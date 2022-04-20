Бойкот на G20. США и Европа даже не стали слушать Россию

В Вашингтоне стартовала встреча «большой двадцатки», на которой собрались министры финансов и главы центральных банков членов объединения. Ранее вокруг этой сессии разгорелись споры вокруг участия России. Министр финансов РФ Антон Силуанов 20 апреля выступил на заседании G20 и раскритиковал авторов санкций. Несколько участников бойкотировали его речь. Как прошла сессия в Вашингтоне — в обзоре «Газеты.Ru».

Развитые страны последнее время вели слишком мягкую бюджетную и денежно-кредитную политику, заявил Антон Силуанов во время выступления в G20. По его мнению, это усилило мировую инфляцию, а санкции против России разогнали ее еще больше. Теперь экономике, по словам Силуанова, придется столкнуться с «новыми рисками», а ведь мир еще не оправился от кризиса, вызванного коронавирусом.

«Ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась. <...> Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия.

<...> Очевидно, что при санкциях искусственно ограничивается предложение рынка, что вызывает дисбаланс и резкий рост цен», — предупредил российский министр.

Другая сторона текущего кризиса — подрыв доверия к существующей международной валютно-финансовой системе. Санкции против России показали, что в мире больше нельзя рассчитывать на «сохранность международных резервов и возможность свободного осуществления торговых и финансовых операций», заявил глава Минфина РФ. В международных финансовых институтах именно крупнейшие акционеры теперь определяют, сможет ли та или иная страна получить доступ к этим организациям.

«Несмотря ни на что, мы никогда не отказывались от выполнения своих обязательств и продолжаем исполнять все контракты», — подчеркнул глава российского Минфина.

Силуанов также призвал другие страны избегать политизации диалога в рамках G20. Он указал, что «большая двадцатка» всегда была и остается в первую очередь экономическим форматом.

Несколько человек, в том числе министры финансов США и Канады Джанет Йеллен и Христя Фриланд бойкотировали выступление Силуанова. Так они хотели показать несогласие с российской позицией по поводу Украины.

Фриланд опубликовала фото в Twitter с группой, которая покинула зал во время начала трансляции выступления российского министра. Всего на фото десять человек. Помимо Йеллен и Фриланд на снимке можно заметить председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и президента Европейского центрального банка Кристину Лагард.

«Демократии мира не будут бездействовать перед лицом продолжающейся российской агрессии и военных преступлений. <...> Встречи на этой неделе в Вашингтоне призваны поддержать мировую экономику, а незаконное вторжение России на Украину представляет серьезную угрозу для мировой экономики», — написала канадский министр.

На встречу также пригласили делегацию из Украину, которая не входит в G20. Ее представители выступили перед Силуановым. Источники The Washington Post (WP) рассказали, что представители Украины, в том числе министр финансов Денис Шмыгаль также затем покинули встречу, чтобы бойкотировать российского министра. Среди поддержавших протест, по словам собеседников издания, были и «высокопоставленные экономические чиновники из Нидерландов, Великобритании, Франции и Германии». Некоторые участники встречи, которые как и Силуанов присутствовали на встрече удаленно, во время его выступления отключили свои экраны.

Канцлер британского казначейства Риши Сунак подтвердил в Twitter, что британская делегация покинула заседание G20 во время выступления Силуанова.

«Мы едины в нашем осуждении <...> и будем настаивать на более тесной международной координации, чтобы наказать Россию», — сообщил он.

WP добавляет, что министр экономики Канады выразила свой протест российским сотрудникам, которые были на встрече лично. По словам источников, Фриланд сказала им, что они «служат правительству, совершившему военные преступления» и должны были либо убедить президента Владимира Путина прекратить конфликт, либо оставить свои правительственные посты.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, в свою очередь, во время онлайн-конференции в рамках «большой двадцатки» призвал Россию воздержаться от участия в мероприятиях G20. «Война несовместима с сотрудничеством», — пояснил он.

При этом, по сведениям WP, к бойкоту не присоединилась Италия. Это связано с тем, потому что Рим входит в состав «тройки» руководства G20, состоящей из текущего хозяина организации, а также непосредственного прошлого и следующего хозяина. Эта «тройка» стремится сохранить G20 открытым, а не закрытым международным форумом. В 2020 году председателем была Италия, в 2022-м председательство перешло к Индонезии, а в 2023 году — перейдет к Индии.