончании «рабочей» смены оказывается, что еще люди что-то должны. Причем бывает так, что сами представители различных мигрантских групп заманивают своих земляков в Россию и заставляют их работать», — рассказал он «Газете.Ru».

Жертвами среди россиян в основном становятся иногородние. Раньше самым проблемным регионом был Северный Кавказ, теперь же — Москва и Московская область, подчеркнул Мельников.

«Жертвами в основном становятся люди из регионов, которые совершенно не понимают, как устроены трудовые взаимоотношения. В Москве расплодилось большое количество так называемых работных домов. Если обратить внимание, на вокзалах очень много объявлений о предложении работы — их основная часть принадлежит именно этим работным домам», — пояснил он.

Их владельцы обещают людям высокую ежедневную зарплату, а в итоге отбирают документы и помещают в заточение.

«Именно в черте Москвы, области очень много работных домов. В основном, их держат бывшие сидельцы. Они снимают большой частный дом, где проживают человек 20. Чтобы оценить масштаб прибыли, достаточно простой математики. В среднем, на содержание рабов уходит в месяц 200 тыс. рублей.

Работники приносят около 60 тыс. рублей в месяц — всего 1,2 млн рублей. Чистый заработок — миллион. И люди не могут уйти, их водят под сопровождением, периодически избивают», — уточнил Мельников.

Когда рабов находят в других регионах, то чаще всего их предлагают подвезти до нужного места, а затем усыпляют. Люди просыпаются уже на предприятии и без документов.

«Органы и местные власти, конечно, знают, если у них есть рабовладельцы, скажем так. Они просто молча следят за этим, если приходит проверка — принимают меры», — подчеркнул Бабушкин.

«Этим просто никто не занимается»

При этом бывшим рабам сложно доказать тот факт, что их насильно удерживали и заставляли работать — ведь у них забирают всю технику, поэтому фото-, видео-, аудиодоказательств не остается, отметил глава «Альтернативы».

«Дело в том, что статья «Использование рабского труда» практически недоказуема. То есть человек сбежал из рабства и обратился к сотрудникам полиции, они приезжают на место, забирают его документы, но хозяин говорит, что нет, он просто работал без договора. Паспорт жертва отдала ему сама, чтобы не потерять. И все — ничего не доказать», — уточнил он.

Многие не видят смысла обращаться к силовикам, поскольку правоохранители в большинстве случаев не дают хода таким делам, добавил член СПЧ Бабушкин.

«Им могут просто не поверить. Проблема даже не в том, что сложно доказать, что ты был в рабстве — этим просто никто не занимается», — пояснил он.

Прокуратуре стоит обратить пристальное внимание на проблему трудового рабства и дать оценку работе правоохранителей, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Запросить статистику у МВД по заявлениям, касаемых рабского труда, и выяснить, почему такое в принципе происходит и насколько эффективно полиция реагирует. Прокуратура должна регулярно проводить проверки, следить за каждым таким случаем», — уточнил он.

В свою очередь Бабушкин считает, что нужно создать отдельную структуру при МВД, которая будет заниматься расследованием подобных кейсов. «Нужна специализированная структура в МВД, которая будет выявлять такие случаи и бороться с трудовым рабством», — заключил правозащитник.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Афганцы приезжали в Казань, смотрели и плакали — почему у нас не так?»
Как опыт Татарстана может помочь талибам* реформировать Афганистан
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
Новости и материалы
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы
В ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде пострадали 18 человек
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче РПЛ
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
В «Спартаке» одним словом отреагировали на новость о покупке игрока «Шахтера»
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом к коронавирусу
В Госдуме оценили возможную натурализацию игрока «Зенита» Клаудиньо
В Чите арестован 15-летний подросток, обвиняемый в убийстве девочки
«Арсенал» сенсационно обыграл «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ
Племянница умершего в больнице Первоуральска пациента собирается написать заявление в прокуратуру
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях