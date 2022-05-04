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Политика

«Мы выбрали евроинтеграцию»: Молдавия хочет вступить в ЕС

В Евросовете пообещали военную помощь Молдавии и поддержку евроинтеграции страны

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Президент Республики Молдова Майя Санду

Президент Республики Молдова Майя Санду

Global Look Press
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз намерен поддержать евроинтеграцию Молдавии. Он добавил, что ЕС также продолжит поддерживать республику в различных областях, включая военную.

Поддержка евроинтеграции

«Мы продолжим поддерживать партнерство с Молдавией, чтобы приблизить ее к ЕС. Мы хотим поддержать усилия Молдавии по выполнению условий, которые нужны для получения статуса кандидата на вступление в ЕС», — заявил глава Евросовета на брифинге в Кишеневе, куда он прибыл с рабочим визитом.

По его словам, поддержка будет направлена на укрепление экономики и энергетического сектора. Евросоюз также поддержит проведение реформ в Молдавии, которые необходимы для установления европейских стандартов.

«Мы хотим развивать страну, хотим построить сильное государство, которое может предоставить безопасность и стабильность своим гражданам, хотим бороться с коррупцией, развивать экономику и дать молодежи шанс работать и развиваться дома. Мы выбрали евроинтеграцию как модель развития», — сказала в свою очередь президент Молдавии Майа Санду на той же пресс-конференции.

Она подчеркнула, что дружба с ЕС подтверждена многолетним сотрудничеством во многих областях.

Шарль Мишель добавил, что Евросоюз планирует предоставить вооруженным силам Молдавии дополнительное военное оборудование.

«В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдавии через предоставление ее вооруженным силам дополнительного военного оборудования», — пояснил он.

Глава Евросовета отметил, что ЕС также предоставит поддержку в борьбе с дезинформацией и кибератаками.

Стремление Молдавии в Евросоюз

3 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее страна подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям».

«Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, она направлена президенту Франции — страны, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны», — заявила она во время своего обращения.

Санду также подписала соответствующий документ в присутствии премьера Молдавии Натальи Гаврилицы и спикера парламента страны Игоря Гросу.

Президент отметила, что Молдавии понадобилось 30 лет, чтобы «повзрослеть», но теперь власти республики готовы взять на себя ответственность за будущее, поскольку народ «хочет жить мирно, в демократии и процветании».

До этого Санду неоднократно отмечала, что необходимо ускорить евроинтеграцию республики, и что это стремление разделяет и молдавское правительство.

11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. В свою очередь министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил о готовности ответить на все вопросы в течение недели, чтобы определить, насколько республика готова к евроинтеграции и в каких областях нужно приложить усилия для улучшения результата.

12 апреля Попеску сказал, что власти Молдавии намерены заручиться поддержкой процесса евроинтеграции республики от всех стран, входящих в Евросоюз.

«Мы ожидаем, что быстро и правильно заполним опросник, у нас есть большое давление со стороны времени. В мае-июне, после того как мы закончим заполнять опросник, вместе с президентом и премьером мы намерены встретиться с представителями абсолютно каждой страны, входящей в ЕС», — подчеркнул глава МИД республики в эфире телеканала Moldova 1.

Он отметил, что Молдавия уже много лет выполняет процессы по гармонизации законодательства с нормами ЕС. По его мнению, страна прошла значительную часть дороги к Евросоюзу и по многим параметрам заслуживает стать кандидатом на вступление в объединение. Министр также убежден, что ситуация на Украине сконцентрировала внимание ЕС на некоторых геополитических вопросах, Молдавии пришлось принимать историческое решение.

«У Молдавии есть очень широкий фронт поддержи в Европейском союзе, это позволяет рассчитывать и на техническую поддержку со стороны Европейской комиссии, и на политическую поддержку со стороны государств, входящих в ЕС», — заключил Попеску.

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