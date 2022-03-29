«Отношения могут быть прерваны»: чем грозит высылка российских дипломатов из Европы

Москва высылает ряд дипломатов из посольств Литвы, Латвии и Эстонии. Этот шаг стал зеркальным ответом на аналогичные действия прибалтийских республик. 28 марта стало известно, что дипломатов РФ высылают еще несколько европейских стран — Нидерланды, Бельгия и Ирландия. Подобные шаги объясняются по-разному, но в МИД России их считают политическим давлением. Чего ждать от выдворения российских дипломатов из Европы — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что высылка российских дипломатов из европейских стран является попыткой политического давления на страну.

«Это политическое давление, стремление максимально осложнить нашу работу», — указала Захарова.

По ее словам, такие шаги европейских партнеров действительно влияют на деятельность российских дипмиссий. «Но это взаимно», — добавил она.

Реакция Москвы на высылки российских дипломатов из тех или иных государств зачастую носит зеркальных характер. В частности, 29 марта МИД России выразил решительный протест послам Латвии, Литвы и Эстонии, которые были вызваны в ведомство в связи с высылкой российских дипломатов с территории данных прибалтийских государств.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырех сотрудников Посольства Литвы, трех — Посольства Латвии, а также троих представителей Посольства Эстонии и Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», — отметили в ведомстве.

Почему высылают российских дипломатов

Литва, Латвия и Эстония заявили о высылке российских дипломатов еще 18 марта, суммарно выдворив 10 представителей дипмиссии России. Свое решение они объяснили «провокационными» действиями со стороны представителей посольств РФ, а также своей солидарностью с Украиной на фоне продолжения российской спецоперации.

Решение стран Прибалтики в отношении сотрудников дипмиссии России вряд ли можно назвать сенсационным, поскольку в последнее время целый ряд европейских государств приняли соответствующие шаги по высылке российских дипломатов. В частности, подобное решение приняли в Болгарии, Словакии, Северной Македонии и Польше.

Свои шаги стороны объясняли по-разному, обвиняя Россию в провокациях, подозревая дипломатов в шпионаже или используя традиционную формулировку: «за деятельность, несовместимую с их [дипломатическим] статусом». Польша объявила о высылке сразу 45 российских дипломатов из-за подозрений в разведывательной деятельности. В Варшаве также отдельно подчеркнули свою солидарность с Украиной.

Чем грозит высылка дипломатов

Последствия от сокращения дипмиссий государств вполне понятны. В частности, это оказывает определенное влияние на поддержку граждан этих государств в конкретной стране, снижает возможности для получения виз и частично затрудняет контакты сторон. Наиболее яркий пример — российско-американские отношения, которые ухудшаются в том числе из-за последовательного сокращения дипмиссий друг друга.

США не раз участвовали в массовых высылках российских дипломатов. В частности, Вашингтон поддержал крупное выдворение сотрудников дипмиссии РФ в 2018 году на фоне обвинений Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. В тот раз массовый исход российских дипломатов запустила Великобритания, что активно поддержали большинство западных государств.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что текущий кризис вокруг Украины вполне может спровоцировать повторение этих событий, то есть вновь привести к массовому исходу российских дипломатов из западных стран.

«Не исключено, что нам действительно стоит ожидать массовой высылки российских дипломатов из тех или иных государств. Пока этот момент еще не пришел, но он может наступить в будущем.

Откатить эту ситуацию нельзя, и Россия, скорее всего, будет на это реагировать зеркально. Я вполне допускаю, что с некоторыми государствами действительно могут быть прерваны дипломатические отношения. К примеру, со странами Прибалтики и Польшей — это их специфика, они хотят быть фронтменами русофобии и сами все это делают. При этом Москва с подобным сценарием (разрывом дипотношений с теми или иными странами) справится», — считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

С этим отчасти согласен и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его мнению, вряд ли ситуация дойдет до разрыва отношений с какими-либо государствами, но сокращение дипмиссий действительно реально.

«Максимальное сокращение количества дипломатов будет происходить. Отношения между странами достаточно плохие, а количество контактов, для поддержания которых необходим дипломатический персонал, сокращается. Все понимают, что количество дипломатов соответствует количеству связей между государствами. И думать о том, чтобы откатить назад конкретно эту ситуацию, довольно бессмысленно — если отношения сторон плохие», — резюмировал эксперт.