McDonald's придумал, как сохранить бизнес в России

McDonald's рассматривает возможность возвращения на российский рынок под новым брендом, сообщили «Известия». Отмечается, что решение еще не принято, однако компания хочет «спасти уже вложенные в РФ средства». Месяц приостановки работы обходится McDonald's в $50 млн, писало ранее агентство Reuters. В то же время в России продолжают работу заведения сети, открытые по франшизе. Больше всего их в регионах Сибири, на Урале и на юге страны.

Американская сеть ресторанов McDonald's может вернуться к работе в России под новым брендом, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на продовольственном рынке.

По данным издания, пока компания не приняла окончательного решения о возвращении на российский рынок. Однако этот вопрос «пора решать», сказал один из собеседников «Известий». До марта 2022 года сеть насчитывала в России почти 850 заведений. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). Общая выручка компании в России с учетом трех франчайзи в 2020 году составила 114,05 млрд рублей.

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — указывает собеседник издания.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров полагает, что для McDonald's работа даже под другим брендом будет выгодной, поскольку компания уже создала сеть точек притяжения покупателей.

По его мнению, франчайзинг-партнеры McDonald's смогут рассчитывать на уменьшение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании.

McDonald's ушел, но не весь

Компания приостановила работу в России 14 марта. McDonald's объяснила свое решение возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», из-за которых невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

Сеть быстрого питания прекратила работать в России, но некоторые точки не закрылись. По всей стране начали находить продолжающие работу кафе. Компания отмечала, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.

Однако даже спустя два месяца открытыми остаются кафе, работающие по франшизе. В основном они находятся на юге России, на Урале и в Сибири. Например, продолжили работу McDonald's в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, там кафе открыты в основном в аэропортах. Кроме того, ресторан работает на Ленинградском вокзале в Москве.

10 марта мэр столицы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общественного питания могут за один год заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's.

Потери компании

По данным Reuters, McDonald's теряет от закрытия 847 ресторанов в России по $50 млн каждый месяц. За год убыток компании может составить свыше полумиллиарда долларов.

Неполученная прибыль – лишь одна из строчек потерь. Компания продолжает оплачивать содержание персонала, аренду и нести сопутствующие издержки. В России у McDonald's около 62 тыс. сотрудников, в период простоя они получают около 2/3 оклада.

13 марта в СМИ появились видео и фото очередей в российских ресторанах сети. После объявления компании об уходе из страны россияне начали перепродавать вещи и продукты из ресторанов компании. Объявления, в частности, появились на портале Avito, стоимость продукции оценивалась в десятки тысяч рублей.

Ранее работу в России возобновила компания OBI, а в Минпромторге сообщали о намерениях IKEA и Inditex вернуться на российский рынок после того, как будут решены вопросы логистики и обеспечения ассортимента товаров.