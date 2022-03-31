«Цель разделенного народа»: Южная Осетия хочет объединиться с Северной в составе России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в случае объединения двух Осетий в составе России единый субъект может называться Осетия-Алания. Ранее пресс-секретарь президента Южной Осетии сообщил, что референдум о вхождении страны в состав РФ пройдет после президентских выборов, которые запланированы на 10 апреля 2022 года.

Осетия-Алания

В эфире «Соловьев Live» Бибилов отметил, что название субъекта Осетия-Алания, в отличие от «просто Осетия», подчеркнет необходимость сохранения связей с предками.

А в эфире телеканала «России 24» политик заявил, что «объединение Осетий необходимо».

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», — сказал Бибилов.

По его словам, «самое главное» — что «уже проходят консультации» с российскими коллегами.

«Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия — независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми», — отметил президент страны.

Он подчеркнул, что решение войти в состав России основано на «огромном желании народа».

«Чаяние народа»

Ранее Бибилов назвал объединение с Россией стратегической целью республики. Его обращение опубликовала пресс-служба «Единой России».

«Первое за новейшую историю возрождение русского мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя заступать, случилось именно здесь, в Южной Осетии в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость Республики Южная Осетия, за что мы всегда будем благодарны руководству и народу Российской Федерации», — заявил Бибилов.

По его мнению, это было «историческим решением», которое дало народу Южной Осетии «гарантии мира и возможности для развития».

«Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа — народа разделенного — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем», — подчеркнул политик.

Он добавил, что считает объединение с Россией «стратегической целью». Бибилов отметил, что этот курс – «чаяние народа».

«И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины — России», — заключил лидер страны.

Референдум о вхождении в РФ

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев сообщил, что референдум о присоединении республики к России пройдет «в ближайшее время».

«Народ республики Южная Осетия выскажет свое мнение о вхождении в состав России на референдуме, который будет проведен в ближайшие время. У нас все основания вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет. Главное сегодня — провести референдум и войти в состав РФ», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь президента Южной Осетии заявил «РИА Новости», что референдум пройдет после президентских выборов, которые запланированы на 10 апреля 2022 года.

В августе 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Боевые действия велись между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными Южной Осетией и Абхазией, а также Россией с другой. В результате вооруженного конфликта Российская Федерация официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

Вхождение ЛНР в состав РФ

Помимо Южной Осетии войти в состав РФ намеревается Луганская народная республика. 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ранее Донецкой и Луганской народных республик.

27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время в республике может состояться референдум о вхождении в состав России.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сказал он.

Референдум о независимости Донецкой и Луганской народных республик состоялся в 2014 году после госпереворота в Киеве. Проголосовать могли жители нескольких городов и районов Донецкой области. На следующий день после референдума власти ДНР объявили о суверенитете и о желании войти в состав России, объединившись с Луганской Народной Республикой в Новороссию.

В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. По итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав РФ.