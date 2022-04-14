Путин заявил, что российский газ сейчас незаменим

Президент России Владимир Путин заявил, что российский газ для Европы сейчас незаменим. Даже сами недружественные России страны это признают, отметил он. Впрочем в будущем, по мнению президента, Россия должна переориентироваться с запада на другие рынки. О чем говорил Путин на совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе — в обзоре «Газеты.Ru».

Недружественные России европейские страны тем не менее сами признают, что не смогут обойтись без российских энергоресурсов, отметил Путин. В том числе, Европа не сможет прямо сейчас отказаться от российского газа.

«Его [газа] разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже. Именно в разы. Отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики», — пояснил российский президент.

Если западные страны попытаются вытеснить российских поставщиков с рынка, это плохо отразится в целом на рынке и всей мировой экономике, добавил Путин. В том числе, нехорошие последствия ждут самих инициаторов отказа от энергоресурсов из России.

«Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики», — сказал Путин.

Как указал президент, европейские страны уже сами же спровоцировали рост цен на газ своими разговорами об отказе от российских поставок.

«Европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. Прежде всего для своих граждан», — подчеркнул Путин.

Путин предупредил, что экспорт российских энергоносителей на Запад в обозримой перспективе будет сокращаться. Поэтому, призвал он, России нужно переориентироваться на другие рынки.

«Необходимо диверсифицировать экспорт. <...> Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству», — резюмировал Путин.

Он также заявил о необходимости наметить реперные точки развития российского ТЭКа, скорректировав ранее принятые решения. «Напомню, что мы уже обсуждали подробный план импортозамещения в рамках комиссии по развитию ТЭКа в конце 2015 года. Предлагаю посмотреть, с какой эффективностью сработали принятые решения, какие проблемы и проблемные участки пока остаются. Давайте весь этот комплекс вопросов рассмотрим и скорректируем нашу работу, наметим реперные точки, по которым будем двигаться в развитии нашего ТЭКа», — сообщил президент.

Президент напомнил, что поставил задачу перевести расчеты за поставки российского газа в национальную валюту, чтобы постепенно уйти от доллара и евро. Сейчас, как отметил Путин, банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — передал он.

Ранее правительство Нидерландов объявило, что запретит местным компаниям оплачивать российский газ рублями. Голландское правительство считает, что иначе это позволит России обойти санкции ЕС. «Голландским компаниям не разрешается соглашаться на эти условия», — подчеркнул представитель министерства экономики и политики в области климата страны.

По условиям России, зарубежные покупатели продолжат платить за российский газ в долларах и евро. Но им придется открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке. Средства на этих счетах нельзя будет заморозить или арестовать. Покупатель будет переводить средства на валютный счет в той валюте, которая указана в контракте на поставку газа. Затем Газпромбанк купит рубли на Московской бирже. Эти деньги зачисляются на рублевый счет покупателя газа. Цены на газ при этом не меняются, остаются такие же, как в заключенных контрактах.

«Если платежи идут через российские банки, таких рисков нет — что средства окажутся заморожены. Предложена рабочая схема — все свою позицию сохранили, а бизнес продолжается, потоки газа сохраняются», — пояснил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.