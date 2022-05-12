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Общество

«Латвию надо вразумить». Чем Россия ответит на снос памятника Освободителям Риги

Сейм Латвии разрешил снос советского памятника Освободителям Риги

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Советский памятник Освободителям Риги могут снести. Сейм Латвии в четверг поддержал законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора с Россией о защите мемориальных сооружениях и памятниках. В России к решению латвийского парламента отнеслись резко негативно. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала депутатов Сейма «вурдалаками». В Совфеде в свою очередь предложили вывезти памятник в Россию.

«Вурдалаки»

Председатель партии «Новое согласие» Янис Кузинс рассказал «Газете.Ru», что Сейм Латвии решил приостановить договор с Россией от 1994 года, который гарантировал международную защиту и сохранность советских монументов в стране.

«Автор поправок к закону — председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихардс Колс. Он заявлял, что действие соглашения с Россией, по которому Латвия обязалась сохранять советские мемориальные сооружения, можно приостановить только отдельным законом. Как выражался Колс, поправками они устранят правовые барьеры для демонтажа советского памятника. В договоре между Ригой и Москвой, правда, конкретно памятник Освободителям не назван. Однако, как ранее подчеркивал МИД Латвии, вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывает, что субъектом этого соглашения является именно памятник Освободителям», — сообщил рижский депутат.

По его словам, 70 депутатов Сейма проголосовали за приостановку договора с Россией, 18 парламентариев высказались против.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала латвийских парламентариев, проголосовавших за законопроект, «вурдалаками».

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил журналистам, что в России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги.

«В принципе, если они дадут нам это сделать (забрать памятник в РФ – «Газета.Ru»), тогда надо вывозить… Но, боюсь, они не позволят», — сказал сенатор.

А глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сказал РИА «Новости», Латвию необходимо «вразумить».

«Я не хочу анонсировать все возможные меры, но у нас есть очень много возможностей, в том числе, административно-экономического характера, которые должны быть сейчас направлены в отношении Латвии. Эти нелюди понимают только силу, соседнюю с нами страну надо вразумить», — считает он.

В пятницу в Риге пройдет митинг против сноса памятника Освободителям Риги, сообщил «Газете.Ru» житель столицы Латвии Юрий.

«Относятся [к сносу] очень отрицательно. Завтра у нас митинг. [Протестующих] много. Среди них много латышей, у которых воевали деды, да и просто те, кто против русофобского движения. Считаю нужным завтра обязательно выйти на митинг, сегодня в Латвии бушует русофобия, строжайшие запреты на советскую символику и георгиевские ленточки. Позор тем, кто забыл историю и пытается ее переписать», — сказал мужчина.

Из-за «агрессии России»

В четверг на сайте Сейма Латвии появилось сообщение, что решение о расторжении договора с Россией было принято во втором — окончательном – чтении. Законопроект приостанавливает действие статьи 13 протокола к соглашению между правительствами двух стран «о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики».

«Россия целенаправленно укрепляет нынешнюю ассоциацию Российской Федерации с Советским Союзом — как в риторике официальных лиц, так и в информационном пространстве полно попыток оправдать действия российской армии на Украине», — приводятся в пресс-релизе слова председателя комиссии парламента по иностранным делам, ответственного за продвижение законопроекта, Рихардса Колса.

По его мнению, «образ и символика советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией России и преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине».

«Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», — подчеркнул Колс.

При этом он отметил, что Латвия продолжит выполнять свои международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.

Действие статьи соглашения о монументах будет приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока «Российская Федерация не прекратит нарушения международного права в отношении Украины», «в том числе выведет свои войска и полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет» этой страны.

Возложение цветов вопреки запрету

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта Сейм утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

Кроме того, власти Латвии объявили 9 мая 2022 года Днем памяти жертв на Украине. Спецслужбы призвали население не посещать воинские мемориалы, а возложение цветов пообещали рассматривать как «открытое неуважение». Парк Победы, в котором установлен памятник Освободителям Риги, оградили забором, на котором развесили украинский и латвийский флаги. Несмотря на это многие жители латвийской столицы принесли цветы к монументу.

10 мая Telegram-канал «Спутник Ближнее зарубежье» сообщил, что муниципальные службы Риги убрали цветы трактором. В тот же день жители столицы вновь возложили цветы к мемориалу.

11 мая стало известно, что полиция закрыла доступ к памятнику Освободителям, чтобы «не допустить угрозы общественной безопасности».

Памятник «воинам советской армии — освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» был открыт в столице Латвии в 1985 году. Композиционный центр мемориала — монументальная 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звездами, по бокам которой расположены символические скульптурные изображения Матери-Родины и воинов-освободителей. После распада СССР и обретения Латвией независимости многие политики страны неоднократно призывали снести монумент.

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