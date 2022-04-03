Спецоперация России на Украине. 39-й день

9:36

Польша на фоне текущих событий призывает к значительному увеличению — до 150 тыс. человек — контингента американских военнослужащих в Европе, особенно на восточном фланге НАТО, заявил вице-премьер страны Ярослав Качиньский.

Он также раскритиковал позицию правительства Германии относительно ситуации вокруг Украины. «Я очень недоволен действиями правительства ФРГ. Германия могла бы поставить больше оружия. И Германия могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в ЕС», — отметил Качиньский.