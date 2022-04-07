Нефтяные заводы встанут. «Лукойл» предупредил о риске санкций

Санкции ЕС осложнили отгрузку топлива из России. Из-за этого на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) стало накапливаться слишком много мазута. Места для хранения топлива не хватает, из-за этого производство может полностью остановиться. «Лукойл» предложил временные меры поддержки отрасли, но власти не до конца с ними согласны.

Второй по величине (после «Роснефти») российский нефтепереработчик «Лукойл» предупредил вице-премьера Александра Новака, что из-за санкций «в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах», пишет Коммерсант. Глава и совладелец компании Вагит Алекперов в своем письме премьеру указал, что заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ.

У «Лукойла» в России четыре нефтеперерабатывающих завода. В 2021 году компания переработала около 43 млн тонн нефти.

Аудиторская компания KPMG подтвердила, что трудности с логистикой и оплатой поставок осложнили вывоз мазута из России. В марте экспорт мазута упал в 1,5 раза по сравнению с февралем, уточнил директор по инвестициям и рынкам капитала KPMG в России Олег Жирнов. В результате невостребованными остались около 1,5 млн тонн топлива.

Жирнов указал, что количество резервуаров на НПЗ и нефтебазах достаточно ограничено. Для хранения мазута подходят не все емкости, их нужно оборудовать подогревателями и дополнительной теплоизоляцией.

В прошлом году в России произвели больше 40 млн тонн мазута. Мазут — это остаточный продукт переработки нефти. Поэтому снизить его производство не так просто, так как тогда заводам придется одновременно выпускать меньше остальных нефтепродуктов.

Как рассказал Жирнов, раньше около 80% получавшегося мазута продавали из РФ за рубеж. Этот вид топлива можно использовать для электро- и теплогенерации. Но теперь мазуту приходиться соревноваться с более дешевым углем, и его конкурентоспособность значительно упала.

«Лукойл» предложил властям выход из ситуации. Глава компании хочет временно отправлять лишний мазут на ТЭЦ, где его могут использовать как топливо. Но есть одна проблема.

По правилам энергорынка, ТЭЦ должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного, как правило, это газ. На мазут энергетики переходят только вынужденно. Так, в 2020 году от общего потребления ТЭЦ на мазут приходилось только 2%. Для сравнения, средняя цена угля на Хабаровской ТЭЦ-3 (основное топливо) в 2021 году составила около 4 тыс. руб. за тонну, мазута — 28,5 тыс. руб. за тонну.

Кроме того, если ТЭЦ будут использовать больше мазута, они будут больше вредить окружающей среде, а за это нужно перечислять так называемые «платежи за негативное воздействие на окружающую среду» (НВОС). «Лукойл» предложил временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию.

Компания также призвала распространить послабления на сжигание попутного нефтяного газа. Это смесь газа, выделяющаяся при добыче и переработке нефти. Этот газ можно использовать в производстве, но на фоне санкций за рубежом отказываются принимать и его.

Если поставлять нельзя, то можно просто сжигать — но и на это установлены строгие лимиты. Сейчас разрешается сжигать не более 5% от получившегося попутного нефтяного газа, а остальное надо отправлять на полезное использование. За превышение лимитов тоже надо платить.

Источник «Коммерсанта» считает, что если государство откажется снижать штрафы за вред природе, нефтеперерабатывающая отрасль столкнется с многомиллиардными штрафами. В то же время если загрузка заводов снизится, есть риск потенциального дефицита бензина в России.

Минприроды уже выступил против предложений «Лукойла». Министерство считает, что в случае их одобрения региональные бюджеты получат недостаточно средств на экологию. Ведомство предложило несколько модифицировать идею компанию — перерассчитать валовые выбросы от сжигания попутного нефтяного газа, отразив в них увеличение использования мазута. Хотя плата за НВОС увеличится, в пределах перерассчитанных квот не будут применяться повышающие коэффициенты.

В начале марта вице-премьер Новак признал, что из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, в России начались проблемы с экспортом нефти и нефтепродуктов. Вице-премьер уточнил, что речь идет о договорах на апрель. «Здесь мы сталкиваемся на сегодняшний день с определенными проблемами, в первую очередь касающимися финансирования», — отметил он.

После того как ЕС и США ввели санкции против российского банковского сектора, у покупателей российской нефти возникли трудности с ведением расчетов и получением аккредитивов на закупку. Кроме того, в несколько раз возросли ставки фрахта, а некоторые судовладельцы отказлись предоставлять суда для перевозки продукта. В результате снижения спроса российский сорт Urals все больше падал в цене относительно Brent: на споте скидка к концу марта достигла $30 за баррель. При этом пока, как сообщил Новак 21 марта, добыча нефти и газа в России сохраняется в полном объеме.