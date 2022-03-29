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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В Германии украинскому послу предложили вернуться на Украину и воевать за свою страну

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Global Look Press

Председатель парламентской группы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) земли Мекленбург — Передняя Померания Николаус Крамер заявил, что посол Украины в Германии Андрей Мельник поддерживает неонацистов, сообщает газета Nordkurier.

«Очевидно, Мельник не очень хорошо ладит с верховенством права. <...> Он публично защищает правоэкстремистский батальон «Азов» (запрещенная в России организация), ответственный за военные преступления. Я советую ему защищать свою страну с оружием в руках, а не раздражать глупыми речами из своего берлинского офиса. Так он даже сможет принести пользу, поскольку дипломатия, очевидно, не его конек», — заявил Крамер.

В газете отмечают, что Крамер таким образом отреагировал на нападки Мельника на германские власти после отказа передать Украине средства из распускаемого фонда Climate Foundation MV, который использовался для содействия запуску газопровода «Северный поток — 2».

Ранее в РАН объяснили, почему власти ФРГ не отвечают на критику со стороны Украины.

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