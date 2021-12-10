Еще одна страна отказалась признавать Тайвань

Центральноамериканская Республика Никарагуа приняла решение разорвать дипломатические отношения с Китайской Республикой (Тайвань) и признают КНР как единственный и неделимый Китай, сообщает Reuters.

«Правительство Республики Никарагуа заявляет, что признает, что в мире существует только один Китай. Китайская Народная Республика является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — заявили в МИД Никарагуа.

Разрыв отношений официально был оформлен 9 декабря. Никарагуа было одним из 15 государств, официально признающих независимость Тайваня.

Ранее в Пентагоне заявили о готовности защищать Тайвань от внешнего нападения.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда в результате проигрыша в гражданской войне туда сбежали националисты из партии «Гоминьдан». В 2005 году в Китае был принят закон о применении военной силы против Тайваня, если власти попробуют провозгласить свою независимость де-юре.