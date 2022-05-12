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Политика

Военная операция России на Украине. День 78-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 78-й день

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Пожар на рынке в городе Попасная, 10 мая 2022 года

Пожар на рынке в городе Попасная, 10 мая 2022 года

Александр Река/ТАСС
Новые власти Херсонской области заявили, что регион не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено. США решили не передавать Киеву данные о российском военном руководстве и целях вне Украины, рассказала газета The Washington Post. Белгородский губернатор сообщил об одном погибшем при обстреле Украиной приграничного села Солохи. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:50

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о реализации санкций против России.

Палата также приняла законопроект, согласно которому американские чиновники должны препятствовать участию российских должностных лиц в мероприятиях некоторых международных организаций.

8:43

8:37

‼️ Siemens объявил о прекращении бизнеса в России.

«Компания начала процедуры по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности в России», — заявили в Siemens.

8:33

Минобрнауки РФ определило список российских вузов, которые помогут университетам ДНР и ЛНР наладить образовательный процесс.

Следующим шагом в сотрудничестве станет программа «двойного диплома».

8:29

⚡️Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку в НАТО, и альянс «быстро предоставит им членство», сообщает Reuters.

8:25

8:23

Евросоюз в ближайшие пять лет потратит дополнительно €195 млрд, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, сообщила Financial Times.

К 2030 году ЕС необходимо будет сократить энергопотребление на 13%, отмечает газета.

8:19

❗️Белгородский губернатор сообщил, что в результате вчерашнего обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины один человек погиб, еще семь ранены.

8:14

Премьер Италии Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — сказал он.

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Geert Vanden Wijngaert/AP
8:10

США издали руководство по обмену разведданными с Киевом.

Оно запрещает передачу информации о военном руководстве России и целях за пределами Украины, сообщает The Washington Post.

8:07

⚡️Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Сколько займет переходный период, пока сложно сказать, но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта Российской Федерации», — сказал он.

По словам Стремоусова, область намерена обратиться к Путину с просьбой о включении в состав России после завершения всех интеграционных процессов, однако сроки подготовки обращения пока не обозначены.

Он также отметил, что Херсонская область готова бесплатно поставлять днепровскую воду в Крым.

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Иван Родионов/РИА «Новости»
8:05

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев предлагает обменять раненых украинских военных с «Азовстали» на российских военнопленных.

Она отметила, что договоренностей по предложению еще нет.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 78-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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