«Он делал для Украины больше других». В ФРГ вступились за отвергнутого Киевом президента

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свое время сделал для Украины больше всех остальных лидеров Европы, а теперь украинские власти не хотят даже видеть его в Киеве, указал бывший глава германского МИД Зигмар Габриэль. По его мнению, подобное поведение украинского руководства просто «беспрецедентно». Габриэль также предупредил, что украинский посол в ФРГ Андрей Мельник намеренно распространяет теории заговора, порочащие германское руководство. Официальный представитель МИД России Мария Захарова со своей стороны сообщила, что украинский посол в Германии «обезумел от национализма».

Отказ Киева принять Штайнмайера является «беспрецедентным и раздражающим». Об этом Зигмар Габриэль написал в статье для журнала Spiegel.

«Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель сделали для поддержки Украины больше, чем кто-либо другой в Европе», — подчеркнул Габриэль.

Президент ФРГ Штайнмайер в прошлом был министром иностранных дел Германии (периоды 2005 — 2009 и 2013 — 2017). Таким образом, второй срок Штайнмайера как главы МИДа пришелся на прошлое обострение отношений между Россией и Украиной в 2014 году.

Как напомнил Габриэль, сейчас украинский посол в Германии утверждает, будто Штайнмайер «на протяжении десятилетий» создавал «паутину контактов» с Россией, и что та же политика имеет место в нынешнем правительстве Германии.

«Это сравнение говорит о том, что бывшая канцелярия и министр иностранных дел помогли организовать представительство интересов России в Германии. Это [заявление] — неправда и является злонамеренным»,

— считает бывший глава германского МИД. Он заявил, что подобное утверждение из уст украинского посла является «опасным вариантом теорий заговора».

Габриэль также отметил, что некоторые немецкие СМИ пишут, будто Штайнмайер, его преемники на посту и Меркель когда-то зря поддержали сокращение санкций против России, не заручившись гарантиями от Москвы. Однако, пояснил политик, Германия ориентировалась на то, что Россия соблюдала режим прекращения огня в Донбассе, отвела «свои тяжелые вооружения с востока Украины» (Россия отрицает, что на Украине в принципе тогда были российские войска) и согласилась на миротворцев ООН на всей территории восточной Украины.

Бывший глава германского МИД отметил, что Германия действительно, по его мнению, «в значительной степени совершила ошибку», недооценив политические устремления России. Политик добавил, что можно понять резкое и эмоциональное поведение президента Украины Владимира Зеленского в ситуации, когда в его стране идут боевые действия.

Но, несмотря на все это, Габриэль твердо уверен, что Германия не должна мириться с теориями заговора и распространением фейковой информации о ее политике и руководстве государства. «Вы должны публично опровергать [подобные] введения в заблуждение», — призвал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после выступления Габриэля отметила, что Берлин выслал ориентированных на сотрудничество российских дипломатов, а вот с «обезумевшим от национализма украинским послом ведет эпистолярную полемику».

«Не нравится? Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие «Мельники» с ровно такой же идеологией, но уже не в облике послов, а с нашивками «Азов» и автоматами 8 лет терроризировали людей на Украине с украинскими и российскими паспортами и угрожали России. А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ?» — поинтересовалась Захарова.

Как Штайнмайера не пустили в Киев

Президент Германии хотел приехать в украинскую столицу вместе с лидерами балтийских стран, которые сами позвали его присоединиться. Визит был запланирован на 13 апреля и должен был продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной.

Однако 12 апреля Штайнмайер сообщил, что руководство Украины не разрешило ему приехать. «Я был готов это сделать, однако, очевидно — и я должен принять это к сведению — в Киеве этого не захотели», — описал это германский президент.

Источники немецкой газеты Bild сообщили, что Зеленский лично отказался от визита Штайнмайера. По данным издания, причиной стали «тесные связи», которые, по мнению Киева, существовали между Штайнмайером и Россией в последние годы, а также то, что президент ФРГ поддерживал проект газопровода «Северный поток — 2».

«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией. <...>. Ему сейчас не рады в Киеве», — приводит издание слова неназванного украинского дипломата.

Канцлер Олаф Шольц резко отреагировал на подобный демарш со стороны Украины. «Мягко говоря, это несколько раздражает. [Для Киева] было бы хорошо принять его», — указал канцлер. Он добавил, что отказ Киева «сбивает с толку».

Эксперт по внешней политике, депутат бундестага Александр Граф Ламбсдорф назвал решение украинского руководства «очень неудачным». Как минимум потому, что теперь и Шольц не сможет приехать в Киев. Если бы канцлер посетил Украину после того, как она открыто отказала во въезде Штайнмайеру, этим бы Шольц оскорбил своего президента.

Официальный представитель зеленых в бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Триттин считает, что такое поведение Украины только ссорит Европу и на руку Москве.

«Объявление главы германского государства нежелательной персоной [на Украине] — это большой пропагандистский успех [президента России] Владимира Путина. Если вы хотите разделить европейцев, то вы должны вести себя как украинский президент», — резюмировал он.

Как еще на Украине критиковали Германию

Официальные лица Украины последнее время нередко позволяют себе резкие высказывания в сторону ФРГ. Так, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил канцлера ФРГ в попытке «оправдать свою нерешительность» из-за призыва Шольца не допустить травлю на русскоязычных в Германии на фоне спецоперации России. Подоляк заявил, что 71% процент россиян «поддерживают войну», так что нечего их защищать.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Германию за то, что она дает Киеву слишком мало оружия, а немецкие санкции против России недостаточно суровые. «Откройте глаза. <...> Вам может показаться, что вы уже совершили героический поступок, приняв важные решения. Но пока в европейской Украине гибнут люди, это означает, что вы сделали слишком мало. Момент настал: либо Германия станет ведущей нацией в поддержке Украины и борьбе с русским злом, либо получит новый исторический долг за потерянные жизни и разрушенные города», — заявил Кулеба.

Он также интересовался, почему бундестаг не мог делать, как хочет Украина, «сразу же, как только об этом попросили» в Киеве, а не ждать начала спецоперации. В частности, Кулеба имеет в виду то, что Германия не прекращала строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на протесты Украины.

Особенно же отличился своей спорной риторикой украинский посол в Германии Андрей Мельник. Так, еще до начала спецоперации он утверждал, что Германия «несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль». В начале апреля Мельник заявил, что президенту ФРГ незнакомо «слово такт». «Отношения с Россией для него — нечто фундаментальное, святое, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Даже военное вторжение не играет при этом роли», — разошелся Мельник.

Мельник также сообщил, что Зеленский «имеет право быть невежливым, неблагодарным, недипломатичным и наглым» с Германией, потому что «он ощущает последствия политических промахов ФРГ в отношении России».

Кроме того, Мельник прошелся по немецкому епископу, уполномоченному по вопросам мира Евангелической церкви Германии (EKD) Фридриху Крамеру. Все из-за того, что Крамер осудил поставку оружия на Украину. Посол заявил, что считает позицию епископа «нытьем», а его самого «агентом Путина».

Поведение Мельника вызывало некоторое раздражение в бундестаге. Глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених говорил, что Мельник «переступил черту». «Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым», — отметил парламентарий Серен Бартоль.

«Конечно, достают украинцы немцев, но отвечать они не будут. Мельнику ничего нельзя сказать, Кулебе ничего нельзя сказать. Их, с точки зрения Берлина, надо поддерживать, поэтому они молчат, поэтому встают и аплодируют Зеленскому в Бундестаге, что бы там ни происходило и что бы он ни говорил», — говорил «Газете.Ru» эксперт, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.