«Мы хотим видеть Украину дружественной». О чем говорили Лавров и Кулеба

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели в четверг переговоры в турецкой Анталии. Украинская сторона заявила, что не намерена выполнять требования, выдвинутые Россией. При этом министры заявили о готовности продолжить диалог.

Вакуум безопасности

Кулеба заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, что разговор с Лавровым был сложным. Он отметил, что беседа продлилась около полутора часов при посредничестве Турции. При этом он приехал в Анталию с двумя задачами — для организации гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часового перемирия.

«Они (переговоры – «Газета.Ru») были легкими и тяжелыми. Легкими потому, что министр Лавров следовал традиционным нарративам об Украине. Сложными потому, что я делал все, что в моих силах, чтобы найти дипломатическое решение гуманитарной трагедии, которая разворачивается на поле боевых действий», — сказал Кулеба.

По его словам, НАТО пока не готова обеспечить безопасность страны, поэтому Украина находится в «вакууме безопасности».

«НАТО пока не может обеспечить нашу безопасность от нападений России. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины», — считает глава украинского МИД.

Он добавил, что на прошедшей встрече Лавров предложил провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, Украины и РФ по вопросу безопасности украинских ядерных объектов.

«Лавров поднял тему ядерной безопасности. Он высказался за проведение трехсторонних консультаций между экспертами МАГАТЭ, украинскими и российскими ядерщиками. Я ответил ему, что до прихода российских солдат на Украине все было в порядке с нашими ядерными объектами», — пояснил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет. Он также заявил, что Украина не намерена выполнять требования, выдвинутые Россией.

Кулеба заключил, что формат переговоров с Россией, который был 10 марта, будет продолжен. На нынешней встрече стороны договорились продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

Открытие гуманитарных коридоров

В свою очередь Лавров заявил, что Россия настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьезно. По его словам, прошедшая в Анталии встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии.

«Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса», — сказал глава российского МИД.

Он подтвердил, что инициатива по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остается в силе. А маршруты таких коридоров, время их открытия «определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц».

«Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, то мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов», — отметил Лавров.

Он рассказал, что в России считают, что эти страны создают «колоссальные угрозы для самих себя». Он заметил, что «ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачиваются… вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы».

Встреча Путина и Зеленского

Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывается от контактов.

«Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности… Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (Кулебе — «Газета.Ru») напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему», — пояснил министр иностранных дел.

По его словам, Путин не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем», — сказал Лавров.

Дружественная Украина

«Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли… Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что, настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России», — заявил Лавров.

Он добавил, что Россия хочет видеть Украину, «которая будет дружественной, демилитаризованной». Чтобы в ней не было угрозы создания очередного нацистского государства, чтобы в стране не было запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь. При этом, по словам Лаврова, «Западу от Украины нужно только одно: чтобы она постоянно работала против России, против всего русского».

«Конечно, мы и сейчас хотим, чтобы дипломатия решала все вопросы, но в этот раз мы четко объяснили, что необходима демилитаризация Украины, денацификация Украины необходима, и с этим медлить нельзя. Потому что угроза, создававшаяся на этой территории для РФ — прямая военная, культурная, информационная угроза, языковая, цивилизационная, — она уже обрела абсолютно внятный и неотложный характер», — считает глава российского МИД.

Он также рассказал, что не удивился, когда Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. «Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня», — сказал российский министр.

При этом Россия серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной, они не должны созываться просто для «говорильни», заключил Лавров.