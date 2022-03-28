Лавров: Москва всегда находилась под санкциями Запада, но она не в изоляции

Страны Запада всегда вводили санкции против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что СССР находился под санкциями CoCom и действием поправки Джексона-Вэника – она ограничивала торговлю со странами, нарушающими права человека и препятствовавшими эмиграции. Кроме того, Лавров заявил, что Россия не находится в международной изоляции – у страны много партнеров в Азии, Латинской Америке и Африке.

Западные санкции против Москвы не прекращались никогда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он сообщил в интервью журналистам из Сербии.

«Просто напомню, что санкции против России никогда не прекращались. Мы жили в советское время под санкциями CoCom — Комитета по координации экспорта, когда Запад всячески пресекал поставки в Россию высокотехнологичного оборудования. Мы жили очень долгие годы под поправкой Джексона-Вэника», — сказал Лавров.

Поправка Джексона-Вэника была принята в США в 1974 году, она ограничивала торговлю со странами, которые препятствовали эмиграции и нарушали права человека. Сейчас она продолжает действовать в отношении Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – а в отношении России ее отменили официально лишь в 2012 году.

CoCom (Координационный комитет по экспортному контролю) – международная организация, созданная в 1949 году для контроля экспорта в СССР и страны социалистического блока. В годы холодной войны CoCom составлял списки товаров и технологий, которые не экспортировались «на восток». Деятельность CoCom была прекращена в 1994 году.

Десятки западных стран ввели новые санкции против РФ из-за военной операции на Украине. В Кремле заявили, что санкции Запада весьма серьезные, при этом «Россия готовилась к ним заблаговременно». Многие западные компании ушли из страны на фоне боевых действий и гуманитарного кризиса.

Пещерная русофобия

Россия удивлена тем, что лидеры западных стран подпитывают «пещерную русофобию», заявил Лавров. При этом немецкие политики или французский президент Эммануэль Макрон заявляли, что преступления на почве русофобии неприемлемы.

«Я думаю, всегда будет найден повод, поскольку цель-то ведь не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом, геополитическом плане. Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что в ЕС есть здравомыслящие лидеры, которые видят всю пагубность разжигания ненависти к русским.

«Это, конечно, меня поразило, потому что вскрыло вот это пещерное нутро русофобии, которое жило очень долго, потому что просто так, за один день, пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали. И мы будем, разумеется, делать из этого соответствующие выводы», — сказал дипломат.

Встреча с Зеленским

Лавров также заявил сербским журналистам, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с украинским главой Владимиром Зеленским.

«Президент Путин <…> сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским, единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены», — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, сейчас «вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться [мнениями] это сейчас просто будет контрпродуктивно».

Наконец, Лавров заявил сербам, что Россия не находится в международной изоляции. Министр подчеркнул, что у Москвы огромное количество партнеров и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке.

«У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами и, конечно же, среди этих организаций Африканский союз, и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и многие другие», — отметил глава российского МИДа.

Он также заявил, что отношения России с Китаем лучшие за всю историю.

«С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией», — подчеркнул Лавров.

Ложь и бредятина

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «бредятиной и откровенной ложью» информацию в СМИ и блогах по поводу состояния здоровья министра обороны России Сергея Шойгу и якобы недовольства олигархов, обсуждающих заговор против Путина.

Сербские журналисты спросили Лаврова, как он может прокомментировать эти слухи.

«Я не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей.

Видимо им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, они их и озвучивают. Это все откровенная ложь. Все живы, все здоровы, и все работают, как вы сказали, регулярно это можно видеть на экранах телевизора, в соцсетях, всё правительство работает, вся администрация работает», — резюмировал министр.