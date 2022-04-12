Запад отправляет Киеву оружие. Украина же просит больше денег

Местные жительницы на одной из улиц Мариуполя, 8 апреля 2022 года

Украинский бюджет переживает самые тяжелые за последние 30 лет времена, экономически страна находится на грани выживания, заявил в интервью Financial Times министр финансов Украины Сергей Марченко. Украинские власти надеются на помощь западных партнеров, сетуя на то, что их участие во многом упирается в поставки оружия и гуманитарной помощи, тогда как Украине в действительности нужны деньги. На сколько этих денег хватит и спасут ли они украинскую экономику — в материале «Газеты.Ru».

Чего лишилась украинская экономика

По словам украинского министра финансов, боевые действия крепко ударили по украинскому бюджету. Только в марте бюджетные расходы превысили поступления в казну примерно на $2,7 млрд. Марченко ожидает, что этот разрыв увеличится до $5-7 млрд к концу весны. Таким образом, за три месяца может быть превышен объем дефицита украинского бюджета за все двенадцать месяцев прошлого года — в 2021 он составил $6,2 млрд. Такой же дефицит был запланирован и на 2022 год — при доходной части бюджета в объеме около $49 млрд, расходная его часть составляла $55,4 млрд.

Беспрецедентно высоким уровнем дефицита бюджета экономические проблемы Украины не ограничиваются. Исследователи из Киевской школы экономики (КШЭ) подсчитали, что

суммарные потери украинской экономики с начала российской военной спецоперации составили $564−600 млрд, что соответствует примерно десяти годовым бюджетам Украины.

Из этой суммы только $80,4 млрд пришлись на прямые потери и ущерб инфраструктуре. Оценка косвенных же потерь включает в себя снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.д.

«Мы испытываем сильное давление и находимся в самом худшем [финансовом] состоянии. На кону вопрос выживания нашей страны», — описал экономическую ситуацию в интервью FT украинский министр финансов.

Как спасти украинскую экономику

И если о решении наиболее масштабных проблем экономики украинские власти пока не говорят, рецепт выхода из бюджетного кризиса прост: Марченко призвал западные страны «немедленно» оказать Киеву финансовую помощь в размере десятков миллиардов долларов, чтобы справиться с бюджетным дефицитом, возникшем на фоне ведущихся в стране боевых действий.

К настоящему моменту Украина уже получила от международного сообщества помощь, эквивалентную $7,4 млрд. Из этой суммы более половины приходится на военную и гуманитарную помощь размером $3,6 млрд и $600 млн соответственно. Финансовая помощь, то есть непосредственно деньги, которые Киев сможет пустить в оборот, к настоящему времени составляет $3,2 млрд. При этом, как отмечает тот же Марченко, в соответствии с уже существующими договоренностями Украина в перспективе получит от стран-партнеров еще $3,8 млрд. Если оценки украинского министра финансов верны, этих средств хватит на то, чтобы покрыть дефицит бюджета за пару месяцев. Однако эти средства нужны Украине уже сейчас.

«Я не могу сказать, что мы полностью удовлетворены, что мы полностью обеспечили поддержку и что мы можем сесть и ждать, когда поступят деньги», — сказал Марченко.

Помимо этого, Украина сможет претендовать еще на $13,6 млрд — инициативу о выделении Киеву этих средств еще 15 марта подписал президент США Джо Байден. Кроме того, Конгресс США одобрил программу «ленд-лиза», которая должна упростить поставки вооружения и гуманитарной помощи Киеву.

И хотя Марченко приветствовал соответствующие решения американских властей, политик подчеркнул, что Украина из этих денег «не получит ни цента», поскольку помощь будет оказана материально — посредством поставок вооружений и гуманитарной помощи.

«Это не прямая бюджетная поддержка. Мы не сможем использовать ее для восполнения дефицита», — сказал он.

Помощь Украине активно оказывают также международные организации, но и этой суммы едва ли хватит на решение всех финансовых проблем. В начале марта Международный валютный фонд (МВФ) уже перечислил на счет страны $1,4 млрд экстренной финансовой поддержки в рамках инструмента быстрого финансирования (RFI). Сегодня же стало известно, что Всемирный Банк готовит пакет помощи на сумму $1,5 млрд на поддержку предоставления населению госуслуг.

Ситуация осложняется тем, что в 2022 году Украина обязана выплатить МВФ примерно $2,36 млрд. Пока неизвестно, позволят ли Киеву отсрочить этот платеж.

Украина и МВФ Примечательно, что украинские власти и раньше получали финансовую помощь для покрытия бюджетного дефицита. В 2020 году МВФ даже отказал Киеву в покрытии дефицита в ,4 млрд, поскольку к тому моменту страна уже получила от организации порядка млрд (начиная с 1994 года), и в МВФ не хотели выходить за рамки действующих программ.

Спасут ли бюджет?

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат экономических наук Михаил Кривогуз считает, что для стран Запада не составит большой проблемы продолжить оказание Украине финансовой помощи, необходимой для покрытия бюджетного дефицита.

«Экономика Украины, несмотря на огромный внешний долг в 50% от ВВП, не обладает сколь значимым масштабом относительно мировой экономики. Бюджет страны сравним с бюджетом банка Chase, поэтому страны-партнеры могут и дальше оказывать Киеву финансовую помощь», — рассказал «Газете.Ru» Кривогуз.

«В 2021 году только украинские рабочие, живущие за рубежом, перевели в страну около $16 млрд. В то же время вся международная помощь за время независимости Украины составила примерно $65 млрд от государств-партнеров и международных организаций. Соотношение очевидно. Поэтому Запад в состоянии и дальше обеспечивать покрытие украинского бюджетного дефицита», — добавил он.

Однако продолжительность оказания этой помощи остается под вопросом из-за ряда факторов. Во-первых, отмечает эксперт, финансовая поддержка Украины не поможет решить системные проблемы экономики этой страны, что делает невозможным возвращение выделенных средств.

«Запад всегда требовал от Украины каких-то реформ или прочих шагов. Примечательно, что за последние 20 лет страна не смогла выполнить ни одной из шести программ МВФ», — отметил экономист.

Но ключевая проблема, по мнению эксперта, лежит в военно-политической плоскости. Только с окончанием российской спецоперации можно будет делать точные прогнозы о том, сколько денег понадобится для восстановления украинской экономики, считает Кривогуз.

«Ущерб для украинской экономики колоссален. Всемирный Банк предрек снижение украинского ВВП на 40%. В этой связи сложно прогнозировать, как долго западные страны и международные организации будут продолжать оказывать финансовую помощь Киеву. Все зависит от того, чем закончится СВО. Более того, пока не понятно, в каком формате сохранится Украина. Выводы делать рано», — резюмировал он.