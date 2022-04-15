«Армия Китая готова к битве». Пекин начал учения у берегов Тайваня

Авиация и флот Народно-освободительной армии Китая примет все необходимые меры для того, чтобы «разбить любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань». Об этом в пятницу рассказал официальный представитель Минобороны КНР У Цянь. В четверг вечером в Тайбэй прибыла американская делегация во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, их визит не был объявлен ранее.

Самолеты и суда Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут 15 апреля учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США по вопросу острова. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК.

«15 апреля Восточная зона боевого командования НОАК проведет совместные учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня. В них примут участие эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы.

Эти действия направлены против неоднократных ошибочных сигналов США по вопросу Тайваня.

Эта дурная линия поведения и махинации США являются в полной мере бесплодными, в то же время это крайне опасно, это игра с огнем», — отмечается в тексте.

Ранее в пятницу в министерстве обороны КНР выразили протест в связи с визитом конгрессменов США на Тайвань, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства У Цянь проинформировал, что «НОАК примет меры для предотвращения внешних вмешательств в дела Тайваня и пресечения попыток сепаратизма».

«Недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

Такие действия США грубо нарушают принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике. Китайская сторона выражает в этой связи решительный протест и сделала США строгое представление по этому поводу», — указал он.

По его словам, «НОАК готова к битве и примет все необходимые меры для того, чтобы разбить любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань».

Визит американских конгрессменов

Как сообщало Центральное информационное агентство Тайваня, американская делегация во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом прибыла в четверг вечером с кратким необъявленным визитом на остров. Группа политиков, в которую входят несколько сенаторов США, сделала остановку в Тайбэе, прилетев на борту военного самолета на обратном пути из Австралии.

Ожидается, что в пятницу американские официальные лица встретятся с главой местной администрации Цай Инвэнь и главами нескольких ведомств.

Сообщалось, что посетить Тайвань ранее планировала и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, однако она заболела COVID-19. Глава МИД КНР Ван И тогда заявлял, что возможный визит Пелоси в Пекине расценят как пересечение «красной линии» в отношениях Китая и США.

Позиция Вашингтона

Соединенные Штаты примут «все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем», заявил накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наша государственная политика состоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого никогда не произошло», — так он ответил на вопрос о том, что сделает Вашингтон в случае попыток «материкового Китая силой воссоединиться с Тайванем».

В свою очередь, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что «Китай — главный геополитический вызов США в XXI веке».

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в материковом Китае, где Тайвань рассматривают в качестве неотъемлемой части китайской территории и решительно предостерегают против любых сепаратистских устремлений.

В 1949 году на Тайвань переправились приверженцы партии «Гоминьдан» и ее лидер Чан Кайши, потерпевшие поражение от войск Мао Цзэдуна во время гражданской войны в Китае. С этого момента отношения между администрацией острова и Пекином складываются напряженно. Тайбэй добивается независимости — на данный момент государственный суверенитет Китайской Республики признают только 16 стран.