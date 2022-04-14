«Единственный вызов»: Глава ЦРУ считает Китай главным соперником США

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай – главный геополитический вызов США в XXI веке. Он также призвал не относиться легкомысленно к возможности применения Россией ядерного оружия, но отметил, что для этой угрозы пока нет предпосылок.

«Самое серьезное испытание»

Выступая в четверг в Технологическом институте Джорджии, Бернс сообщил о наличии четырех основных «вызовов», которые «сформируют будущее мироустройство», его слова приводит РИА «Новости».

«Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — сказал глава ЦРУ, выступая в четверг в Технологическом институте Джорджии.

Среди других важных вызовов он упомянул «масштабное воздействие технологических изменений» и «формирование рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества».

Глава разведывательного ведомства США также охарактеризовал КНР и китайского лидера Си Цзиньпина как «самое серьезное испытание», с которым когда-либо сталкивалось ЦРУ. По словам Бернса, ВВП Китая составляет около 15 трлн долларов, эта страна — ведущий торговый партнер 120 стран, а также лидер в области искусственного интеллекта, 5G, дронов, гиперзвуковых технологий и веб-приложений.

Угроза ядерного оружия

Директор ЦРУ также считает, что к угрозе применения Россией тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности на Украине нельзя относиться легкомысленно, сообщает Reuters.

По мнению Бернса, президент России Владимир Путин и его правительство испытывают «потенциальное отчаяние» из-за «военных неудач», которые они потерпели после начала военной спецоперации на Украине.

«По этим причинам никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности», — заявил глава ЦРУ.

По его словам, несмотря на «риторические заявления» Кремля о приведении крупнейшего в мире ядерного арсенала в состояние повышенной боевой готовности, в разведывательном ведомстве США «не видели много практических свидетельств такого рода развертываний или военных дислокаций, которые усилили бы эту обеспокоенность».

Бернс заявил, что американская разведка сыграла жизненно важную роль в борьбе Украины с российскими войсками. Он также считает, что «преступления», которые, по его словам, российские военные совершили в украинском городе Буча, «ужасны». В Минобороны РФ при этом категорически отрицают нападение на мирных жителей в этом городе.

США и Китай

Отношения Китая и США остаются напряженными из-за Тайваня. Пекин считает его своей территорией. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.

Американцы же поддерживают Тайвань и поставляют ему оружие. В частности, недавно агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщило, что госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню, которая предусматривает в том числе обслуживание ЗРК Patriot. Генеральным подрядчиком по контракту, сумма которого предварительно оценивается в 95 млн долларов, станет компания Raytheon Technologies, которая уже находится под санкциями материкового Китая за продажу вооружений Тайбэю. Власти КНР выступили резко против такого решения.

Кроме того, несмотря на давление стран Запада и США, Китай отказался вводить санкции против России. 6 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить вводить санкции, если они на самом деле хотят поспособствовать деэскалации на Украине.

«Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам», — сказал дипломат на пресс-конференции.