Бибилов заявил, что Южная Осетия объединится с Северной Осетией в случае вхождения в РФ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена объединиться с Северной Осетией в случае вхождения в состав Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — сказал южноосетинский лидер.

По его словам, республика может войти в состав России как субъект. Политик подчеркнул, что объединение Осетии необходимо.

Бибилов добавил, что в настоящее время проходят консультации с российской стороной по вопросу проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации. Президент подчеркнул, что юридические действия должны быть в первую очередь основаны на международном праве, и основа для этого есть, поскольку республика является независимым государством и может сама принимать решения относительно своего будущего.

Ранее в Госдуме заявили, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ может пройти в мае-июне.