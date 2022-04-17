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Политика

«Уже не спишешь на злобных русских». Медведев рассказал, какие проблемы ждут ЕС

Медведев предупредил о будущем дефолте Европы после слов главы ЕК о неизбежном «дефолте РФ»

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Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
Если в России наступит дефолт, для Европы последствия будут не менее тяжелыми, предупредил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что в кризис доверие простых жителей Евросоюза к властям сильно пошатнется, потому что все проблемы уже не получится списать на «злых русских». Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт России — лишь вопрос времени.

Финансовая система ЕС «не вполне устойчива», считает Дмитрий Медведев. По его мнению, в европейской экономике уже начались проблемы — «так сильно» Европу «не трясло» даже во время кризиса 2008 года, отметил политик. А в случае российского дефолта все будет намного хуже.

«Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской», — пообещал Медведев.

Он назвал руководство Евросоюза, которое пытается приблизить дефолт России, «мазохистами». Медведев добавил, что при таком сценарии Европу ждет не только «материальный», но и «моральный» дефолт. После этого, считает политик, Брюсселю придется сменить риторику, иначе на улицах Европы начнут «гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана».

Главе Еврокомиссии следует сосредоточиться на решении внутриевропейских проблем, а не надеяться на дефолт в России, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он посоветовал фон дер Ляйен, которая в прошлом работала в федеральном правительстве ФРГ, «обратить внимание на то, как обстоят дела в ее стране».

«Последствия отказа от российских энергоресурсов для экономики Германии будут весьма ощутимыми: от российского газа зависят многие отрасли промышленности, составляющие основу немецкой экономики», — предупредил Белик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 апреля заявил, что Россия выдержит нынешнее противостояние с Западом.

Глава Еврокомиссии ранее выступила с заявлением, что дефолт России — «лишь вопрос времени». «Санкции неделю за неделей все глубже въедаются в российскую экономику», — сообщила она.

Рейтинговое агентство Moody's в то же время предупредило, что может расценить как дефолт России выплату купонного дохода в рублях от Минфина РФ. Агентство указало, что контракты по облигациям не предусматривают погашения в какой-либо валюте, кроме доллара.
«Инвесторы не получили выплат по контрактным обязательствам в иностранной валюте в установленный срок платежа», — резюмировало Moody's.

Прямо сейчас агентство не будет объявлять о дефолте России. Оно подождет, не изменится ли ситуация до конца льготного периода (4 мая).

Минфин провел выплаты по облигациям со сроком погашения в 2022 году и в 2042 году. Общая сумма выплат должна была составить $649,2 млн, однако иностранный банк-корреспондент отказал Минфину. В итоге Минфин перечислил средства в рублях в национальный расчетный депозитарий (НРД) по официальному курсу ЦБ на 4 апреля (54,1 млрд руб.). Таким образом, министерство заявило, что в полном объеме исполнило свои обязательства по облигациям.

Однако, агентство S&P считает, что инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в «доллары, эквивалентные причитающимся им суммам». Поэтому речь может идти о «выборочном дефолте».

Единственный дефолт, который может грозить России — это технический дефолт, пояснил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Он происходит в том случае, когда у страны есть средства, чтобы выполнить свои обязательства по госдолгу перед инвесторами, но технически деньги не могут быть переведены.

«Это парадоксальная ситуация, никакими финансовыми и экономическими причинами ее объяснить невозможно, кроме политических. <...> Американские и европейские регуляторы, видимо, надеялись, что мы откажемся от выплат, но мы всячески демонстрируем, что для нас эти обязательства являются законными, мы от них не отказываемся», — отметил Орлов.

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