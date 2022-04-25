«В порядке симметричного ответа». Россия высылает 40 немецких дипломатов

Россия симметрично ответила на высылку российских дипломатов из Германии, объявив персонами нон грата 40 сотрудников диппредставительств ФРГ. Всего с начала спецоперации на Украине из 28 стран выслали около 400 работников российских дипмиссий. Странами-лидерами по числу высланных дипломатов РФ, помимо Германии, стали Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Франция, Италия и Испания. Власти России «выгнали» более 150 работников дипведомств.

Немецкого посла Геза Андреаса фон Гайра вызвали в российский МИД, где вручили ему ноту об объявлении «persona non grata» 40 сотрудников дипломатических учреждений Германии в России «в порядке симметричного ответа» на аналогичное решение властей ФРГ.

«Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением Правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении «persona non grata» сорока сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Российская сторона также назвала «неприемлемым» заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, объясняющей решение о высылке россиян «абсолютно ложным утверждением» о том, что их работа была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», а также «инсинуациями в отношении происходящего на Украине».

МИД Германии 4 апреля объявил о высылке 40 российских дипломатов и предупредил, что будет «инициировать дальнейшие реакции» вместе с нашими партнерами. «Их работа — это угроза для тех, кто ищет у нас защиты. Мы не будем этого терпеть», — прокомментировала тогда решение Бербок.

В ответ на сегодняшнее решение Москвы министр заявила, что высылку дипломатов нельзя назвать обоснованной.

«Сорок сотрудников российских представительств в Германии, которых мы выслали три недели назад, во время пребывания в Германии не провели и дня на дипломатической службе. Более того, эти люди годами и систематически работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества. Их работа к тому же угрожала тем, кто искал у нас защиты, мы не могли более с этим мириться и не будем терпеть это так же и в будущем. Наши сотрудницы и сотрудники, мои коллеги в МИД, которых теперь Россия высылает из страны, вообще ни в чем не провинились», — подчеркнула Бербок.

«Гибридная война Запада»

Всего, как сообщают в МИД РФ, с начала спецоперации российской армии на Украине из 28 стран выслали около 400 сотрудников российских дипмиссий. «В лидерах там Польша, Германия, Словения, Словакия, Хорватия, Франция, Италия, Испания», — указал замглавы МИД РФ Евгений Иванов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Сокращены, конечно, и возможности консульских отделов во многих странах. Это делается для того, чтобы усложнить оказание какой-либо помощи, в том числе и российским гражданам, и нашим соотечественникам, которые проживают в этих странах. Это касается и пресс-секретарей в ряде стран, чтобы не удавалось доводить [информацию]», — добавил дипломат.

По его мнению, сокращение персонала посольств свидетельствует о том, что западные страны перешли к курсу на изоляцию РФ в самых разных сферах. «Гибридная война Запада с Россией, развязанная задолго до специальной военной операции, привела к тому, что уже многие годы наши дипломаты работать полноценно в западных странах не могут. Тотальный контроль западных спецслужб существенно затрудняет общение с представителями местных кругов, опасающихся, что свои власти поставят им в вину российские связи. Постоянные высылки, покушения со стороны местных властей на посольские школы, выдача виз <...> не позволяют не только нормально работать, но и нормально жить», — подчеркнул Иванов.

Возвращение дипломатических отношений России и Запада к прежнему уровню будет «мягко говоря, долгим и трудным», подытожил замминистра.

Апрельские высылки

Только за апрель о высылке российских дипломатов заявили Литва, Латвия, Эстония, Франция, Италия, Испания, Австрия, Дания, Швеция, Чехия и Словения. При этом власти Латвии также закрыли два российских консульства — в Даугавпилсе и Лиепае, а власти Эстонии закрыли российское генконсульство в Нарве).

В Москве объявили об ответных мерах в отношении более чем 150 дипломатов. В частности, персонами нон грата были объявлены сотрудники посольств Польши, Голландии, Бельгии, США, Черногории, Эстонии, Латвии, Словакии, Болгарии и Латвии. Кроме того, Россия выслала 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.