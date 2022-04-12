Нацистские подонки, санкции и слом мирового порядка. О чем говорил Путин на космодроме

Президент России Владимир Путин дал первую пресс-конференцию с начала спецоперации на Украине. Он выступил перед сотрудниками космодрома «Восточный» по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко специально прилетел в Россию, где вместе с Путиным посетил космодром и обсудил ситуацию на Украине. О чем говорил Путин на пресс-конференции — в обзоре «Газеты.Ru».

О происходящем на Украине

«То, что происходит на Украине – это трагедия без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал – выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени – когда начнется», — подчеркнул Путин.

Президент указал, что на Украине есть нацистские силы, столкновение с которыми «было неизбежно».

«Сейчас мы видим на кадрах украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий на Донбассе стоят люди с нашивками СС. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно сделали, начав эту операции. Иначе их бы было бы там еще больше. Столкновение с теми силами, которые воспитывались, пестовались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно. Это только вопрос времени, они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий», — сообщил Путин.

В то же время он пояснил, что происходящее нужно воспринимать не через призму текущих «трагических событий» на Украины и в Донбассе, а с пониманием, что все это — перелом того мироустройства, которое сложилось после развала СССР.

«Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Вот что главное. Главное — не трагические события, происходящие на Донбассе и Украине», - подчеркнул Путин.

По его мнению, сейчас Запад не стремится искренне помочь Украине. Он хочет использовать эту страну в своих целях. Президент РФ призвал украинцев обратить на это внимание.

«Люди, которые стоят [на Украине] в военной форме с нашивками СС «Галичина», ну это просто подонки. Но есть и другие, которые им симпатизируют, не считают себя нацистами, но считают себя националистами. Но и они должны понять, что главная цель – это не помощь Украине со стороны Запада. Украина – это средство для достижения таких целей, которые ничего не имеют общего с интересами украинского народа», — отметил Путин.

Он предупредил, что США действительно «готовы воевать с Россией до последнего украинца».

Президент особо отметил заслуги российских солдат, которые сейчас сражаются на Украине. Он указал, что эти военные защищают интересы отечества.

«Прежде всего, хотел бы выразить благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм и мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. А это именно так и есть. Выполняя сложные и опасные задачи на Донбассе, в Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия будет действовать на Украине «ритмично, спокойно, по плану, который был изначально предложен Генеральным штабом». По словам Путина, Россия может действовать на Украине быстрее, но это приведет к большим потерям.

«Что касается самого хода операции. Я часто слышу вопрос: а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача - достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери», — резюмировал президент.

Путин также указал на то, что Украина отошла от стамбульских договоренностей в переговорах с Россией и вернула процесс в тупиковую ситуацию.

«Теперь уже требование безопасности – это одно. А вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и всех нас ситуацию», — объяснил Путин.

Правда, добавил он, недавно Киев что-то изменил в своей позиции.

«Мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю. Но такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, военная операция будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции», — передал Путин.

О братских народах

Путин заявил, что украинцы, даже в сегодняшних трагических условиях, братский народ для россиян.

«Как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы триединый народ: Украина, Белоруссия и Россия», — описал это Путин.

Он добавил, что Россия всегда относилась к Белоруссии как к брату. «Мы всегда так относились к Белоруссии, и ничего за последние месяцы здесь не изменилось. У нас и не было сомнений в том, что нам если кто и подставит плечо, то это Белоруссия. Так было всегда, на протяжении многовековой нашей совместной истории», — считает Путин.

О способности России выдержать санкции

«Экономика России достаточно стабильно работает и эффективно. Курс доллара вернулся к параметрам до начала операции, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать», — оценил Путин.

По его мнению, санкционный «блицкриг», на который рассчитывали «недоброжелатели» России, «не состоялся».

«Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что этот тренд на сохранение макроэкономических показателей спокойной, ритмичной и профессиональной работой экономического блока скоро даст знать о себе в ближайшее время», — резюмировал Путин.

При этом российский лидер отметил, что есть риски, связанные с логистикой, расчетами. «Это очевидно», — добавил Путин.

Президент признал, что «в некоторых отраслях будет непросто». Но, как пообещал он, «мы справимся с этим сложностями».

Отдельно российский президент подчеркнул, что текущая ставка Центробанка (8 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17% и допустил ее дальнейшее снижение) соответствует сложившимся макроэкономическим показателям.

«Есть проблемы, иначе бы ставка ЦБ не выросла бы до 20%. Как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении этой ключевой ставки, и это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились», — пояснил Путин.

Он также указал, что необходимо выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей в России и снизить уровень бюрократии в экономике.

«Мы понимаем, что нам нужно дополнительно ресурсы выделять на поддержку отраслей. Мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение - разбюрокрачивание экономики, создание условий для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек. В этой связи могу сказать, что я рассчитываю на рост малого, среднего бизнеса, на инициативу, которая идет снизу», — призвал Путин.

Президент отметил, что в последнее время Россия слишком «подсела» на иностранные технологии и перестала развивать свои. Сотрудничество — это хорошо, но чрезмерно полагаться на западные материалы, как показала практика, не стоит, считает Путин.

«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Это очевидные вещи. Здесь всем все понятно. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы подсели на чужие технологии, чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы. А в рамках системы в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят», — заявил Путин.

В качестве примера он привел ситуацию с самолетом МС-21. Это российская модель пассажирского самолета, которая должна стать конкурентом иностранным аналогам. Изначально планировалось, что МС-21 выйдет в серийное производство в 2019 году. Однако дату сдвинули из-за санкций.

Путин отметил, что как только Россия продвинулась с разработкой этого самолета, то на Западе сразу пресекли поставку необходимых для производства материалов. По мнению президента, это было сделано специально, чтобы затормозить проект и не позволить российскому аналогу обогнать самолеты Boeing.

«Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же шлеп — и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований. Для чего? Только, чтобы затормозить и чтобы наш продукт не вышел быстрее «Боинга» на рынок. Вот и все правила», — пояснил Путин.

Как резюмировал президент, российская экономика обязательно приспособится к новой реальности.

«Экономика обязательно приспособится к новой ситуации. Нельзя одно судно зафрахтовать, можно другое, нельзя в одну страну направить - можно в третью, нельзя здесь закупить - можно в четвертой стране. Это неизбежно. Мир сегодня сложнее, чем был в условиях холодной войны, когда было два блока», — сказал Путин.

О влиянии антироссийских санкций на сам Запад

Сейчас все в мире связаны друг с другом, и если на Западе будут «усугублять ситуацию», это ударит по самим же авторам санкций, считает Путин.

«Все это завязано в цепочки, довольно сложно развязываемые сегодня, и не нами созданные проблемы, но если сегодня наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, страховой, в сфере перевозок, в том числе морского транспорта, ситуация будет усугубляться в том числе и для них. Ведь недостаточный объем продовольствия, либо запредельно высокие цены на мировых рынках приведут к голоду в целых регионах мира. А это неизбежно, следующий шаг — это новые волны эмиграции, в том числе в европейские странах», — сказал Путин.

В частности, он указал на подорожание удобрений и продовольствия. Путин предостерег, что если Запад не прекратит санкции, объемы российских и белорусских удобрений на мировом рынке сократятся.

«Отрасль наша найдет, куда все это деть, уверяю вас, потому что многие страны, которые мы не относим к разряду недружественных, заинтересованы в получении российских и белорусских удобрений, без этого не может быть продуктивного сельского хозяйства. А если не может быть продуктивного [сельского] хозяйства, тогда не будет и достаточного продовольствия в мире, на мировых рынках», — добавил Путин.

Путин отметил, что надеется на победу «здравого смысла» на Западе. «Лучше тем, кто вводит необоснованные ограничения, вовремя одуматься и принять спокойные, правильные, без всякой потери лица, сбалансированные решения», — сообщил президент.

По его мнению, сейчас кое-кто пытается сохранить свое доминирование в экономике, однако это не получится.

Отдельно Путин предупредил, что русский народ только сплотится во время трудностей, а вот в зарубежных государствах как раз могут начаться волнения из-за ухудшившейся экономической ситуации.

«Антироссийская истерика дает о себе знать. Но время все расставит на свои места. Уверяю вас, когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, с ростом инфляции <...> Беспрецедентный рост инфляции! Это будет отражаться на внутриполитических процессах. Они очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в РФ. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них у самих проблемы неизбежны», — сказал Путин.