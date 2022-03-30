«Не исключено, что Бог их накажет». В Раде предложили забрать церкви у РПЦ

На Украине решили запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ, самоуправляемая церковь в составе РПЦ), а также изъять все имущество организации. Соответствующий проект уже внесли в Верховную раду, обосновав такие меры тем, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил российских военных на спецоперацию на украинской территории. В РПЦ предложение украинских депутатов восприняли с возмущением, не исключив всплеска насилия и захвата храмов на Украине. Чем инициатива обернется для УПЦ — в материале «Газеты.Ru»

Новый законопроект с призывом к запрету деятельности РПЦ на территории Украины, который напрямую затрагивает работу Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ), внесли на рассмотрение Верховной рады семь депутатов. Преимущественно в документе поучаствовали представители партии «Голос», но подписался под инициативой и один парламентарий от президентской «Слуги народа» — Георгий Мазурашу.

Согласно документу, депутаты предлагают внести изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организаций», дополнив его пунктами о запрете деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государствах, осуществляющих «агрессию» против Украины.

«На Украине продолжает свою деятельность по сути своей разветвленная всеукраинская разведывательно-диверсионная структура, которая все эти годы работала и продолжает работать в пользу Путина – Русская православная церковь в Украине (так в стране называют УПЦ)», — говорится в проекте.

В записке к инициативе депутаты объясняют, что одним из оснований для запрета деятельности УПЦ является то, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил российских военных на операцию на Украине после литургии на праздник Торжества православия в Москве, а также подарил икону командующему Росгвардией Виктору Золотову.

Запрет деятельности УПЦ, по версии украинских парламентариев, должен сопровождаться изъятием любого имущества религиозной организации на территории Украины. В законопроекте предлагается установить срок в 48 часов для кабмина государства, в который он должен исполнить соответствующее решение.

Предлагается лишить УПЦ не только имущества, которым располагает организация на Украине, но и объектов, предоставленных государством в пользование. Последнее касается крупнейших лавр, в том числе Киево-Печерской и Святогорской — они до сих пор контролируются УПЦ, но находятся во владении государства.

Что говорят об инициативе в РПЦ

Опрошенные «Газетой.Ru» священнослужители и представители РПЦ сходятся на том, что законопроект, поступивший в Раду, носит негативный характер. Секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям РПЦ, протоирей Игорь Якимчук считает, что эту инициативу можно расценивать только как угрозу резкой дестабилизации украинского общества.

«Украинская православная церковь объединяет большинство православных верующих в стране. В случае принятия такого законопроекта все они мгновенно окажутся вне закона. Кроме того, это приведет к резкому усилению давления на канонические церкви на Украине и возможному захвату храмов.

Остается только надеется на то, что у парламента Украины хватит благоразумия, чтобы не принимать подобные инициативы», — говорит Якимчук.

С ним согласен и настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов на Лазаревском кладбище города Москвы, игумен Сергий Рыбко. Он считает инициативу неприемлемой.

«Воспринимаю такие предложения с возмущением. Это совершенно неприемлемо. Не исключено, что Бог накажет тех, кто занимается такими проектами. Если этот закон все же примут, то церковь они на Украине не уничтожат. Коммунисты уже пытались сделать это в Советском Союзе, ну и где они сейчас, а где вера», — добавил игумен.

Замглавы отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе уверен, что подобная инициатива со стороны депутатов Рады создает угрозу для верующих в государстве.

«Если такое решение [о запрете РПЦ на Украине] будет принято, то оно усугубит разделение в украинском религиозном ландшафте. Кроме того, это может вызвать новые всплески насилия, дискриминации и преследования верующих на Украине», — считает представитель РПЦ.

Чем проект грозит УПЦ

УПЦ — крупнейшая религиозная организация Украины. В юрисдикции Московского патриархата находится около 13 тыс. приходов, объединенных в 53 епархии. Для сравнения — у ПЦУ (Православная церковь Украины) лишь 8 тыс. украинских приходов.

Как заявил «Газете.Ru» руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, попытки расколоть или запретить УПЦ, а также изъять ее имущество, на Украине предпринимаются уже давно.

«С 2014 года принимались законы, направленные на это, но они так и не были воплощены в жизнь, поскольку заставить Украинскую православную церковь следовать новым правилам оказалось невозможно. В частности, это касается смены названия на «РПЦ в Украине» и упрощенного порядка перехода общин из одной юрисдикции в другую. По плану украинских властей это должно было привести к распаду УПЦ, но все эти попытки так ни к чему и не привели», — указал эксперт.

По словам Лункина, учитывая количество приходов УПЦ на территории Украины, достаточно сложно подсчитать даже примерный размер имущества организации — это тысячи храмов и десятки монастырей по всей стране.

«Вероятно, в таких условиях законопроект, предлагаемый в Раде, будет непросто воплотить в жизнь. Однако не исключено, что сам по себе он может породить новую волну захвата храмов и попыток расколоть приходские общины с тем, чтобы перевести их часть в ПЦУ.

Такие шаги уже наблюдаются в разных частях Украины, в том числе ПЦУ занимаются прямым захватом храмов в Ивано-Франковской и Львовской областях. И такого рода инициативы в парламенте спровоцируют еще большую волну ненависти в отношении УПЦ только для того, чтобы поддержать конкурирующую с ней православную юрисдикцию», — резюмировал эксперт.