Иран подсказал России, как обойти санкции. У него 40-летний опыт

Замглавы ЦБ Ирана Мохсен Карими рассказал, что Тегеран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями, предложил Москве шаги для ухода «из-под влияния американского господства и враждебных стран». В частности, стороны обсуждают возможность ведения торговых операций в национальных валютах. Иранская экономика впервые попала под ограничения после Исламской революции 1979 года.

Иранские власти предложили РФ конкретные шаги для противостояния американским санкциям и сотрудничеству в нынешних условиях. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил в беседе с РИА «Новости» заместитель председателя ЦБ республики по международным делам Мохсен Карими.

«Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», — пояснил собеседник агентства.

Карими рассказал, в частности, о перспективах торговли между странами в национальных валютах. «Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах», — заявил он.

Санкции против Тегерана...

Западные страны ввели ограничения против Тегерана более 40 лет назад — после победы Исламской революции в 1979 году. За это время страна переориентировалась на производство собственных товаров во всех отраслях экономики.

При этом Иран участвует в международной торговле, сотрудничая с азиатскими странами, в том числе с Китаем.

Рестрикции, в частности, запрещают экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с «Корпусом стражей исламской революции», банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.

...и как Иран обходит ограничения

Как отмечает портал Econs.online, за десятилетия санкций Иран отточил искусство контрабанды. Например, для доставки своей нефти покупателям в обход санкций Иран разработал несколько способов: хранение нефти в крупных танкерах, находящихся в море, и тайное перекачивание на легальные суда покупателей; изменение названий и идентификационных кодов судов и танкеров, чтобы скрыть, что они принадлежат Ирану; отключение системы автоматической идентификации судов, чтобы сделать их «невидимыми».

В условиях международной финансовой блокады в Иране резко выросла популярность неформальной системы денежных переводов, полностью основанной на доверии и личных связях, – хавалы. «Она появилась более тысячи лет назад и устроена следующим образом. Например, если торговцу на тегеранском базаре нужно оплатить товар из Китая, он идет к знакомому брокеру и передает ему деньги за товар. Брокер звонит своему коллеге в Пекин, и тот своими деньгами расплачивается с китайским поставщиком. Если нужно из Пекина отправить деньги в Иран, процесс хавалы проходит в обратном порядке. Со временем расчеты брокеров в Пекине и Тегеране балансируются. При этом трансграничных переводов и, следовательно, нарушения санкций не происходит. Кроме того, во многих случаях комиссия при таких переводах или отсутствует, или гораздо ниже официальной», — отмечается в публикации.

Тем не менее, из-за санкций в стране значительно сократились объемы добычи и экспорта нефти — одного из основных источников бюджета.

Кроме того, национальная валюта в последние несколько лет обесценилась на 75%. По данным Trend News Agency, в марте курс доллара составлял около 245 тыс. риалов. Для сравнения — в 1979 году $1 стоил 70 риалов.

По данным МВФ, в 2012 году экономика Ирана упала на 7,4%, в 2018 году — на 6%. Инфляция подскочила выше 30% и до сих пор продолжает ускоряться. В 2021 году рост цен превысил 39%.

У Москвы тоже есть план

Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине.

В ответ многие страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь — в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Целый ряд компаний заявил о прекращении либо приостановке работы на территории РФ.

В Кремле назвали эти решения «экономической войной, подобных которой еще не было». Российские власти утверждают, что продолжат выполнять все социальные обязательства. Кабмин подготовил план по противодействию санкциям, в котором содержится около 100 инициатив. Ожидается, что общий объем его финансирования составит примерно 1 трлн руб.