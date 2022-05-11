Впервые в статусе признанного государства: как ДНР отмечает День республики

Донецкая народная республика впервые отмечает годовщину в статусе признанного Россией суверенного государства. Граждан страны поздравил президент РФ Владимир Путин. Из-за условий военного времени празднование восьми лет независимости проходит с ограничениями. Как в этом году ДНР встречает День республики — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин направил главе ДНР Денису Пушилину поздравления с Днем республики.

«Уважаемый Денис Владимирович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника — Дня Донецкой народной республики. Восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости. Сегодня мы ведем совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России уверен, что общими усилиями страны смогут «преодолеть все трудности и одержать победу».

«От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мужества, стойкости и силы духа», — заключил российский лидер.

Глава ДНР Денис Пушилин также поздравил сограждан с праздником в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем республики! Русский Донбасс с особым чувством отмечает это торжество в статусе признанного государства. Впервые без страха с нами празднуют те, кто все эти годы ждал освобождения от преступного украинского режима», — написал Пушилин.

По его словам, за восемь лет республика сумела «обрести независимость и поистине стать символом торжества исторической справедливости, несгибаемости русского духа».

«Жители республики показали пример того, как нужно защищать свою землю, ценности, правду и будущее. Продемонстрировали образец массового героизма и стойкости. Сегодня новый этап в нашей жизни — освобождение территории ДНР в ее конституционных границах. Как и вся история становления нашего государства, этот этап не легкий. Но республика рождена, чтобы побеждать, и мы добьемся своих целей», — заявил глава ДНР.

Пушилин уверен, что впереди страну «ждет мирное будущее», с помощью России он намерен восстановить разрушенное, сделать землю «еще лучше».

Праздник на фоне спецоперации

Штаб территориальной обороны ДНР на прошедшей неделе предупредил жителей, что из-за участившихся обстрелов территории республики со стороны ВСУ необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

«Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении.

Представители мэрий Донецка, Горловки, Макеевки сообщили ТАСС, что массовых мероприятий в День республики не планируется — впервые за восемь лет. До этого в этих городах 11 мая проходили масштабные шествия и митинги. В 2021 году по улицам столицы ДНР прошли около 50 тысяч человек. Тогда в центральных парках населенных пунктов работали ярмарки, аттракционы, для всех желающих бесплатно устраивали концерты звезды российской эстрады, а рестораны и кафе составляли праздничные меню. Кроме того, для удобства граждан отменялся комендантский час.

В этом году власти ДНР настаивают, чтобы граждане берегли себя и родных и не покидали убежищ при обстрелах.

Тем не менее города и поселки республики украсили государственными флагами ДНР и России, а также поздравительными баннерами. А в удаленных от боевых действий городах пройдут мероприятия с определенными ограничениями. Так, в Шахтерске около здания городской администрации откроют бюст первому избранному главе ДНР Александру Захарченко и стелу «Донецкая народная республика».

Основание ДНР

11 мая 2014 года в городах и районах Донецкой области Украины прошел референдум о самоопределении региона, в котором приняли участие три четверти населения. Участников голосования спрашивали, поддерживают ли они акт о государственной самостоятельности ДНР. Почти 90% граждан высказались за суверенитет.

С тех пор несколько населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики перешли под контроль Киева. 24 февраля 2022 года в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации. ДНР и Луганская народная республика действуют в связке с российскими военными.