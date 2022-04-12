Немцы призвали выслать посла Украины из ФРГ. Почему в Киеве не ждут президента Германии

Украинского посла Андрея Мельника следует выдворить из Германии — петиция с таким мнением распространяется в интернете. Ее автор считает, что дипломат позволяет себе «ненавистнические высказывания против немецкой политики». Местные политологи полагают, что Мельник «в целом справляется со своими обязанностями». В свою очередь, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что ему не будут рады в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Германии опубликовали петицию с призывом выдворить из страны посла Украины Андрея Мельника. Автором обращения, которое на данный момент подписали более 16,5 тыс. человек, стал пользователь Юрген Петерс.

«Господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению.

Кроме того, его требования привели бы к развитию экономического кризиса в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. Это должно быть предотвращено! Посол Мельник больше неприемлем и больше не соответствует требованиям дипломата. Поэтому мы требуем немедленной высылки посла!» — говорится в тексте петиции.

Как пишет РИА «Новости», Мельник известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он неоднократно требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и признавался, что всех русских считает врагами.

Кроме того, он обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что у него «целая паутина контактов с Россией». Немецкие СМИ часто обращали внимание на заявления посла, упрекая его в некомпетентности. Добавим, что 46-летний Мельник возглавляет дипмиссию в ФРГ с 2014 года.

«Он радикальный, конечно, но в целом справляется со своими обязанностями. Это он первый сказал уже на третий день войны о том, что есть «три пути для царя: самоубийство, путч или Гаага». Но вообще в Германии можно любые петиции писать и подписывать, конкретно эту пока не обсуждают в местных новостях», — рассказал «Газете.Ru» немецкий политолог из Ольденбурга на условиях анонимности.

Почему в Киеве недовольны ролью Штайнмайера

На этом фоне газета Bild со ссылкой на источники написала, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить Киев, но украинская сторона пока не подтверждает готовность его принять. Как говорят собеседники издания, в Киеве недовольны прежней ролью Штайнмайера в выстраивании отношений с Россией.

«Одна из возможных дат — 13 апреля. Но в Киеве пока не готовы к встрече в этот день. Не исключено, что она состоится позже. При этом с другими европейскими политиками украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться завтра», — пишет Bild.

Позднее сам Штайнмайер подтвердил эту информацию. Он заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.

«Польский президент Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы подать там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но… я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно», — пояснил он на брифинге в Варшаве.

«Never with Putin again»

Штайнмайер, который является президентом ФРГ с 2017 года, а до этого в разные годы дважды был главой МИД, ранее заявлял, что допускал ошибки в выстраивании отношений с Россией. В частности, он признавал, что ему не стоило поддерживать «Северный поток — 2», передает ТАСС.

12 апреля Штайнмайер заявил, что «вернуться к нормальным отношениям с Россией при президенте Владимире Путине невозможно».

«Эта война потребует еще в течение долгого времени нашу поддержку, нашу способность к обороне, нашу готовность нести ношу», — сказал он, призвав задокументировать и расследовать «российские военные преступления на Украине». «Преступники и те, кто нес политическую ответственность, должны быть призваны к ответу», — указал президент ФРГ.

Схожую точку зрения в Германии разделяют и ряд других политиков, отмечает собеседник «Газеты.Ru» из Ольденбурга. «Многие политики говорят: «Never with Putin again». Но некоторые надеются опять с ним иметь дело после войны. В целом рядовые немцы не готовы жертвовать своим благополучием, в том числе — платить за газ больше», — заключил политолог.