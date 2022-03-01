«Союз против России»: что даст Украине членство в ЕС

Украина сделала очередной шаг на пути к закрепленной в конституции страны евроинтеграции — заявка на вступление в ЕС уже находится на рассмотрении объединения. Киев подал ее в условиях проходящей в стране спецоперации России, но, как отмечают эксперты, военным образом это Украине не поможет: даже если ЕС согласится на вступление страны, этот процесс будет довольно продолжительным. Для чего Украине в ЕС и каковы ее шансы в этом направлении — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз уже начал рассматривать поданную накануне Украиной заявку на членство в объединении. Об этом в Twitter сообщил представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов. По его словам, заявка Киева успешно зарегистрирована.

Заявку накануне подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил об этом после встречи украинской и российской делегаций в Белоруссии, в ходе которой обсуждались варианты урегулирования конфликтной ситуации.

«Мы ждали этого 30 лет, и я подписал заявку на вступление в ЕС. Заявка уже доставлена в Брюссель, и ждем подписания. Время настало!» — сказал Зеленский.

О том, что время для Украины вступать в ЕС настало, в Киеве говорят не впервые.

Курс на евроинтеграцию закреплен в конституции страны еще с 2019 года, но в последнее время призывы к объединению открыть двери с украинской стороны звучат гораздо чаще.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 февраля — на следующий день после признания Россией ДНР и ЛНР — призывал Европу «забрать к себе» республику, безотлагательно отбросить все колебания и дать обещание будущего членства в ЕС.

Еще одно подобное заявление было сделано уже самим Владимиром Зеленским на экстренном заседании Совета Европы, где он попросил принять Украину в ЕС по специальной ускоренной процедуре. Его выступление состоялось 25 февраля — на следующий день после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Откликнется ли ЕС

Несмотря на требования Украины о принятии ее в ЕС в экстренном режиме, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты склоняются к тому, что вероятность этого невысока.

«Поскольку сам процесс вступления в Евросоюз — это исключительно длительная процедура, конечно, Украина не сможет стать членом ЕС ни за два дня, ни за две недели, ни даже за два месяца.

За это как минимум должны проголосовать парламенты стран ЕС и, соответственно, парламент Верховной рады Украины, а это технически невозможно. Максимум, что можно сделать, — объявить Украину кандидатом в члены Евросоюза. Но кандидатом в члены Евросоюза, например, Турция является вот уже 40 с лишним лет, и это ничего не значит», — объяснил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

К тому же, сейчас ЕС не станет принимать Украину с ее внутренним конфликтом и конфликтом с соседями, обратил внимание член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он выразил уверенность, что

руководство ЕС может и будет помогать украинскому руководству во время спецоперации, но принимать ее в свой состав они не будут.

Как членство в ЕС поможет Украине

Как объяснил Богдан Безпалько, для Вооруженных сил РФ, которые сейчас проводят спецоперацию на Украине, это ровным счетом ничего не изменит, так как ЕС — это не военный союз и по большому счету даже не политический, а экономический и идеологический.

«Это союз стран, объединенных одной экономикой, свободой передвижения граждан, капитала, отсутствием внутренних границ и рядом законодательных актов. Единой армии у ЕС нет, правоохранительных органов тоже. Но у ЕС есть определенная идеология, которая носит антироссийский характер, этого отнять нельзя.

Очевидно, что просьба о включении в Евросоюз, — это, скорее, просьба на включение в союз, который предусматривает противостояние России», — считает эксперт.

Сейчас же Украина подала эту заявку, чтобы продемонстрировать, что Запад будет всецело поддерживать ее во всех смыслах, объяснил эксперт Олег Бондаренко.

«Это нужно еще и для того, чтобы Россия закончила свою спецоперацию, потому что одно дело — проводить спецоперацию на Украине, а другое — проводить спецоперацию в стране-члене Евросоюза. Но Украина при всем желании и готовности ЕС стать страной-членом Евросоюза не сможет. Тем более, что-то мне подсказывает, что в последнее время некоторые страны не одобряют эту инициативу», — обратил внимание он.

На сегодняшний день известно пока только о восьми лидерах стран Евросоюза, которые поддержали ускорение процесса вступления Украины в ЕС. Соответствующее обращение к другим государствам Европы подписали лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении. Они предложили немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Открытое письмо опубликовано на сайте президента Польши Анджея Дуды. Его авторы заявили, что «в критический момент» выражают полную солидарность с Украиной и ее народом.